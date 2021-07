Italia Campione d’Europa. L’Opinione di Aurelio Porfiri.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ieri sera ho sofferto e mi sono rallegrato profondamente della vittoria degli Azzurri; perché per ingiusto che possa essere il rito dei rigori, avevano meritato di vincere per la determinazione con cui si erano battuti di fronte a un pubblico ingeneroso e arrogante, mostrando di essere capaci di rimontare in quel colosseo pieno di fischi, arroganza e pollici versi un destino che sembrava segnato dal primo goal inglese. Ma ecco un commento del M° Aurelio Porfiri. Buon ascolto.

“Essendo il calcio il nostro sport nazionale, certamente questa vittoria agli Europei di calcio avrà portato un poco di sollievo a tante persone che hanno vissuto una forte oppressione per via del Covid 19 e della pandemia che ancora stiamo vivendo”.

Condividi i miei articoli:



Tag: italia campione, londra, porfiri



Categoria: Generale