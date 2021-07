Guido Ferro Canale. “Traditionis custodes”: Note a una Prima Lettura.

to, che diverrà efficace solo con la notifica ai destinatari.

Stesso discorso riguardo al fatto che è cambiata la legge e vi sono nuove condizioni per autorizzare: il can. 58 §1 prevede che i decreti perdano valore quando cessa la legge in applicazione della quale sono stati emanati; ma, anche se magari qualche atto autorizzativo può essere stato intitolato “decre- to”, questo è un errore, non ne muta la natura di licentia e tantomeno incide sul regime applicabile, che è quello dei rescritti (can. 59 §2), i quali non cessano per legem contrariam (can. 73).2 L’interpretazione opposta, del resto, sarebbe palesemente iniqua: anche gruppi di fedeli che potreb- bero benissimo soddisfare i nuovi requisiti e continuare nelle celebrazioni si vedrebbero, invece, co- stretti ad interromperle per il tempo necessario a vedersi… confermare lo status quo ante. Decisa- mente poco sensato.

In altre parole: de iure, finché i singoli Vescovi non intervengono, tutto rimane e prosegue come prima.

1.2 La logica del sospetto e le sue conseguenze

Questo ci porta, quasi automaticamente, a trattare i problemi connessi all’occasio legis. Problemi che, a loro volta, possono assumere valore interpretativo rispetto ad un testo normativo dubbio, ex can. 17.

L’unica ragione addotta per l’intervento normativo, cui il Papa si dice perfino “costretto” dalle circo- stanze, è che “Una possibilità offerta da san Giovanni Paolo II e con magnanimità ancora maggio- re da Benedetto XVI al fine di ricomporre l’unità del corpo ecclesiale nel rispetto delle varie sensi- bilità liturgiche è stata usata per aumentare le distanze, indurire le differenze, costruire contrappo- sizioni che feriscono la Chiesa e ne frenano il cammino, esponendola al rischio di divisioni […] mi rattrista un uso strumentale del Missale Romanum del 1962, sempre di più caratterizzato da un ri- fiuto crescente non solo della riforma liturgica, ma del Concilio Vaticano II, con l’affermazione in- fondata e insostenibile che abbia tradito la Tradizione e la ‘vera Chiesa’.”.

Il fenomeno esiste: non neghiamolo, non nascondiamoci dietro a un dito.

La logica del “Summorum Pontificum” era una logica di riconciliazione. Molti hanno ritenuto di po- tersi avvalere dei diritti da esso concessi in un senso diametralmente opposto. E troppi sono passati dalle riserve sulla riforma liturgica, in sé perfettamente lecite e pure giustificate, alla negazione ra- dicale della “legittimità” del Messale di Paolo VI, cioè a negare che abbia valore sostanziale di leg- ge canonica in quanto (difettoso, ma comunque) effettivamente ordinato al bene comune. Su tutto il problema, non posso che rimandare a quanto ho scritto altrove solo pochi giorni fa, perché l’argo- mento è troppo ampio per questa sede; mi limito a dire che questo “rifiuto in linea di principio del valore e della santità [= capacità di santificare] del nuovo rito” non era consentito neanche da Bene- detto XVI e la sua diffusione crescente ha offerto ai nemici della Liturgia tradizionale il migliore dei pretesti possibili.

Ma quello che nei singoli come persone private – un nome su tutti: Andrea Grillo, il cui commento alle nuove norme merita attenzione – è un pretesto e nulla più, in bocca al legislatore è diventato causa motiva della legge. Il che, paradossalmente se vogliamo, non è privo di vantaggi: succede spesso, in molti ambiti e diverse circostanze, che quelli che non c’entrano nulla facciano le spese di problemi causati da altri,.. tuttavia il diritto canonico non segue mai questa logica, perché considera la salvezza di ogni singola anima così importante da piegare anche la lettera della legge; e quindi, per forza di cose, ogni caso e ogni persona fanno storia a sé.

In altre parole: il legislatore ha ritenuto necessario disporre una verifica a tappeto, per accertare “che tali gruppi non escludano la validità e la legittimità della riforma liturgica, dei dettati del

2 Non può valere in senso contrario l’art. 8 TC, “Le norme, istruzioni, concessioni e consuetudini precedenti, che ri- sultino non conformi con quanto disposto dal presente Motu Proprio, sono abrogate.”: intanto, a rigore una licentia non è una concessione, perché non accorda una grazia, ma un atto di giustizia che consente di esercitare un diritto che già si possiede; inoltre, tutti gli altri termini (norme, istruzioni, consuetudini) si riferiscono a regole generali e, nel dubbio, deve intendersi che lo stesso valga per questo, da riferirsi pertanto a privilegi; infine, ma non da ultimo, se per l’abrogazione è necessario “che risultino non conformi con quanto disposto dal presente Motu Proprio”, co- munque si deve riesaminare la situazione, dunque in attesa del “risultato” – appunto – di questo giudizio non può che restare in vigore lo status quo ante.