Lego Lancia il suo Primo Set di Giocattoli LGBT. Digli di Smettere, Subito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, dite la verità: un bel giocattolo LGBT da regalare ai vostri figli e nipoti vi mancava. Ci ha pensato la Lego, come potete vedere dal comunicato qui sotto, che mi ha mandato CitzenGo. Buona lettura (e buona firma…).

§§§

Il 1° giugno, LEGO ha lanciato il suo primo set di giocattoli LGBT

LEGO, uno dei produttori di giocattoli per bambini più famosi al mondo, ha deciso di seguire l’esempio della Disney nella diffusione della propaganda LGBT.

Sempre più aziende multinazionali fanno da ruffiane alle organizzazioni LGBT e partecipano a questo indottrinamento ideologico… e questo non è accettabile.

Ecco perché dobbiamo mandare un messaggio chiaro a LEGO: lasciate in pace i nostri figli.

Clicca qui per firmare la petizione al CEO di LEGO Niels Christiansen per fermare la vendita di questo prodotto.

Il set LEGO include figure in tutti i colori dell’arcobaleno LGBT, ma anche azzurro, bianco e rosa per rappresentare separatamente le persone transgender, e marrone e nero per implicare le persone “razzializzate”.

Le figure sono “senza sesso”, al fine di “esprimere l’individualità pur rimanendo ambigua”.

La figura viola rappresenta una drag queen, “un ovvio cenno a tutte le favolose drag queen là fuori”, secondo il designer.

Il set è accompagnato da una sorta di arcobaleno come sfondo, negli stessi colori delle figure, per enfatizzare ulteriormente il messaggio LGBT.

Ed è chiaro che questo set, privo di tutto l’estro creativo che abbiamo sempre associato a LEGO, non è un giocattolo – è puramente uno strumento di propaganda per i bambini.

L’intera faccenda è incredibile.

Un produttore di giocattoli per bambini non dovrebbe incorporare questo tipo di opinioni ideologiche dannose nei suoi prodotti.

Una cosa è chiara: dobbiamo fare qualcosa per fermare tutto questo.

Quindi chiediamo al CEO di LEGO Niels Christiansen di smettere di vendere i prodotti LGBT che sono in vendita dal 1° giugno.

Ma come facciamo a farglielo fare?

Dobbiamo mettere in chiaro che noi, come cittadini attivi di CitizenGO, non compreremo più LEGO per i nostri figli, i nostri nipoti o qualsiasi altro bambino finché LEGO non fermerà questo indottrinamento.

Solo allora la LEGO sentirà davvero le conseguenze della sua partecipazione alla propaganda LGBT: le sentirà nei loro portafogli.

Dite al CEO di LEGO Niels Christiansen che boicotteremo i suoi prodotti finché continuerà a produrre e vendere il set LEGO LGBT.

Questo non è un incidente isolato, ma un altro pezzo della strategia delle organizzazioni LGBT per espandere la sua ideologia.

Gli piace concentrarsi sui bambini, perché la gioventù è il futuro.

Da qui tutta l'”educazione” LGBT nelle scuole, nelle biblioteche, alla Disney, su Netflix… e ora anche al produttore di giocattoli LEGO.

Dobbiamo fermare questo sviluppo pericoloso, in modo che i bambini possano crescere in sicurezza nella nostra società.

E dobbiamo affrettarci, perché il set LEGO LGBT è ora in vendita.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: citizengo, lego, lgbt



Categoria: Generale