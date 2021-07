BDV. Il Papa Discrimina: di qua i Vaccinati, di là i No-Vax. Ma Gesù invece…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Benedetta De Vito ci offre questo commento sconsolato sull’approccio della Chiesa, e del Pontefice regnante, alla situazione attuale legata all’emergenza Covid. Buona lettura.

§§§

Quando ancora non squillavano le trombe angeliche allarmate per il caos in cui i nemici del Signore han precipitato il mondo, ho seguito, nello stupendo convento della Maddalena (che proprio oggi si festeggia) un bel convegno su San Camillo de Lellis. Allora, ben lontana dalla Chiesa come ero, pur nel mio cattolicesimo bambino, scoprii, col fiato mozzo, la stupenda figura del Santo della Croce rossa che, a mani nude, in santa umiltà, soccorreva malati e moribondi nella Roma del Cinquecento. Scoprii, come caduta da un pero, che la Croce rossa l’aveva inventata lui e che a lui era intitolato l’Ospedale dove lavorava uno dei miei fratelli.

Tornata a casa, dopo una visita alla bellissima chiesa barocca, scrissi un articolo che è stato pubblicato poi, con mia grande sorpresa, nel giornale dell’Ordine dei Camilliani. Molti anni più tardi, e siamo quasi a oggi, insieme a una cara amica, sono andata a visitare, nel piccolo paese di Capriati a Volturno, il museo iconografico di San Rocco (fortissimamente voluto da Fratel Costantino che guida i devoti del Santo pellegrino), un altro grande santo, francese, che, come San Camillo soccorreva i malati a mani nude, senza gel, senza mascherina ed erano, entrambi, segni grandi di Carità e uomini di Dio.

E oggi, mi chiedo e mi rispondo nel nulla, dove sono gli uomini del Signore che si occupano dei malati, che offrono conforto, l’olio santo, il sostegno spirituale che aiuta a risanare anche il corpo? Mentre questa domanda, che è una sola in un plurale di punti interrogativi, resta appesa al filo della biancheria, svolazzando al caldo tra magliette e lenzuola bagnate, leggo, sgomenta, che Francesco ha stabilito, durante i suoi viaggi apostolici, che solo chi ha il green pass – cioè il lasciapassare della vergogna, che promuove divisione, odio, rancore e crea l’apartheid nel nostro Paese – potrà entrare in chiesa durante le sue messe. Ma che cosa direbbero San Camillo e San Rocco? E che cosa nostro Signore che ha invitato i suoi apostoli a star dalla parte degli ultimi, dei malati, di chi soffre? A guarirli con l’olio santo. Gesù e i suoi apostoli sono gli unici veri medici!

Ma Bergoglio, inseguendo il mondo in una corsa pazza, a scapicollo, come in un orrendo sabba, che sembra non finire mai, dopo essersi inchinato di fronte a uomini (dei politici per giunta!) e mai davanti al Santissimo, cioè al nostro dolcissimo Gesù sacramentato, dopo aver chiuso le chiese, dopo aver portato in Vaticano un idoletto pagano e fatto un minuto di silenzio nel giorno di Pasqua che è festa di campane a distesa, ora porta, in un bel sacco, il mondo in Vaticano e, ginocchioni, anticipa persino le decisioni dello sciagurato “governo dei migliori” che ci comanda in questa realtà a gambe all’aria!

Il Papa discrimina: di qua i vaccinati, di là i no vax. E i no vax li caccia via,. Non li vuole! Ma questo è semplicemente il contrario di quello che faceva Gesù, il quale abbracciava i peccatori per convertirli, toccava i malati per risanarli! E cacciava invece gli ipocriti e i mercanti del tempio…

La Parola del Signore salva. Non solo. La Parola del Signore guarisce l’anima e io so, perché lo so, che se l’anima guarisce il corpo si risana e tutto, in armonia, conduce all’unione forte con Dio che, da lassù, osserva, corrucciato, che cosa stan combinando i suoi servi infedeli e un giorno, tutti quanti, nudi, senza vere o finte insegne papali, senza scranni né poltrone, si troveranno, soli, davanti alla sua Potenza e dovranno subire il giudizio. Io, intanto, nella mia armatura d’oro, in preghiera perpetua, sono pronta a rinunciare a tutto. Da due mesi, oramai, non guardo più la televisione e il tempo si è dilatato.

M’accorgo che quel tempo trascorso, come trasognata, seduta sul divano, con lo sguardo a tutti quei peccatori in festa, mi succhiava energie e mi rubava minuti e ore della vita che il Signore ci ha donato, riempiendomi di veleno orecchie e cuore. E sia, rinuncerò ai ristoranti, al cinema e a tutto quanto. Vivrò lo stesso, di nulla, e se il Signore lo vorrà andrò da Lui, nelle sue dolci mani. Ma resterò fedele. Sia come sia. Sarò anzi felice perché, nelle privazioni (che poi sono nulla in confronto a ciò che il nostro Gesù ha patito per noi), camminerò più vicina a Lui che sale al Calvario carico della pesante Croce.

Quanto manca, però, un Pontefice che sia vero Pastore, che guidi i passi incerti quando tutt’intorno il buio sembra inghiottire la speranza! Noi, che nel Papa vedevamo un papà buono, non lo abbiamo più. Perché ogni parola sua sconcerta, inquieta, rende tutto come un baluginare di miraggio. E’, non è, potrebbe essere, ma. E la mente mia corre alla finta cupola di Sant’Ignazio, a Roma, affrescata da un altro gesuita, Andrea Pozzo. Se, una volta dentro la gran Chiesa, lo sguardo smarginato si volta all’insù la vede la cupola, che però fuori non c’è. E’ un gioco, una malia, una prospettiva falsa. Forse Pozzo intendeva dire che, nel mondo quaggiù, ciò che appare non è, ma il concetto, alla maniera gesuitica, può esser rovesciato e diventar, il contrario, cioè che puoi mostrar ciò che vuoi e farlo diventare verità. La finta cupola di Pozzo è, così, a modo suo un anticipo della televisione, in pieno Seicento…

Sì manca il Pastore che, con cuore saldo, parola ferma, dolce sentire, accompagni e guidi le sue pecore alla Fonte, regalando la salvezza, la guarigione e la pace del cuore. Manca, ma felici pochi (come il drappello di inglesi guidati da Enrico V che sconfisse i francesi nella battaglia di Agincourt) andiamo avanti, sotto la Croce, sotto il Manto azzurro di Maria che da lassù guida il suo esercito mistico e la Chiesa rinascerà più splendida e verde di prima. In gioia!

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: bdv, covid, de vito, papa



Categoria: covid