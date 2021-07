Vescovo Olandese: Motu Proprio, un Ukaze Malvagio di papa Francesco.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il Motu Proprio Traditionis Custodes ha provocato e provoca numerose reazioni in tutto il mondo. Qui vi offriamo quella di un vescovo olandese, Robert Mutsaerts, che su questo blog non ha avuto paura di dire il suo pensiero. La traduzione dal neerlandese è dell’amico Vik van Brantegem, che ringraziamo di cuore. Buona lettura.

§§§

Traduzione italiana di lavoro del testo originale in neerlandese di Mons. Robert Mutsaerts, Vescovo ausiliare di ’s-Hertogenbosch, Paesi Bassi.

Un ukaze malvagio di Papa Francesco

Papa Francesco promuove la sinodalità: tutti dovrebbero poter parlare, tutti dovrebbero essere ascoltati. Non è stato così per il suo Motu proprio “Traditionis custodes”, pubblicato di recente, un ukaze che deve immediatamente porre fine alla tradizionale Messa latina. Con questo, Francesco mette una croce grande e grossa sul “Summorum Pontificum”, il Motu proprio di Papa Benedetto XVI che ha dato ampio spazio all’antica Messa.

Il fatto che Francesco qui usi la parola del potere senza alcuna consultazione indica che sta perdendo autorità. Ciò è apparso in precedenza quando la Conferenza Episcopale Tedesca non ha tenuto conto del consiglio del Papa in merito al cammino sinodale.

Lo stesso è accaduto negli Stati Uniti, dove Papa Francesco ha invitato la Conferenza Episcopale a non preparare un documento sulla comunione dignitosa. Quindi nessun consiglio, ma un ordine di esecuzione deve essere stato il pensiero del Papa ora che si discute della Messa tradizionale.

Il linguaggio è molto simile a una dichiarazione di guerra. Ogni Papa dopo Paolo VI ha sempre lasciato delle aperture per la Messa antica. Se sono state apportate modifiche, sono state revisioni minori, vedi ad esempio gli indulti del 1984 e del 1989. Giovanni Paolo II credeva fermamente che i vescovi dovessero essere generosi nel consentire la Messa tridentina. Benedetto ha addirittura spalancato la porta con il “Summorum Pontificum”: “Ciò che era sacro allora, lo è ancora oggi”.

Francesco sbatte forte la porta con “Traditionis custodes”. Sembra un tradimento ed è uno schiaffo in faccia ai suoi predecessori.

La Chiesa non ha mai abolito le liturgie. Nemmeno Trento.

Francesco rompe completamente con questa tradizione. Il Motu proprio contiene brevi e puntuali proposizioni e comandi. Ciò è spiegato più dettagliatamente per mezzo di una dichiarazione più lunga allegata. Questa affermazione contiene alcune inesattezze fattuali. Una è l’affermazione che ciò che fece Paolo VI dopo il Vaticano II sarebbe lo stesso di quello che fece Pio V dopo Trento. Questo è completamente lontano dalla verità. Non dimentichiamo che prima di allora circolavano vari manoscritti (trascritti) e qua e là erano sorte liturgie locali. È stato un disastro.

Trento voleva ripristinare le liturgie, rimuovere le imprecisioni e verificare l’ortodossia. A Trento non interessava riscrivere la liturgia, né fare nuove aggiunte, nuove preghiere eucaristiche, un nuovo lezionario o un nuovo calendario. Si trattava di garantire una continuità organica ininterrotta.

Il messale del 1517 si rifà al messale del 1474 e così via fino al IV secolo. Vi fu continuità dal IV secolo in poi. Anche dopo il XV secolo vi sono quattro secoli di continuità. Di tanto in tanto venivano apportate solo alcune piccole modifiche o l’aggiunta di una celebrazione, di un memoriale o di una rubrica.

Il Vaticano II, secondo il documento conciliare “Sacrosanctum Concilium”, ha chiesto riforme liturgiche. Tutto considerato, questo è un documento conservatore. Il latino fu mantenuto, i canti gregoriani mantennero il loro posto legittimo nella liturgia.

Tuttavia, gli sviluppi che seguirono il Vaticano II sono molto lontani dai documenti conciliari. Il famigerato “spirito del Concilio” non si trova da nessuna parte nei testi conciliari stessi. Solo il 17% delle preghiere del vecchio Messale (Trento) si ritrova nel nuovo Messale (Paolo VI).

Allora difficilmente si può parlare di continuità di uno sviluppo organico. Benedetto lo riconobbe e per questo diede ampio spazio alla Messa antica. Ha anche detto che nessuno aveva bisogno del suo permesso (“Ciò che era sacro allora, lo è ancora adesso”).

Papa Francesco ora pretende che il suo Motu proprio stia nello sviluppo organico della Chiesa, che contraddice completamente la realtà. Rendendo praticamente impossibile la Messa in latino, rompe finalmente con l’antica tradizione liturgica della Chiesa Cattolica Romana. La liturgia non è un giocattolo dei Papi, ma è patrimonio della Chiesa. La Messa antica non riguarda la nostalgia o il gusto. Il Papa dovrebbe essere il custode della Tradizione; il Papa è il giardiniere, non il fabbricante. Il diritto canonico non è solo una questione di diritto positivo, c’è anche una cosa come la legge naturale e la legge divina, e inoltre c’è una cosa come la Tradizione che non può essere semplicemente messa da parte.

Quello che fa Papa Francesco non ha niente a che vedere con l’evangelizzazione e tanto meno con la misericordia. È più simile all’ideologia. Vai in una parrocchia dove si celebra la Messa antica. Cosa incontri lì: persone che vogliono solo essere cattoliche. Queste non sono generalmente persone che si impegnano in controversie teologiche, né sono contro il Vaticano II (ma contro la sua attuazione). Amano la Messa latina per la sua santità, la sua trascendenza, la sua centralità per la salvezza delle anime, la dignità della liturgia. Ti imbatti in famiglie numerose, la gente si sente benvenuta. Si celebra solo in un piccolo numero di luoghi. Perché il Papa vuole negare questo alla gente? Torno a quello che ho detto prima: è ideologia. È il Vaticano II compresa la sua attuazione con tutte le sue aberrazioni, o niente! Il numero relativamente esiguo di fedeli (che, per inciso, cresce, mentre il novus ordo sta crollando) che si sentono a casa alla Messa tradizionale deve e sarà bandito. Questa è ideologia e malizia.

Se vuoi davvero evangelizzare, mostrare davvero misericordia, sostenere le famiglie cattoliche, allora onori la Messa tridentina. La Messa antica non può più essere celebrata nelle parrocchie da oggi, occorre il permesso esplicito del proprio Vescovo, che può permetterla solo in determinati giorni, e per coloro che saranno ordinati in futuro e per celebrare la Messa antica, il vescovo deve chiedere consiglio a Roma. Quanto dittatoriale, quanto poco pastorale, quanto spietato lo vuoi!

Francesco cita nell’art. 1 del suo Motu proprio il novus ordo (la presente Messa) “l’unica espressione della Lex Orandi di rito romano”. Non distingue quindi più tra la Forma Ordinaria (Paolo VI) e la Forma Straordinaria (Messa Tridentina). Si è sempre detto che entrambe sono espressioni della Lex Orandi, non solo del novus ordo. Ancora una volta, la Messa antica non è mai stata abolita! Non sento mai Bergoglio parlare dei tanti abusi liturgici che esistono qua e là in innumerevoli parrocchie. Nelle parrocchie tutto è possibile, tranne la Messa tridentina. Tutte le armi vengono gettate nella mischia per bandire la Messa antica. Come mai? Per l’amor di Dio perché? Qual è l’ossessione di Francesco di voler eliminare quel piccolo gruppo di tradizionalisti. Il Papa dovrebbe essere il custode della tradizione; non il carceriere della tradizione. Mentre “Amoris laetitia” eccelleva nella vaghezza, “Traditionis custodes” è una dichiarazione di guerra completamente chiara.

Sospetto che Francesco si stia sparando ai piedi con questo Motu proprio. Per la Confraternita di San Pio X si rivelerà una buona notizia. Non avranno mai sospettato di doverlo a Papa Francesco…

+Rob Mutsaerts

