Pro Vita: Imporre il Green Pass ai Minorenni Creerà Disagiati Psicopatici.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, capiamo benissimo che il gen. Figliolo – detto anche familiarmente il Furiere Siringa – spinto dal suo superiore spinto a sua volta dai suoi superiori vorrebbe inoculare il siero a qualunque cosa respiri e si muova, bruchi e zanzare compresi, (dice qualcuno per smaltire le scorte) ma l’idea di usare questa terapia sui ragazzini dai dodici ai diciott’anni, incuranti delle conseguenze sconosciute a breve, medio e lungo periodo assume contorni criminali. Volentieri rilanciamo questo comunicato di Pro Vita e Famiglia. Buona lettura.

§§§

Green pass adolescenti, Pro Vita & Famiglia: “Imporre il Green pass ai minorenni significa creare un esercito di sdraiati psicopatici”

Roma, 26 luglio 2021

“Figliuolo che ha parlato del prossimo obiettivo della campagna vaccinale che coinvolge i ragazzi dai 12 ai 18 anni oltre agli insegnanti non si rende forse conto di quello che afferma” così Maria Rachele Ruiu, responsabile scuola di Pro Vita & Famiglia onlus.

“Lo sa il nostro generale che in Europa, Croazia, Portogallo, Irlanda, Islanda Norvegia e Ucraina – ha aggiunto il portavoce della onlus Jacopo Coghe – non hanno autorizzato il vaccino per i minorenni? E in Germania, Gran Bretagna, Svezia, Finlandia, Belgio, Olanda e Lussemburgo raccomandano il vaccino solo agli under 18 con fragilità sconsigliandolo agli altri adolescenti. Questo perché i loro istituti sanitari affermano che per i minorenni è meglio sviluppare la malattia per avere più protezioni in futuro”.

Ha aggiunto ancora Ruiu: “E’ evidente che ancora non si hanno certezze in merito, e quindi, per i giovani, è d’obbligo la prudenza e il coinvolgimento delle famiglie. Siamo in un’emergenza educativa senza precedenti e che facciamo? Imponiamo il Green Pass dai 12 anni, cioè creiamo odiose discriminazioni fra studenti “vaccinati e non”, rinchiudiamo a casa i ragazzi “come sorci”, in dad, senza sport, senza musica dal vivo, senza possibilità di condivisione sociale, culturale, religiosa, politica e associazionistica. Vogliamo un esercito di disagiati sociopatici, magari da far campare con reddito di cittadinanza una volta che compiranno i 25 anni, se non si suicidano prima? Dopo tanti ritardi puntare tutto sui vaccini, senza coinvolgere le associazioni dei genitori è inaccettabile: si convochino con urgenza le organizzazioni rappresentative dei genitori (FONAGS), e ci si impegni perché a settembre non ci siano classi pollaio, perché ogni studente abbia docenti e insegnanti di sostegno ad accoglierli: non possiamo e vogliamo permettere che nessuno resti indietro” ha concluso Ruiu.

