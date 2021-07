Cacciari y Agamben sobre el Pase Verde y las vacunas: igual que en los regímenes despóticos

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, nos parece importante relanzar este artículo aparecido en Il Nuovo Arengario, un portal que ustedes conocen bien, y que recoge la opinión de dos filósofos que difícilmente encontrarán en los medios de comunicación convencionales, y que definen la dramática situación que estamos viviendo por la libertad en nuestro país, y en general en Occidente. Disfruten de su lectura.

§§§

En un intento de desacreditar inmediatamente las protestas que han tenido lugar en toda Italia contra los últimos diktats de Mario “Adolf” Draghi, la prensa del régimen ha intentado el habitual juego de “clasificación”. Fueron los “no-vacunas”, que son malos a priori… no sólo eso, también estaba Forza Nuova, que es malísima a priori… y así sucesivamente. Algunos periodistas, quizá bajo los efectos del alcohol o tal vez molestos por el calor, señalaron también que en muchas manifestaciones se podían ver esvásticas… ¿Entonces eran nazis? Horror, horror. No se habían dado cuenta los tontos, de que había esvásticas, pero asociadas a los rostros de las figuras de Draghi y Speranza, precisamente para enfatizar las similitudes del régimen de Draghi con el de Hitler.

Ahora quién sabe lo que hará la prensa del régimen. Dos personajes que por cierto no pueden ser acusados de pertenecer a la Derecha mala, fea, soberanista, carente de sentido cívico, etc., disparan a cero sobre el Pase Verde y las vacunas. Se trata de Massimo Cacciari y de Giorgio Agamben.

De Il Tempo retomamos este interesante artículo. Buena lectura para todos.

Bomba sobre el Pase Verde, por parte de Massimo Cacciari: el PS es propio de un régimen despótico, al igual que es autoritaria la discriminación en curso de quienes no quieren vacunarse. El Instituto Italiano de Estudios Filosóficos de Nápoles publicó una sensacional intervención de Cacciari, cofirmada por otro importante filósofo, Giorgio Agamben. Este es el texto:

“La discriminación de una categoría de personas, que se convierten automáticamente en ciudadanos de segunda clase, es en sí misma un hecho muy grave, cuyas consecuencias pueden ser dramáticas para la vida democrática. Se lo está intentando hacer con el llamado Pase Verde, con una frivolidad inconsciente. Todos los regímenes despóticos han actuado siempre mediante prácticas de discriminación, las cuales pueden haber sido moderadas al principio, pero que luego se han generalizado. No es casualidad que en China digan que quieren seguir con los seguimientos y controles también después de que haya terminado la pandemia. Y valdrá la pena recordar el ´pasaporte interno´que los ciudadanos de la Unión Soviética debían mostrar a las autoridades en cada viaje. Cuando un político llega a dirigirse a los que no se vacunan utilizando una jerga fascista como ´los vamos a purgar con un Pase Verde´, hay que temer realmente que ya estemos fuera de toda garantía constitucional.

Ay, si la vacuna se convierte en una especie de símbolo político-religioso. Esto no sólo representaría una derivación antidemocrática intolerable, sino que además iría en contra de la misma evidencia científica. ¡Nadie está invitando a la gente a no vacunarse! Una cosa es argumentar que la vacuna es útil, pero otra muy distinta es ignorar que aún estamos en una fase de ´experimentación masiva´y que el debate científico sobre muchos aspectos fundamentales del problema está completamente abierto. El Diario Oficial del Parlamento Europeo del 15 de junio afirma claramente que ´Debe evitarse la discriminación directa o indirecta de las personas que no están vacunadas, incluidas las que han decidido no vacunarse´”.

¿Y cómo podría ser de otra manera? La persona vacunada no sólo puede infectarse, sino que también puede enfermar: en Inglaterra, de las 117 nuevas muertes, 50 habían recibido la doble dosis. En Israel, se calcula que la vacuna cubre al 64% de las personas que la han recibido. Las propias empresas farmacéuticas han declarado oficialmente que no es posible predecir los daños a largo plazo de la vacuna, ya que no han tenido tiempo de realizar todas las pruebas de genotoxicidad y carcinogenicidad. Nature ha calculado que seguirá siendo fisiológico que un 15% de la población no se vacune. ¿Así que hasta cuándo tendremos que quedarnos con el Pase?”.

Después Cacciari y Agamben concluyen: “Todos están amenazados por prácticas discriminatorias. Paradójicamente, los ´habilitados´ por el Pase Verde son más que los no vacunados (a los que la propaganda del régimen querría hacer pasar por ´enemigos de la ciencia´ y quizá partidarios de prácticas mágicas), ya que todos sus movimientos estarían controlados y nunca se podría saber cómo y por quién. La necesidad de discriminar es tan antigua como la sociedad, y seguramente ya estaba presente también en la nuestra, pero convertirla en ley hoy es algo que la conciencia democrática no puede aceptar y contra lo que debe reaccionar inmediatamente”.

Publicado originalmente en italiano el 27 de julio de 2021, en

https://www.marcotosatti.com/ 2021/07/27/cacciari-e-agamben- su-green-pass-e-vaccini-come- in-regimi-dispotici/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino