Boccacci e Russo: il “Vaccino” come Anticamera del Marchio.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Rosanna Boccaci e Sergio Russo ci offrono la terza parte della loro riflessione sui tempi che stiamo vivendo, nell’epoca del nuovo vitello d’oro, i “Vaccini”. Qui c’è la prima parte, e qui la seconda. buona lettura.

§§§

IL “VACCINO” AL MOMENTO È SOLTANTO L’ANTICAMERA

DELL’APOCALITTICO MARCHIO… (E ALTRE CONSIDERAZIONI)

Verrà un giorno in cui il mondo civilizzato negherà il proprio Dio,

quando la Chiesa dubiterà come dubitò Pietro.

Sarà allora tentata di credere che l’uomo è diventato dio…

Nelle nostre chiese, i Cristiani cercheranno invano

la lampada rossa dove Dio li aspetta.

Come Maria Maddalena, in lacrime dinanzi alla tomba vuota,

si chiederanno: «Dove Lo hanno portato?» (Pio XII)

Questa sarebbe la terza ed ultima parte di una sorta di “trilogia” che ha già visto pubblicati i precedenti due articoli, intitolati rispettivamente: I vaccini come nuovo vitello d’oro… e Sursum Corda: in alto i vostri cuori! Solo che, in corso d’opera, è stato modificato il contenuto del presente articolo, poiché nel frattempo abbiamo fatto una “scoperta” che, nel suo piccolo, è davvero sorprendente.

Infatti, uno dei due sottoscritti autori stava leggendo il libro “J.N.S.R.: Le profezie degli Ultimi Tempi. Messaggi dal 1993 al 2010” (a cura di Giovanni Costa), per i tipi delle Edizioni Segno, pubblicato nel mese di Marzo 2015. E sottolineiamo tale data di pubblicazione – essendo un particolare molto importante – perché ciò esclude qualsivoglia aggiunta a posteriori.

Nel suddetto libro, a pagina 220, nella rivelazione del Messaggio riportante la data del 16/17 Luglio 2009, con ben undici anni di anticipo, viene detto (per chi crede: dal Signore stesso, per tutti gli altri: semplicemente dall’autrice) quanto segue:

«… La carità ha disertato la terra. Satana in questi ultimi tempi trionfa, e si permette di sterminare la metà delle popolazioni, contaminando i paesi ricchi come i paesi poveri. Poi, fa credere ad una pandemia che sta nascendo, e alla necessità di vaccini non ancora messi a punto . Satana ha scelto la sua orda di attaccanti, ed è ben servito. Ma le ore del suo tempo che gli sono state concesse, stanno per esaurirsi. […] Il Mondialismo, questa “Bestia” che cerca continuamente di ingrandirsi, morirà da sé, trascinando l’altra “Bestia” in una battaglia persa già in anticipo. [Vi è qui un esplicito riferimento alle famose due “bestie”, di cui parla il Libro dell’Apocalisse: nella prima, quella che sorge dal mare, fin dall’inizio la Tradizione vi ha scorto la figura dell’anticristo – ma egli tuttavia, attualmente non è ancora “uscito allo scoperto” – mentre nella seconda, la bestia che sale dalla terra, “che ha due corna, simili a quelle di un agnello, che però parla come un drago”, sempre la medesima Tradizione vi ha visto la figura del falso profeta – questi viceversa, attualmente all’opera, essendo egli un “ecclesiastico” di altissimo rango – la figura escatologica che “sta preparando il terreno” alla comparsa dello stesso anticristo.]…»

È ora molto opportuno fare qui una breve digressione sul termine “mondialismo”, usato in tale contesto, volendo precisare che, sebbene questo neologismo sia apparso soltanto agli inizi degli anni ’80, quel medesimo concetto, che tale parola adombra, non possedeva ancora la piena valenza con cui invece viene usato oggigiorno, passato oltre un decennio da allora. E quindi, anche tale particolare semantico, depone ulteriormente a favore sia dell’autenticità come della “preveggenza”, che appunto il testo in questione dimostra di possedere.

Quello stesso Messaggio poi continua – ed il suo contenuto è adesso per noi tutti motivo di grande consolazione – dicendo che:

«Quel “Piccolo Numero” che Gesù ama, grazie alla sua fedeltà a Dio ed al suo amore per Gesù e Maria e per tutti i figli di Dio, questo Piccolo Numero, “Gregge Prediletto”, lo Spirito Santo lo condurrà fuori da quel terreno dove si realizzerà l’ultima conquista del Signore per la pace nel mondo. Il Giorno di Dio è vicinissimo! È la nascita dei Santi della Terra…»

Un ulteriore passaggio, che lascia davvero esterrefatti – a motivo della sua inequivocabile chiarezza e per la sua precisione di precognizione – lo si deve a quest’ultimo Messaggio, che chiude il libro da noi citato, e porta la data dell’11 Maggio 2010, all’incirca tre anni prima che avvenisse l’apparente rinunzia di Benedetto XVI, la quale ha, come suo necessario corollario, l’altrettanto apparente insediamento del “nuovo Vescovo di Roma, giunto lì dalla fine del mondo”:

«La Bestia, che continua a tormentare il Mio Santo Vicario, Benedetto XVI nella Mia Santa Chiesa, dovrà presto scomparire… Solo il Mio degno Rappresentante su questa terra, il Mio Santo Vicario Benedetto XVI [e lo ripete nuovamente!], può definire e realizzare il completamento del Dogma della Mia Santissima Madre: “Io sono la Divina Immacolata Concezione”, Verità fondamentale di Dio, la sola Verità che salverà questa umanità straziata,facendole traversare questo mondo antico che sta per scomparire, per penetrare nella Nuova Terra, là dove il Padre Glorioso aspetta tutti i Suoi figli, appena rinati dallo Spirito e dall’Acqua, mediante Maria, nostra Madre Maria, Madre di Dio e degli uomini. Amen.

Le persecuzioni cesseranno e la Mia Chiesa avrà il suo Giorno di Gloria. Amen.»

Sono parole davvero di grande conforto queste, che andrebbero seriamente meditate e fatte proprie…

Vogliamo dunque chiudere con un’altra considerazione, che ha per tema la Santissima Eucaristia.

Manca ancora un certo tempo – poco tempo, ma… non ci siamo ancora! – a quel drammatico avvenimento che va sotto il nome di “abominio della desolazione”. E tuttavia possiamo già notare che i prodromi di tale fatidico accadimento sono oggi tutti presenti: infatti molti ministri oramai distribuiscono il Santissimo Sacramento, durante la Messa, “aggirandosi” fra le panche e tra i fedeli, volendo per forza porre la sacra Particola sulla mano degli stessi fedeli, al contempo negandola però ad altri fedeli, che invece desiderano ricevere sulla lingua il sublime Sacramento, poiché costoro sanno, coscienziosamente, che questo è l’unico modo degno (oltreché il solo autorizzato dalla vera Chiesa) di accostarsi – come bambini nello spirito – al proprio Salvatore e Redentore…

Ed ancora: tali ministri guardano come “alieni” quei credenti che “osano” inginocchiarsi – poiché essi Lo amano e desiderano adorarLo – supplici, dinanzi al loro Maestro e Signore…

Questi ministri e pastori poi, sono sovente affiancati dai cosiddetti “utili idioti” – altri credenti, ahimè, anch’essi presenti, purtroppo, all’interno del corpo ecclesiale – che sembrano stare attenti unicamente al fatto che tu stia indossando, oppure no, la mascherina-bavaglio ed, ovviamente, se stai pure rispettando il “distanziamento sociale”… ci mancherebbe altro!

Infine per concludere, una cosa che non abbiamo ancora mai fatto: desideriamo ringraziare pubblicamente il “decano” dei vaticanisti italiani, Marco Tosatti, che ha dato voce in questi ultimi anni, pubblicando i nostri particolari articoli ed ospitandoci all’interno di un blog, pur sempre dal taglio giornalistico e documentale, anche alla vera ed attendibile profezia cattolica: grazie di cuore, caro Marco!

Adesso davvero un’ultimissima postilla: riportiamo qui di seguito una particolare “Preghiera Anti-Vaccino”, composta da un’anima mistica (e presente nel libro Cuori chiusi, menti chiuse, chiese chiuse… Cieli aperti!, a pagina 247), come ausilio e affidamento fiducioso per tutti coloro che, specialmente credenti, sono stati in vario modo costretti – con pressioni psicologiche, ricatti morali, o semplicemente coercizione fisica – a doversi fare lo “pseudo-vaccino”:

O Gesù, mio Signore e mio Dio, sono qui come terra riarsa,

arida, mi hanno reso simile ad un deserto

e l’anima mia geme più di un passero che non può più volare…

Tu sei la mia acqua, Tu solo mi disseti, Tu solo sei la mia vita!

La mia anima è povera e indifesa,

il mio cuore ricorda le tue sante Parole che mi danno ristoro:

“…Quelli che crederanno, nel mio Nome,

se berranno qualche veleno, non recherà loro danno”

Oh Signore Gesù, oh mia vita, mio Dio, mia unica Salvezza,

il veleno entrerà nel mio sangue ed io imploro la tua protezione

perché credo fermamente nella tua Parola eterna e nel tuo grande Amore per me:

eccomi qui, Gesù, davanti a Te, come un bimbo/a pieno/a di speranza,

e supplico la potenza del tuo preziosissimo Sangue affinché mi protegga.

Versa su di me, oh Signore, il tuo Sangue benedetto,

suggello di nuova ed eterna Alleanza,

e rivestimi così di vita, una vita luminosa che sconfigga la morte!

Gesù mio, Amore dell’anima mia: proteggi, ti prego, il mio sangue

che unisco al Tuo, fonte di vero lavacro divino; proteggi, Signore, la mia vita

che offro a Te con tutto l’amore del mio piccolo cuore di bimbo/a,

perché è con questo cuore che ti amo e che supplico la tua celeste protezione,

un cuore semplice che s’incanta al tuo sguardo, fonte di luce per ogni creatura,

che ti offre una piccola margherita con i riflessi immensi del cielo,

che ti abbraccia con gioia e speranza

e che riposa all’ombra delle ali del tuo Amore,

ali maestose che mi proteggono e sotto le quali mi rifugio e rimango tranquillo/a…

Oh ali divine che mi riscaldano sempre, mi riparano dal vento gelido del mondo,

ed è sotto di esse che voglio abitare, è là dove desidero per sempre sognare…

È là dove, come bimbo/a sereno/a,

nella lotta o nella quiete, nel dolore o nella gioia, oh mio Gesù,

mi raccogli, mi trattieni, mi accarezzi: io vivo e Tu mi fai con Te riposare…

AMEN, AMEN.

Sergio Russo e Rosanna Boccacci

(3 – fine)

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: boccacci, russo, vaccini



Categoria: covid