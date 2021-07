Deotto: las mentiras de Mario Draghi, el Pase Verde y el comienzo de la dictadura

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, desde ayer, nuestro desdichado país ha dado un paso más hacia la dictadura, gracias al comisario Draghi, puesto allí para dirigir por parte de quienes se burlan de la Constitución y de la democracia, y que responden a evidentes centros de poder financieros e ideológicos externos. Con el Pase Verde -que tiene “nobles” antepasados en la Alemania nazi y en la Unión Soviética- somos menos libres y, sobre todo, se nos incita a inyectarnos sueros que, como todo el mundo sabe a estas alturas, no previenen infecciones ni contagios. Lo afirman los mismos que los fabrican y que ejercen una enorme presión en todo el mundo para inocular el mayor número posible de conejillos de indias humanos. Y gracias a la imposición del Pase Verde en los gimnasios, quieren llegar a esos grupos de edad que menos tienen que temer al Covid, sino más a los efectos adversos y a las consecuencias futuras desconocidas. No comento, porque me volvería burlón. Esta gente, evidentemente, ha sido capaz de ganar audiencia gracias a la ignorancia, el interés, el error político, incluso en lo que debería ser, en Italia, la derecha. Anoche, Paolo Deotto nos envió este artículo, que con gusto ofrecemos a ustedes.

Las mentiras de Mario Draghi & C.

Mientras tanto, el gobierno “ingresa” el Pase Verde entre las cosas normales. y el objetivo es siempre el mismo: hacer obligatoria de facto la vacunación. Pero Draghi dijo las mentiras en la conferencia de prensa. ¿Y cómo se justifica la prórroga del estado de excepción hasta fin de año?

Estas son sólo unas breves notas después de la rueda de prensa con la que Draghi, en expiación por nuestros pecados, primer ministro pro-tempore, se burló de nosotros, mostrando su total falta de respeto por el pueblo italiano y por la verdad.

Algunos podrían decir que la montaña dio a luz al ratón, pero no es así. Es cierto, se han tomado pocas medidas, se han pospuesto otras decisiones importantes, pero mientras tanto se ha logrado un resultado muy importante para la banda de delincuentes que trabajan para reducirnos cada vez más a la esclavitud.

El “Pase Verde”, que ni siquiera debería haber nacido, empezando de hecho a ser una mala copia del “pasaporte interno” de soviética memoria, ha sido oficialmente borrado y se constituye en una de las cosas “normales” para el ciudadano italiano.

¿“Normal” por cuánto tiempo? Pongan su alma en paz. Durante años y años. Siempre habrá una epidemia por crear o inventar, a menos que, por supuesto, el pueblo italiano se canse primero y finalmente a mandar a casa a los criminales que detentan el poder.

Pero el Pase Verde entra a la ligera, tanto que muchos dirán… bueno, temíamos lo peor.

Eso sí, a partir del 5 de agosto para comer sentado en el interior de un restaurante o bar se deberá mostrar el Pase Verde. Y aquí ya estamos en lo cómico: el mismo documento no sirve para consumir en el mostrador.

Alguien debería explicar por qué el “riesgo” -suponiendo que lo haya- es tanto más elevado si me siento a comer una tostada o si consumo la misma comida en el mostrador.

Como siempre, bufones hasta en los asuntos serios. Pero lo importante es, repito, que el documento esté entre las cosas “normales”. Después, poco a poco, sólo hay que extender su uso hasta que sea imposible vivir sin el Pase Verde y así hacer obligatoria la vacunación de facto.

Para justificar estas absurdas regulaciones, Mario Draghi dice mentiras. De hecho, ha afirmado que estas medidas permitirán a todos vivir con seguridad. Si me siento en un restaurante donde todos los demás clientes están vacunados, estoy tranquilo porque no me contagiaré.

Esto es una mentira, un bulo, una patraña, llámenlo como quieran: se ha explicado y comprobado que la vacunación, a lo sumo, puede atenuar la infección.

Pero la vacuna NO INMUNIZA y NO ELIMINA LA POSIBILIDAD DE CONTAGIARSE. En consecuencia, en un local en el que hay personas vacunadas puedo contagiarme. Y de qué manera.

Señor Draghi, ¿no se avergüenza un poco por decir mentiras?

Poco a poco, sin recurrir a las ventanas de Overton ni a las ranas hervidas, la obligación del Pase Verde se extenderá a todas las situaciones normales de la vida cotidiana. Cuando se extienda al transporte público va a ser un lío… va a ser de risa. Y ya que es evidente que hay cosas imprescindibles en la vida cotidiana, este chantaje -porque es un chantaje- animará a muchas personas, con dudas legítimas, a vacunarse.

Si no hay más remedio, reconozcamos el mérito de Mario Draghi por haberse sacado definitivamente la careta: una de las razones por las que llegó al Palazzo Chigi es para obligar a los italianos a inocularse una “cosa” que, sólo para recordarlo:

Ni siquiera es técnicamente una vacuna

Tiene numerosas reacciones secundarias , incluso graves

Ha provocado también la muerte de no pocas personas

No proporciona inmunidad

No elimina el contagio …

Por otro lado, a lo largo de los meses sabremos lo que realmente hará a nuestro cuerpo a mediano y largo plazo.

Me gustaría recordar por enésima vez que el año pasado, en la misma época del verano, el número de contagios, hospitalizaciones, muertes, etc. era casi nulo. Se trata de un efecto normal del calor del verano, que siempre ha expulsado a los virus gripales.

Este verano las cifras son igual de buenas (quizás un poco menos que las del verano pasado), pero de repente el calor del verano no tiene nada que ver, y el mérito es de la milagrosa “vacuna”.

NOS ESTÁN TOMANDO EL PELO, EN FORMA DESCARADA Y VERGONZOSA.

Y también estaría muy bien que alguien explicara el motivo de la prórroga del estado de excepción hasta finales de año. ¿Por qué no seguir el ejemplo de otros gobiernos, que como mucho lo amplían cada mes?

Espero, de todo corazón, que los italianos que aún no han tirado por la borda su amor a la libertad y a la dignidad, en primer lugar, no se dobleguen y, si no están convencidos, NO se vacunen.

Y espero que estas absurdas regulaciones sean saboteadas en la medida de lo posible. Si hubiera, por ejemplo, una acción realmente decidida y coral por parte de los restauradores, que se negaran a cumplir con estas locas e innecesarias imposiciones, alguien podría empezar a tener un sano temor, aunque sólo fuera el de perder su plaza.

Por lo que a mí respecta, como mucho dejaré de ir a restaurantes, cines, teatros, etc., y no utilizaré el transporte público cuando se imponga también en ellos un Pase Verde.

Pero no me vacunaré. Soy un hombre, no una rata de laboratorio, y no quiero ser un conejillo de indias a las órdenes de Mattarella, Draghi, Speranza y su bella compañía.

Los entiendo… A ellos les pagan por ser, entre otras cosas, los promotores de la vacunación mundial. Que tengan suerte. Pero no seré uno de sus súbditos.

Publicado originalmente en italiano el 23 de julio de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/07/23/24793/

Traducido al español por: José Arturo Quarracino