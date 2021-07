Osservatore Marziano risponde al card. Burke sul Motu Proprio.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Osservatore Marziano ha letto la dichiarazione del card. Burke sul Motu Proprio Traditionis Custodes, che abbiamo pubblicato ieri, e ci ha mandato queste osservazioni. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, mi concede un mestamente ironico commento ai 19 punti della dichiarazione del mio amatissimo, reverendissimo card. Leo Burke? Farò considerazioni che presuppongono la precedente lettura di singoli punti.

-1°- il testo in latino non è stato pubblicato perché ormai nessuno (a parte il card. Ravasi) lo saprebbe scrivere e, soprattutto, leggere.

-2°-Bergoglio ha ragione a vedere nell‘ UA una minaccia. Nell’ UA si recita l’esorcismo (di Leone XIII) a San Michele Arcangelo

-3°-Perché Bergoglio dovrebbe consultarsi con i Vescovi di cui non ha alcuna stima e considera lacchè?

-4°-Mi pare evidente che Bergoglio sappia perfettamente cosa ha bisogno il popolo di Dio: Pachamama.

-5°- Per Bergoglio va certo represso il desiderio di alcuni sacerdoti che spingono i fedeli ad assistere al vetus ordo. Son loro che “tengono su” il mondo intero…che lui vorrebbe abbattere.

-6°- Son convinto anche io che il Motu Proprio nasca da una consultazione – referendum. Ma questa consultazione l’hanno realizzata i consiglieri di BIDEN secondo il modello usato per vincere su Trump…

-7°-E’ evidente che la Congregazione della Dottrina della Fede non ha dato alcuna “istruzione”; non solo non conta più nulla da 8 anni, ma non saprebbe neppure che istruzione dare.

-8°-Si immagini se poi dovessero ascoltare Ecclesia Dei, ma scherziamo, ascoltare questi “clerico fassisti” ( non fascisti)…

-9°-Mi domando, ma quali preti bergogliani hanno mai avuto il coraggio di partecipare alla messa vetus ordo, che dura un’ora e mezza, e dove si distribuisce incenso a non finire? Vade retro…

-10°-Scusate, ma la vogliamo smettere di avere dubbi sulla fedeltà alla Chiesa di Cristo dei membri della Fraternità di San Pio X? Ma li conoscete? Non viene il sospetto che mons. Lefebvre avesse ragione su quasi tutto?

-11°- Totalmente d’accordo. La liturgia non è mai stata un problema politico. Lo è diventato da 8 anni.

-12°- “Individualmente” Bergoglio sembra voler incontrare solo i vari Padre Martin, Ricca, Paglia…

-13°- Se uno di noi rompesse il vaso di alabastro come fece la peccatrice evangelica per ungere i piedi di Gesù, state certi che verrebbe accusato di voler creare uno scisma…

-14°- Non saprei quali alti prelati mettano il cappuccio e il grembiulino e considerino “dannoso” il vetus ordo, pertanto non saprei commentare.

-15°- Non il “Romano Pontefice” bensì l’argentino vescovo.

-16°- Perfetto. Senza commento.

-17°- I vescovi hanno fatto richieste a Bergoglio per abrogare il Summorum Pontificum? Quali vescovi? possiamo conoscere i loro nomi??

-18°- E’ certo che la Riforma di Pio V era diversa da quella di Bergoglio. Pio V era santo.

-19°-L’art. 6 trasferisce decisioni alla Congregazione che non ha competenza. Competenza? Cosa è mai “competenza” in questa “nottata oscura trascorsa in una pessima locanda”? Forse son competenti a fare investimenti finanziari a Londra e fare affreschi al Duomo di Terni?

Osservatore Marziano.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: burke, motu proprio, vetus ordo



Categoria: osservatore marziano