PASS SANITARIO IN ARGENTINA: il contributo post mortem di Adolf Hitler al governo della provincia di Buenos Aires?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, José Arturo Quarracino ci offre questa riflessione sul pass sanitario imposto dalle autorità governative della provincia di Buenos Aires, il provvedimento analogo a quello che il governo Draghi sta cercando di imporre. Buona lettura.

§§§

Nei giorni scorsi, le autorità governative della provincia di Buenos Aires hanno stabilito che per entrare nei luoghi pubblici chiusi – ristoranti, bar, cinema, teatri, club e centri commerciali, tra gli altri – sarà obbligatorio presentare un certificato sanitario – su carta o nelle applicazioni autorizzate – che dimostri che chi entra in questi luoghi ha ricevuto la prima dose della vaccinazione antocovirus.19 I proprietari o gestori di ogni stabilimento dovranno chiedere a chi entra di dimostrare di aver ricevuto la prima dose della vaccinazione antocovirus.

I proprietari o gestori di ogni stabilimento dovranno chiedere a coloro che entrano nei locali la domanda o la prova cartacea che sono immunizzati, agendo così come una sorta di cane da guardia sanitario.

Sia il capo del personale provinciale, Carlos Bianco, che il ministro provinciale della salute, Daniel Gollán, hanno chiarito che l’idea non è quella di obbligare la gente a vaccinarsi, ma di permettere a coloro che sono stati vaccinati di entrare nei luoghi autorizzati, impedendo a coloro che non sono stati vaccinati di entrare.

Di fatto, le autorità provinciali hanno decretato la discriminazione di una gran parte della popolazione, che in molti casi non è convinta di fare la vaccinazione antivirale19 , per mancanza di conoscenza e di informazione sulla composizione e sugli effetti dei cosiddetti “vaccini”, quando in realtà sono solo elementi che agiscono come terapie geniche sperimentali. E siccome queste terapie geniche sono nel periodo sperimentale, la vaccinazione NON è OBBLIGATORIA.

Sorprendentemente, misure discriminatorie identiche furono decretate in Francia, durante l’occupazione tedesca nazista, da un ufficiale maggiore delle S.S. e capo della polizia della zona del comandante militare, pubblicate come “MISURE DI APPLICAZIONE del 9. Ordinanza delle autorità di occupazione sugli ebrei”. La suddetta ordinanza era stata emessa l’8 luglio 1942[1].

Queste misure proibivano agli ebrei di “frequentare tutti gli stabilimenti pubblici e assistere ai seguenti eventi pubblici: ristoranti e luoghi di ristorazione, caffè, sale da tè e bar, teatri, cinema, concerti, sale da musica e altri luoghi di piacere, cabine telefoniche pubbliche, piscine, musei, biblioteche, mostre pubbliche, siti storici, eventi sportivi – sia come partecipanti che come spettatori – campeggi, parchi”, ecc.

Momenti storici diversi e circostanze diverse, ma identica metodologia discriminatoria, in entrambi i casi infondata, perché come le stesse autorità sanitarie hanno riconosciuto in diverse occasioni, i vaccinati possono infettare e infettarsi a vicenda, perché i “vaccini” non immunizzano[2]. È lo stesso schema: discriminazione senza alcun supporto giuridico, perché le azioni che pretendono di “combattere” non sono in alcun modo criminali, perché non c’è nessuna norma giuridica che le condanni.

Ancora un altro esempio di armonia e concordanza concettuale e pratica tra posizioni ideologiche e politiche apparentemente antagoniste. Nel caso del nazismo in Francia, non era un crimine essere ebreo, ma chiunque di quella razza era discriminato e limitato. Nel caso della provincia di Buenos Aires, non è un crimine non essere vaccinati, ma è comunque un crimine discriminare e limitare le persone che hanno ragioni sufficienti per non essere vaccinate, soprattutto perché non esiste una legge che le obbliga a farlo.

Ancora una volta, siamo in presenza di concezioni politiche assolutamente ideologicamente antagoniste, ma identiche nelle loro procedure discriminatorie. In modo tale che finisce per generarsi una sorta di nazi-progressismo o progressismo nazista, a danno assoluto del popolo argentino, a breve e lungo termine.

***

[1] El documento citado se encuentra en los archivos del Centro de Documentación del Museo “Memorial de la Shoah”, identificado como CCXXXVIII-98.

