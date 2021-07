La Cina Nega alle Autorità Locali di Imporre la Vaccinazione. Democrazia.

Carissimi Stilumcuriali, fra le tante cose che non avrei mai pensato di vedere in questo mio autunno esistenziale, oltre all’involuzione dittatoriale del Paese, al ruolo dei media, giornali compresi che stanno raggiungendo livelli infimi, da Corea del Nord e più sotto, diffusori di terrore, menzogne e quant’altro di tossico si possa trovare, c’è anche questa: la Cina comunista, cioè una delle dittature più crudeli della Storia, dà lezioni di democrazia e rispetto dei diritti personali all’Italia governata da Il Peggiore al Quirinale, dal Commissario Lucertola a Palazzo Chigi e dal Furiere Siringa, oltre che dal ministro della DiSperaZione. Qui c’è l’originale dell’articolo che state per leggere nella nostra traduzione. Buona lettura.

La massima commissione sanitaria cinese ha detto di aver notato che i regolamenti locali emessi da alcune città vietano ai residenti che non hanno ricevuto i vaccini COVID-19 di entrare in alcuni luoghi pubblici chiave, sottolineando che la commissione è intervenuta e ha fornito ulteriori indicazioni.

“Informato, consenziente e volontario” sono i principi di base per il programma di inoculazione dei vaccini COVID-19, ha detto il centro per il controllo e la prevenzione delle malattie sotto la Commissione Nazionale della Sanità.

Secondo la legge cinese sulla prevenzione e il trattamento delle malattie infettive, le persone senza controindicazioni che rientrano nell’età accettabile per ricevere il vaccino dovrebbero essere vaccinate il più possibile.

Recentemente, i governi locali di diverse città hanno emesso delle regole che dicono che alle persone non vaccinate sarà proibito entrare nei luoghi pubblici come ospedali e supermercati.

Diverse città hanno anche detto che le persone devono essere vaccinate per entrare in luoghi pubblici come ospedali, supermercati, ristoranti, luoghi di intrattenimento, sale governative o per accedere ai trasporti pubblici.

Alcune città hanno anche stabilito che, per garantire la sicurezza del campus, gli studenti e i loro familiari devono essere vaccinati il prima possibile. Altrimenti, gli studenti non potranno tornare a scuola a settembre.

I regolamenti hanno scatenato accese discussioni online, con molti che dicono che se una persona si vaccina dovrebbe essere una scelta personale. Alcuni esperti hanno anche detto che le relative regole sui bambini sono sospettate di violare le leggi sull’istruzione.

Nel caso più controverso, il governo della contea di Tanghe, nella provincia di Henan della Cina centrale, ha chiesto ai dipendenti pubblici, compreso il personale in pensione, di farsi vaccinare, tranne quelli che non sono adatti per l’inoculazione, altrimenti non saranno autorizzati a continuare a lavorare o a ricevere lo stipendio.

Il governo della contea ha poi risposto che il regolamento non sarà attuato ed è stato eliminato.

In aprile, le massime autorità sanitarie cinesi hanno esortato le autorità locali a fermare gli ordini di vaccinazione obbligatoria, in quanto alcune città avrebbero adottato misure obbligatorie per raggiungere l’obiettivo del paese di vaccinare 560 milioni di persone entro giugno.

La Cina sta adottando un approccio di “far vaccinare le persone che ne hanno bisogno e portare avanti la vaccinazione per gradi”. Il paese ha somministrato più di 1,4 miliardi di dosi di vaccini COVID-19, coprendo circa la metà dei suoi 1,4 miliardi di persone.

