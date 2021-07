Singapore. Il 75% delle Nuove Infezioni Covid Viene dai Vaccinati.

Marco Tosatti

La fonte non è certamente uno dei siti che cercano di dare informazioni indipendenti rispetto alla manipolazione mediatica in atto su Covid e vaccini: è l’agenzia Reuters, una grande agenzia internazionale perfettamente allineata al mainstream politically correct.

La notizia è di quelle però che possono non far piacere al Furiere Siringa, al Commissario Lucertola e ai loro mandanti-referenti. A Singapore, dove i tre quarti della popolazione hanno subito l’inoculazione del siero, i vaccinati hanno rappresentato i tre quarti delle infezioni di COVID-19 nelle ultime quattro settimane.

Direi che se si voleva una dichiarazione più netta ed evidente che il cosiddetto “vaccino” non serve a fermare il diffondersi dell’infezione, non si sarebbe potuta avere. Reuters poi, cerchiobottando, dice che però non si sono ammalati seriamente. Meno male; resta da dimostrare se forse non si sarebbero ammalate per niente, non facendosi inoculare il siero.

E infatti Reuters ammette che se forse i vaccini sono efficaci nel prevenire i casi gravi, i dati del governo sottolineano anche il rischio che anche quelli vaccinati potrebbero essere contagiosi, così che l’inoculazione da sola potrebbe non essere sufficiente ad arrestare la trasmissione.

Delle 1.096 infezioni trasmesse localmente a Singapore negli ultimi 28 giorni, 484, o circa il 44%, erano in persone completamente vaccinate, mentre il 30% era parzialmente vaccinato e poco più del 25% non era vaccinato, i dati di giovedì hanno mostrato.

“Man mano che sempre più persone vengono vaccinate a Singapore, vedremo più infezioni tra i vaccinati”, ha detto Teo Yik Ying, preside della Saw Swee Hock School of Public Health all’Università Nazionale di Singapore (NUS).

“È importante confrontarlo sempre con la proporzione di persone che rimangono non vaccinate… Supponiamo che Singapore raggiunga un tasso del 100% completamente vaccinato… allora tutte le infezioni deriveranno dalle persone vaccinate e nessuna dai non vaccinati”.

Devo ammettere che mi sfugge la logica di questo discorso, forse perché, essendo occidentale e cartesiano, penso che se mi danno una medicina – o una terapia sperimentale, come in questo caso – i casi sono due: a) funziona perché non mi fa ammalare; b) se mi ammalo vuol dire che non funziona. La teoria del pesce un po’ fresco non mi sembra applicabile alla salute.

Singapore ha già vaccinato quasi il 75% dei suoi 5,7 milioni di persone, il secondo più alto al mondo dopo gli Emirati Arabi Uniti, come mostra la Reuters, e metà della sua popolazione è completamente vaccinata.

Ma intanto, grazie al martellamento mediatico di un’informazione che sta toccando i livelli più bassi di sempre, ventennio compreso, la pressione sulle libertà e sulle persone, cresce nel nostro Paese, con una campagna di odio sparsa a piene mani senza precedenti. Salvo, appunto, periodi bui della storia recente. E senza che nessuna delle anime belle i giornalisti che sul contratto hanno scritto sin da piccoli “intelligente”, che sforbiciano commentando il mondo e la vita sui giornali sembrino accorgersene…chissà perché. Forse sono in vacanza.

