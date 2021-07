“Quid Est Homo, Quod Memor Es Eius?”. Meditazione di Gian Pietro Caliari.

“La donna uscì dalla costola del fianco dell’uomo, non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore ma dal lato, per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata”.

אִשָּׁה ish (l’uomo) di‘ אִישׁ Solo con la presenza accanto a ‘ishah (la donna), Dio compie e perfeziona la creazione è origina quell’Ordo Amoris – come lo chiama Sant’Agostino d’Ippona – che regge l’armonia del rapporto fra il Creatore e l’Umanità e fra l’uomo e la donna:

“Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne” (Genesi 2, 24).

“L’amore” – scrive Agostino – “dunque è secondo concupiscenza o secondo carità. Con ciò non si intende dire che non si debba amare la creatura, ma se questo amore viene rapportato al Creatore non sarà più concupiscenza, ma carità. Infatti vi è concupiscenza quando la creatura è amata per se stessa. In tal caso amarla non è utile per chi ne usa, ma corrompe chi ne fruisce. Poiché la creatura ci è uguale o inferiore, bisogna usare di quella inferiore in vista di Dio; compiacersi invece di quella uguale ma in Dio. Come infatti devi compiacerti di te stesso, non in te stesso, ma in colui che ti ha creato, così anche di colui che ami come te stesso” (De Trinitate IX, 8, 13: CCL 50, 304).