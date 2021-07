Un Sacerdote: il Motu Proprio Attacco Dispotico e Brutale contro la Messa.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo dal Brasile questo commento di un sacerdote al recente motu proprio Traditionis Custodes. Buona lettura.

§§§

L’ATTACCO DISPOTICO E BRUTALE CONTRO LA MESSA APOSTOLICA ROMANA,

non solo lede gravemente il diritto dei fedeli di proclamare la Lex orandi sostenuta da una Lex credendi che non è soggetta alla discrezionalità di alcun papa, vescovo o conferenza episcopale. In altre parole, non si può impedire ai credenti di proclamare o celebrare la propria fede sulla base di una solida dottrina radicata in Gesù Cristo e negli Apostoli. La prima differenza che osserviamo tra la Traditionis Custodes di Francesco e il Summorum Pontificum di Benedetto XVI è che TC è arrogante nella disciplina, mentre SP è dichiarativa. Il primo è dittatoriale, il secondo pastorale.

È vero che l’ermeneutica della continuità proposta da Ratzinger non è altro che un’espressione quasi disperata per salvare l’insormontabile; infatti TC diventa la tomba di tale ermeneutica.

Non è invece possibile presentare la Messa di Paolo VI e la Messa Apostolica Romana (tradizionale o tridentina) come due valide manifestazioni di un unico rito romano; queste sono contraddizioni interne di SP.

Tuttavia, le contraddizioni interne di TC sono grottesche e vergognose, facciamo un esempio: Bergoglio si pone sullo stesso piano del santo pontefice Pio V quando afferma non così implicitamente che sta unificando anche il rito della Messa come il Papa di Lepanto, che abrogò i riti precedenti che non furono garantiti per almeno due secoli di antichità.

Né Trento né Pio V inventarono la Messa romana; Il nucleo di questa, cioè il Canone, proviene sostanzialmente dall’epoca apostolica, arrivando senza attacchi né scosse e convivendo con altri venerabili riti anche di origine apostolica, fino al VII secolo quando papa san Gregorio Magno lo strutturò e lo arricchì di canto liturgico che porta il suo nome: il canto gregoriano.

Nel XVI secolo Pio V lo codificò e lo liberò da certe adesioni che potevano oscurare il contenuto della fede celebrata. Al tempo di questo santo Papa, la Messa Apostolica Romana esisteva già da quindici secoli; i riti che non erano in vigore da almeno duecento anni furono da lui abrogati, come abbiamo detto.

Ebbene, con quanto detto è evidente che Bergoglio non ha il potere di abrogare in alcun modo ciò che il Papa domenicano, Pio V, aveva riconosciuto come definitivo, promulgando il MISSALE che porta il suo nome e proteggendolo da ogni futura alterazione con la bolla Quo primum tempore. L’appello di TC a Pio V è ancora ridicolo, a meno che non provenga da una megalomania patologica che fa tanto danno alle anime quando il più alto pastore della Chiesa e gli altri pastori sono posseduti da questa malattia e la esercitano.

Nonostante le contraddizioni di SP e TC, il contrasto tra il livello intellettuale, culturale, teologico e liturgico dei rispettivi autori: Ratzinger e Bergoglio è netto. Ciò che quest’ultimo chiede ai vescovi ha più sapore militare che pastorale. L’umiltà di Francesco non è mai stata denunciata per quello che è: una farsa populista.

Non si può tralasciare nemmeno una brevissima considerazione di quanto sia offensivo per la cultura (arte, musica, pensiero, scultura, architettura) il motu proprio Traditionis Custodes di Francesco.

Lo denuncia Onfray, il più grande filosofo ateo di Francia, in un’intervista che ho trovato su Church Militant oggi, 22 luglio 2021. Già le prime due parole dell’infelice motu proprio rivelano disprezzo e scherno: Guardiani della Tradizione. Quale tradizione, quella che parte da Gesù Cristo e gli apostoli o quella che parte dal Vaticano II? L’ateo Onfray avverte che tutto il meglio della cultura occidentale è concentrato o cristallizzato nel rito liturgico della Messa apostolica romana. Ma ovviamente bisogna spazzare via tutto questo per poter camminare insieme -fratelli tutti- verso la nuova normalità massonica del nuovo ordine mondiale, al ritmo di un tango.

Padre Ruben.

§§§

