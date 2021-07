Una Stella Gialla al Contrario. Questo Propone l’On. Zampa. Ricordiamocelo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, credo sia giusto – e interessante, a futura memoria e anche attuale, riportare il commento che un caro amico e collega da tanti anni, Via van Brantegem, ha pubblicato su Facebook in relazione alle dichiarazioni di una certa Sandra Zampa, esponente del PD, e collaboratrice del ministro della Salute Roberto Speranza, uno dei più grandi responsabili del modo criminale in cui nel nostro Paese si è gestita la crisi del Covid. Non dimentichiamoci però mai i dati essenziali della questione: e cioè che per ammissione stessa dei produttori, questa terapia sperimentale, e che come tale è registrata, anche se i media asserviti a Big Pharma, BIge Tech e Big Finance si ostinano a parlare di “vaccini”, non previene o impedisce l’infezione, e non impedisce né di essere contagiati né di contagiare. Tutt’al più riduce sintomi e gravità, una volta che sei malato…Questo bisogna dirlo e ripeterlo, per combattere la marea di menzogna che stanno spargendo a piene mani. Buona lettura: ecco cosa scrive Vik.

Variante (cattiva) della “Legge di Truman” formulata da Arthur Bloch (“Se non li puoi convincere, confondili”): se non li puoi convincere a farsi vaccinare, affamali.

Sinonimi di affamare: rovinali, manda in rovina, riduci in miseria, spogliali, derubali, depredali.

Ero convinto che il totalitarismo era il peggio che l’umanità abbia inventato. Mi sono sbagliato. Oggi si sta creando qualcosa molto peggio: campi di sterminio senza filo spinato. In una società di analfabeti funzionali – abbruttiti dai morti “per Covid”, abituati ai morti seppelliti, dopo il passaggio nei forni crematori, in totale solitudine – che ignorano il assoluto silenzio lo sterminio dei no-vax, i moderni non-ariani.

Il costrutto ideologico è stato formulato oggi da Tito Boeri e Roberto Perotti su la Repubblica: «Chi non si immunizza deve almeno pagare i danni che provoca. Chi non si immunizza deve almeno pagare i danni che provoca».

