Alcune -Scomode – Verità su Covid e Greenpass e Vaccini. #percapire.

Carissimi Stilumcuriali, il sito Korazym.org è in vacanza – giustamente – ma il suo direttore, Via van Brantegem scrive su Facebook qualche commento legato all’attualità più stretta. E dal momento che si tratta di cose scritte e destinate al pubblico, l’amico Via non ce ne vorrà se gliene rubiamo qualcuna, per offrirla alla vostra attenzione. Buona lettura…Credo che l’uso di cifre al posto di alcune lettere sia uno stratagemma per evitare censure e blocchi da parte di Facebook.

Un non va33inato non è un ammalato. È questo che certi medici, certa politica e i media purtroppo stanno instillando nelle menti deboli e non informati.

Invece, un non va33inato è una persona che potrebbe ammalarsi come un va33inato, che pure potrebbe infettare altri, va33inati e non, se non usa delle semplici precauzioni e accorgimenti ormai arcinote. E soprattutto, un non va33inato è un cittadino con gli stessi diritti di un va33inato.

No alle discriminazioni, no alle esclusioni, no alle fobie, no all’odio, no alle fake news a mo’ di Conte o Draghi (non fa differenza).

E visto che ci siamo, neanche un positivo non sintomatico è un ammalato.

Nessuno ci pensa di chiedere ad un omosessuale di un certificato no AIDS; o a un fumatore di non avere il cancro ai polmoni, che anche non fumatori possono prendere; o a un sovrappeso di esibire un certificato di cura dimagrante. Perché allora pretendere un certificato verde per la va33inazione contro il 3oronavirus cinese di Wuhan? A proposito, gli “scienziati” che pontificano a reti unificati – l’OMS in testa – hanno già scoperto l’origine?

Che sia chiaro che mi sono va33inato e che sono contrario al certificato verde perché crea discriminazione e esclusione, senza proteggere dalla diffusione del virus (vedi sopra).

Proteggo me stesso e gli altri con la mascherina FFP2, mi disinfetto le mani, evito luoghi affollati, ecc. E non soffre di 3oronavirusfobia, non odio i non va33inati come non odio i va33inati. E se è per questo, non odio anima viva o morta. Insomma, per me gli esseri umani non sono sorci e non peggio dei cani. E tutti hanno il diritto non solo di pensare, ma anche di esprimersi, senza chiedere il permesso a Zan e Fedez; tutti hanno in diritto di dimostrare senza chiedere il benestare della Lamorgese.

“Naast het transmissie-argument lijkt ook het zelfbeschermings-argument af te brokkelen. Het is dus een kwestie van (korte) tijd vooraleer ook gevaccineerden zich zullen moeten laten testen” [Oltre il trasmissione- argomento, anche l’autotutela- argomento sembra sgretolarsi. È quindi questione di (breve) tempo prima che anche le persone vaccinate debbano farsi testare] (Fernand Keuleneer @FKeuleneer – Twitter, 26 luglio 2021).

In parole chiare e semplici: arriverà il momento, quando il certificato verde da solo non basterà più, ma servirà anche il tampone (a propri spesi, ovviamente, se non si vuole essere chiusi in casa come i sorci, o restare fuori dove pure i cani possono entrare). Quindi, nessuno differenza tra vaccinati e non vaccinati, come è logico, visto che ambedue possono infettarsi e infettare. #greenpassfobia

Intanto, il #brancodibalordi avrà ottenuto il risultato prefissato: rottamazione delle libertà personali, di espressione e di dimostrazione.

Lo stato di diritto dei sorci chiusi in casa, degli esclusi al contrario dei cani, delle dimostrazioni solo con il benestare della Lamorgese e con i cartelli da lei approvati.

“I cani possono sempre entrare. Solo voi, come è giusto, resterete fuori” (Sebastiano Messina @sebmes – Twitter, 23 luglio 2021 – “Giornalista [la Repubblica]. Qui esprimo solo le mie opinioni”).

Ecco, vedete, l’informazione e la vostra informazione, e di conseguenza le vostre vite sono in mano a gente come questa, e sono tanti, e tutti sulla stessa lunghezza d’onda, di odio, creazione di odio, disprezzo e ostilità verso i “non conformi”. Sbalordisce che Liliana Segre non riesca a cogliere questi sintomi, che abbiamo già visto, e non solo con il nazismo. i “nemici del popolo” dei regimi bolscevichi o delle Guardie Rosse, e altri ancora, esprimevano esattamente la stessa ideologia malata, quella sì, e davvero contagiosa.

