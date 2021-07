Pezzo Grosso: Dopo Wembley l’Italia Sembra Tornata una Patria….Ma Davvero?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Pezzo Grosso non è un appassionato di calcio, ma ha visto comunque le ultime fasi di Italia Inghilterra di ieri sera Wembley. Poi ha letto le reazioni sui giornali italiani, e si è stupito dell’improvvisa esplosione di patriotticità di tutti questi strumenti del globalismo, dell’europeismo sfrenato del mondialismo vaccinare e del sorosianesimo…Anche se non possiamo dimenticare – e forse Pezzo Grosso, non seguendo il calcio non lo sa – che su un ex grande quotidiano italiano c’è chi ha scritto che il Belgio (e di conseguenza l’Inghilterra)erano forti grazie al multiculturalismo…Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, mi permetta un brevissimo commento sulla vittoria di ieri sera. Anticipo, senza vergognarmi che non ho visto la partita se non negli ultimi dieci minuti, ma non perché avessi cose importanti da fare, ma perché il calcio non mi interessa e non sono un tifoso.

L’Italia a Wembely sembra esser tornata una Patria. Accipicchia!

Il Corriere titola: LA COPPA A ROMA. Repubblica: IT’S COMING ROME.

Insomma L’EUROPA E’ NOSTRA!

Ursula von der Leyen sarà rimasta impietrita, non avrà dormito tutta la notte…

Macron avrà chiamato certamente il suo Enrico Letta per avere spiegazioni. Sarà certo geloso di questo rigurgito nazionalista italico.

Mattarella ha portato fortuna, Draghi vince tutto e tutti, persino il campionato d’Europa.

Riflessione minima: lo sport del calcio quindi è identitario, è sovranista, nazionalista e non populista. Curioso no?

Mancini è nazionalista buono e bravo, Salvini è nazionalista brutto e cattivo.

Il mondo globale rifiuta i nazionalismi politici, ma esalta quelli calcistici.

Ci manca solo il commento illuminato di Saviano e naturalmente quello di Enrico Letta, per capire se si tratta di una inversione di tendenza o una illusione di “panem et circenses “.

Il poeta satirico latino, Decimo Giunio Giovenale (II secolo dopo Cristo) spiegava che per tener buona la plebe quando soffriva, i governanti romani si assicuravano il consenso popolare con regolari distribuzioni di grano (panem), e con l’organizzare diversi grandiosi spettacoli pubblici (circenses).

Come scrive Ezio Mauro oggi su Repubblica (in un bell’editoriale, suggerisco di leggerlo), “lo sport ha potere ideologico”.

Di fatto costituisce la vera sola identità nel mondo globale. Vale la pena riflettere su questa considerazione.

Si potrebbe persino ipotizzare che la sconfitta dell’Inghilterra di ieri sera equivalga ad una punizione per aver fatto la Brexit ?

Papa Bergoglio ha per caso fatto commenti? Sarebbe interessante conoscere la sua augusta opinione. Visto che non si tratta di valori religiosi e di morale, ha certamente una opinione autorevole, laica, forte e rigida.

pezzo grosso

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: italia campione, letta, macron, wembley



Categoria: Pezzo Grosso