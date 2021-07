Lettera a Mattarella: Non ci Parli di Morale, per Favore, proprio Lei….

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, l’amico Paolo Deotto ieri sera ci ha inviato questo sfogo del cuore – e della mente – sotto forma di una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che come ben sapete noi giudichiamo il principale responsabile del furto di democrazia e di libertà che sta avvenendo nel nostro Paese. La pubblichiamo questa mattina. Buona lettura.

§§§

Caro signor Mattarella,

dopo il suo discorso di ieri circa il presunto “obbligo civico e morale” di vaccinazione (vedi su https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2021/07/27/il-ventaglio-di-mattarella-lultimo-del-suo-settennato-_95c80635-4bf1-4151-8f93-04ce6cc325b2.html) , le scrivo queste due righe per comunicarle che:

Mi rifiuto di ricevere da lei indicazioni sull’argomento “moralità”

Mi rifiuto di riconoscerla come mio presidente

No, signor Mattarella. Proprio lei, che ancora pochi mesi fa ha cinicamente ingannato il popolo italiano, negandogli il sacrosanto diritto di andare alle urne per scegliere un nuovo Parlamento, e di conseguenza un nuovo governo. Proprio lei che aveva già pronta nel cassetto la nomina del banchiere Draghi a Presidente del consiglio. Proprio lei, che però ha inscenato il balletto delle consultazioni (con l’aggiunta del grottesco “mandato esplorativo” a Fico). Proprio lei vuole darci lezioni di moralità?

E sempre lei, signor Mattarella, è rimasto pacifico e beato a guardare l’avvocaticchio Conte che faceva a pezzi la Costituzione, inaugurando la stagione dei “DPCM”, con i quali si sono messi agli arresti domiciliari milioni e milioni di italiani. È rimasto muto come un pesce davanti al verminaio che è venuto alla luce con il “caso Palamara”. Eppure, lei sarebbe anche il Presidente del Consiglio superiore della magistratura.

E adesso, lei, con questi edificanti precedenti, vuole dirci cosa è “morale”?

Per favore, cerchiamo di essere seri. Oppure, visto che abbiamo un governo che va a ripescare autentiche calamità come Arcuri e Fornero, potremmo anche incaricare la signora Ilona Staller di dirigere una speciale commissione sulla morale sessuale. Almeno il quadretto sarà completo e avrà una certa coerenza.

Non sto qui a ripetere i mille dubbi più che legittimi sui vaccini. Lei li conosce benissimo. Ciononostante, lei, signor Mattarella, dà il suo “autorevole” (?) appoggio a questa ossessiva e martellante campagna propagandistica e avalla l’introduzione di strumenti (vedi “Green Pass”) liberticidi. Non solo. Prospetta anche una emergenza sanitaria che non si sa se e quando finirà – le “varianti” sono una vera pacchia! – e ammonisce a essere disciplinati e obbedienti.

Signor Mattarella, io ho sempre amato la mia Patria, l’Italia, il Paese più bello del mondo, per secoli faro di civiltà, cultura, bellezza. Ora vedo la mia Patria ridotta a pezzi, immiserita, ingannata e invasa da torme di clandestini che arrivano senza trovare il minimo contrasto da parte di uno Stato che si è arreso. In compenso lo Stato usa la sua forza per imporre norme cervellotiche, dannose e spesso incostituzionali.

E io dovrei vedere in lei il simbolo dell’unità nazionale, il garante della Costituzione, eccetera? “Ma mi faccia il piacere…” diceva il grande Totò.

Signor Mattarella, lei ha di recente compiuto ottant’anni. Le auguro altrettanti compleanni, in piena salute, ma comunque il tempo scorre inesorabile per tutti, anche per lei.

Lei è sicuro che quando sarà davanti al Signore potrà dire di avere fatto fino in fondo il suo dovere? Lei si ricorda vero, che ogni autorità viene da Dio. Ma si ricorderà anche, ne sono certo, che l’autorità deve agire per il bene del popolo. E quando mai il bene passa per l’inganno?

Tra pochi mesi lei sarà un pensionato a tutti gli effetti. Avrà tutto il tempo libero che vorrà. Mi permetta di darle un suggerimento: utilizzi un po’ di tempo per riflettere e chiedersi se ha esercitato l’alta carica a cui è stato chiamato, solo ed esclusivamente per il bene dell’Italia e degli italiani. Come ci insegna Padre Pio, fino a un istante prima di morire ogni peccato potrà essere perdonato, se ci sarà un vero pentimento. Ma un istante dopo, giunti al cospetto di Dio, nulla potrà più essere cambiato.

Ci pensi.

Paolo Deotto

