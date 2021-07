Riflessione sulla Perversione e Morte della Teleologia. L’Uomo senza Fini.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, un amico fedele del nostro sito, Antonio Cafazzo, ci offre questa sua riflessione che ben volentieri offriamo alla vostra lettura, riflessione e commento, ringraziandolo per la sua iniziativa.

§§§

La perversione e morte della teleologia

Il tempo presente vive un fatto di “cronaca nera” forse più “nero” dell’apostasia “globale”.

Nelle scuole di giornalismo si insegna che per stendere un buon pezzo su un fatto di cronaca occorre fare e farsi 5 domande:

Chi?, Cosa?, Quando?, Dove?, Perché?

(Ma anche di questo bisogna dare merito a San Tommaso che nello svolgere le Questio usava il metodo del Quis?, Quid?, Quando?, Ubi?, Cur?).

Con queste domande, questo “cronista” cercherà di raccontarlo.

Chi?

Chi è il morto?

La Teleologia. Il finalismo umano.

Senza uno “scopo” – sia esso generato da bisogni o capricci o pene o passioni…- l’uomo non agisce, non si muove. Quando non si “muove” più è un uomo “morto”. Quando “cammina a passettini” è sulla via del tramonto. Quando si “muove a tentoni” gioca “a mosca cieca”.

Cosa?

Cosa è accaduto?

Hanno ucciso i veri fini o meglio “immiseriti”.

Un tempo, quando l’umanità era “cristiana”, il “fine”, l’aspirazione, il desiderio delle menti era l’Imperituro, l’Alto, il Bene Assoluto (la parola “de-siderio” evoca la parola “sidera” (stelle)). E l’uomo si adoperava anche di non “finire” in quell’altro “imperituro” chiamato “Inferno”.

Ora che l’umanità è laica e a-religiosa l’uomo è l’uomo-che-ha-i-piedi-per-terra. I suoi scopi più persistenti sono il QUI e il PRESENTE.

Il passato è per lo più da dimenticare (anche se per qualcuno è ancora un conveniente sgabello per auto-accreditarsi).

Il futuro più a lungo pianificato è l’Agenda 2030. Anche la “peste-2019” – che per la sua letalità avrebbe dovuto allertare l’uomo alla “vita verticale” – ha inoculato una sorta di “magnetismo terrestre”: i faccendieri del mondo hanno messo nel loro frullatore emozioni-intelletto-volontà per assicurare all’uomo della strada la “continuità” al suo “bel” vivere.

In una parola, il rimpicciolire dei fini è la “naturalizzazione” dell’umanità. Non è -come taluni dicono- una “paganizzazione” perché per i pagani c’erano quasi più “dei” che uomini e ad ogni “fenomeno umano” sovraintendeva un “dio”. La nostra – invece – è una “naturalizzazione” senza dei.

PERVERTITA la teleologia, l’umanità si è consunta in un fenomeno “esiziale”: la “noia” esistenziale, quel “tedium”, quell’accidia descritta da San Tommaso (“Acedia… est quaedam tristitia, qua homo redditur tardus ad spirituales actus propter corporalem laborem “, Summa teologica, I 63 2 ad 2).

Epifenomeni noti a tutti:

il consumo degli ansiolitici;

bacco, cannabis, coca e venere;

i lettini degli psicoterapeuti;

la “peste” (taciuta) dei suicidi;

l’insopportabilità di stare soli;

la frenesia degli intrattenimenti;

l’evasione dal proprio luogo;

l’incapacità di “disconnettersi” dal cellulare;

etc.…

Quando?

Quando è accaduto?

Con il “benessere materiale”. Quando si pativa la fame e le città e i borghi non avevano fognature si costruivano cattedrali con guglie desiderose di cielo e vetrate desiderose di luce. Ai crocevia c’erano tabernacoli e croci. Si pativa tanto (pesti, guerre, carestie, cerusici segavene…) ma si fissava lo sguardo verso l’alto, si anelava.

Con la prosperità le chiese hanno perso guglie, campane e campanili, ai bivi si leggono indicazioni turistiche e la massima aspirazione degli uomini è “godere” ora e qui.

Dove?

Dove il decesso?

Nel ventre molle del pianeta Terra cioè nel saziato, opulento, convulso Occidente. Paradiso ricercato, “desiderato” di paesi più o meno vicini.

Perché?

La risposta darebbe il modus e il movente dell’assassinio per acciuffare e condannare il colpevole e i complici.

Ma gli investigatori inutilmente interrogano i passanti. Quasi tutti frettolosi passanti che non voglio fastidiose “domande”, non vogliono essere distolti dal loro frenetico “fine” quotidiano.

È anche inutile chiedere agli “esperti”, agli “intellettuali laici” ed ai “dottori del clero”.

I primi hanno abbandonato la Filosofia della Storia ed i secondi la Teologia della Storia. Entrambi “appiattiti” sul contingente, sul presente, sui mezzi innalzati a fini non vedono al di là del proprio naso e rispondono con argomenti psico-socio-economici.

Esempi di “riduzione/deviazione/scambio dei fini”?

I “dottori del clero” – investiti dalla valanga dell’indifferentismo religioso – invece di “restaurare i fini perduti”, nel 1960/70 si concentrarono sui “mezzi”, convocarono un Concilio “pastorale” e vararono una nuova liturgia. Il fiasco è noto a tutti.

Cupio dissolvi. Oggi la pedagogia soteriologica degli “apostoli” pastori è l’“atterraggio” dalle cose “celestiali ed eterne” ai fini di progetti temporali: salvare il pianeta, riempire di cibo gli stomaci, “accoglienza”, “rispetto umano”… (Per non farci venire un travaso di bile sorvoliamo sull’insistita legittimazione morale degli amori di amorini e cittadine di Lesbo). In una parola è l’umanizzazione della religione, la dottrina della corporalità.

Chi il mandante dell’omicidio?

Chi sono stati i killers?

Questo cronista s’è dato una “risposta” ma non la scrive.

Non la scrive:

Perché nella nostra civiltà “aperta” ogni uomo è veridico (cioè veri…dico) e pertanto non deve intralciare le “verità” degli altri.

Perché da tempo ormai l’Argentina è terra di saggezza. In un famoso tango argentino (“Cambalache”) si canta cosí: “…Vivimos revolcaos en un merengue, y en el mismo lodo todos manoseados….¡Todo es igual! ¡Nada es mejor! Lo mismo un burro que un gran profesor.” (Viviamo il caos in una meringa e tutti barcolliamo nello stesso fango…. Tutto è uguale! Niente è migliore! Un asino vale tanto quanto un gran professore).

Vivete lieti.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: carezzo, fede, teleologia



Categoria: Generale