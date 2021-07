La Chiesa di Io Sono Colui che Sono. La riflessione de Il Matto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Matto oggi riflette sulla Chiesa, la sua vita e il suo destino, la sua caduta e il suo risorgere. E su molte altre cose, e soprattutto su quelle parole tremende e lapidarie: Prima che Abramo fosse, io sono…buona lettura

§§§

LA CHIESA DI IO SONO

«IO SONO colui che SONO» (Esodo 3, 14)

«Prima che Abramo fosse IO SONO» (Giovanni 8, 58)

Post Fata Resurgo: “Dopo la morte torno a rialzarmi”. Può darsi che, come la Fenice, la Chiesa debba rinascere dalle proprie ceneri come Chiesa di IO SONO, e perciò con un ritorno alla sua Origine che è prima di ogni origine. Una Chiesa meno legalistica e più contemplativa; meno parolaia e più silenziosa; meno veggente e, come la Vergine, più VEGLIANTE in unione con IO SONO, che è infinitamente prima d’ogni visione e d’ogni regola.

CONSAPEVOLEZZA: è questa la parola che al tempo stesso porge e vela il segreto della Vita. Della Vita/Luce che trascende la vita.

Consapevolezza dice PRESENZA, QUI E ORA, ADESSO.

Ma attenzione! non soltanto consapevolezza “di”, ovvero suscitata da un oggetto, bensì, soprattutto, consapevolezza pura, essente di per sé, vuota, sferica, libera. Consapevolezza non intermittente e fuggente suscitata dalla sequela degli oggetti, bensì consapevolezza stabile che suscita e invera gli oggetti e che può fare a meno degli oggetti, proprio come mostra lo specchio, che sussiste anche senza che qualcuno o qualcosa vi si rifletta, e tutto può riflettere perché non impedito da (fissato su) alcuna immagine particolare. La nostra Anima è il nostro Specchio.

Consapevolezza dice STATO DI VEGLIA.

ESSERE SVEGLI è tutto.

Specchio puro, limpido, non contaminato. Anima pura, limpida, non contaminata.

Di valore si direbbe quasi iniziatico il passo di Matteo 26, 40-41:

«Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro: Così non siete stati capaci di vegliare un’ora sola con me?».

Dice “VEGLIARE un’ora sola con me”, ovvero essere CON me e COME me (a Sua imitazione!) almeno per un’ora, l’intervallo ideale giornaliero del Raccoglimento Silenzioso per tornare a VIGILARE, ad ESSERE, nella libertà dalla corrente delle forme materiali e cogitative, come pure dal dualismo bene/male e, finalmente, da ogni conflittualità. Un’ora per RESTARE SVEGLI, senza piombare nel sonno/sogno del pensiero, per sua natura biforcuto come la lingua del serpente. Per un’ora lasciando il mondo, anzi l’im-mondo: un’ora di bagno nel Silenzio, nella Purezza, nel Vuoto.

Creata – istante per istante – da IO SONO, l’Anima, la Mente, la Coscienza, la Creatura, ne ha ricevuto in dote l’immagine e la somiglianza, quindi la facoltà suprema di poter dire anch’essa IO SONO, con ciò ritrovandosi e riunendosi a IO SONO, il Creatore, lo SVEGLIO per antonomasia.

IO SONO è verità e libertà assoluta. Non dice “io sono questo o quello”, “io sono così ocosì”. IO SONO è sciolto da qualsiasi attributo poiché è infinitamente prima di ogni attributo che non può minimamente condizionarlo. IO SONO è ASSOLUTO: absoluto, sciolto, libero.

E quando dice “IO SONO la Via, la Verità e la Vita” non fa che impiegare tre sinonimi per favorire l’intendimento umano, poiché Via, Verità e Vita sono l’Essere che è UNO-INTERO.

L’essere consapevoli, svegli, presenti, qui ed ora, adesso, trascende radicalmente il PENSIERO, che è una CORRENTE di forme, cioè di concetti ed immagini, insorgente come REAZIONE ai dati sensoriali, siano essi di fede o di ragione. Corrente, cioè fluente, inarrestabile, diveniente.

L’essere consapevoli significa essere FERMI nel mezzo della corrente, essere AL CENTRO ADESSO: NAKA IMA secondo l’interessante terminologia operativa nipponica. Naka Ima è la prerogativa della Mente Imperturbabile: FUDO SHIN, la Mente che È.

Tra l’IO SONO Creatore e l’IO SONO Creaturale scorre il fiume impetuoso del pensiero. Bevendo l’acqua corrente del pensiero, l’IO SONO Creaturale smarrisce il proprio essere – il proprio centro – nel divenire, ossia nello scorrere torrentizio e periferico dei concetti e delle immagini, con ciò separandosi, illusoriamente ma realmente finché permane l’illusione, dall’IO SONO Creatore.

Come recita l’adagio: «nulla è nell’intelletto che prima non sia nei sensi».

Perciò la mente, reagendo (per concepimento!) ai dati sensoriali, COMPONE una DESCRIZIONE del mondo, e va da sé che ogni composizione-descrizione, di fede o di ragione che sia, proprio perché tale NON È ciò che de-scrive, vale a dire raffigura, e anche nel migliore dei casi non ne è che una INTER-PRETAZIONE, la particella INTER cioè FRA significando frapposizione fra osservatore e osservato, ossia, appunto, la descrizione, la SPIEGAZIONE, cioè il “togliere le pieghe” a ciò che si presenta “piegato”, COSÌ COM’È, nella sua unità-verità.

Distinguere e spiegare è necessario per la provvisoria e aleatoria vita terrena, ma non può mai cogliere ed esaurire il piegato in sé, così come l’analisi muove in senso contrario alla sintesi e la disintegra (nell’analista). E così la verità dell’oggetto in sé è sostituita dalla spiegazione, dai dettagli che lo circo-scrivono (quindi senza mai raggiungerlo) e che s’illude di possederlo mentre invece lo smarrisce.

Dice Merleau Ponty ne L’occhio e lo spirito:

«la scienza manipola le cose e rinuncia ad abitarle».

La “manipolazione” delle cose ha inizio non appena il dato sensoriale entra nell’intelletto: la reazione-concezione interpretativa-descrittiva prende il via ponendosi quale premessa a se stessa: il primo pensiero, insorgente automaticamente e perciò inconsapevolmente, funge da “rampa di lancio” al pensiero successivo e così via, in uno scorrere senza requie, in un circolo vizioso diveniente che occulta l’essere; un divenire inconsapevole separato dall’essere da cui, soltanto, può promanare.

Nella disciplina zen il termine HISHIRYŌ indica il PRIMA del pensiero (e del non pensiero), cioè la Coscienza Infinita Incondizionata, vale a dire l’IO SONO dal quale, soltanto, possono scaturire il pensiero e la parola consapevoli, lucidi, essenziali, creatori, pacificatori. Nello Shintō HISHIRYŌ è rappresentato dallo SPECCHIO (YATA NO KAGAMI), simbolo di verità, saggezza, onestà, sincerità.

Mentre l’essere è, il divenire diviene, ma ciò che diviene non potrebbe divenire se prima non fosse (come ciò che muore non potrebbe morire se prima non vivesse) sicché, ferma restando la distinzione fra essere e divenire, e che nella sua assolutezza l’essere non si esaurisce nella relatività del divenire, occorre anche notare che non c’è separazione fra essere e divenire: c’è distinzione fra Creatore e Creatura, ma non una separazione, che farebbe restare o sparire la Creatura nel nulla. C’è un tratto d’unione fra essere e divenire, fra Creatore e Creatura che il pensiero non può cogliere e soltanto nel SILENZIO può palesarsi. E c’è anche un tratto d’unione tra la mente pensante e il pensiero pensato, sicché la mente pensante è e non è il pensiero pensato: di nuovo, distinzione ma non separazione.

Di fatto, la spiegazione è un processo non omologo all’esistenza del piegato. La corrente del pensiero essendo un movimento, cioè un divenire, trascina con sé, nella sua analisi compositiva-circoscrittiva e nel contempo particolareggiante-disgregante, ogni suo oggetto di osservazione che in sé è piegato, fermo, sintetico, essenziale, integro, ordinato. Perciò il pensiero non può “abitare” – quindi non può essere – ciò che spiega e in definitiva dis-ordina. Il pensiero, essendo raffigurazione, resta fatalmente ai margini dell’essere da cui tuttavia promana.

Per quanto rigorosa e ineccepibile, per quanto logica e razionale, la descrizione-spiegazione non raggiunge l’oggetto in sé, qui emergendo il tema della pretesa, da parte della descrizione-spiegazione, di imporsi quale esclusiva verità da credere. La verità del dogma (cioè dell’insegnamento) è prima delle parole che lo esprimono e che non possono contenere la Verità in Sé: la verità espressa dal dogma non può coincidere con l’IO SONO che resta inconcepibile dal pensiero discriminante e quindi irraggiungibile dal medesimo che non può che oggettivarlo e perciò allontanarsene parlandone e scrivendone. IO SONO è semplice, il pensiero è complesso. Il complesso non può identificarsi col semplice.

Miliardi di pensieri e parole mai coglieranno la Verità in Sé, e se c’è un luogo dov’Essa è certamente assente, questo è la biblioteca con le sue migliaia di volumi.

La Verità è Sintesi-Luce, le parole sono analisi-lucignoli. Il linguaggio esprimente razionalmente (cioè misuratamente!) il dogma, non può andar oltre la descrizione/circoscrizione della Verità, cioè di IO SONO, facendone un verità parziale. I molteplici dogmi sono molteplici verità parziali dalla cui somma non può mai ottenersi la sintesi-unità di IO SONO. Dalla somma dei lucignoli non può ottenersi la LUCE.

Nondimeno, è bene precisare, le verità espresse (raffigurate) dai dogmi restano valide, ed il loro eventuale superamento nella contemplazione unitiva di IO SONO Creaturale con IO SONO Creatore non comporta in alcun modo il loro annullamento o la loro negazione. Gli è infatti che si tratta due livelli – il dogmatico/dottrinale e il contemplativo – differenti ma contigui, ovvero distinti ma non separati. Il dogma costituisce (può costituire) il trampolino di slancio nella contemplazione. E chi opta, legittimamente, di non usare del trampolino, dovrebbe astenersi dal criticare chi, invece, vuole usarne per tentare il “salto”.

Oltretutto, come accade spesso, per non dire sempre, se non è accompagnata dalla consapevolezza, dalla presenza, dallo STATO DI VEGLIA, la descrizione-spiegazione diventa auto-identificazione e quindi sonno-sogno. Il cartesiano “penso dunque sono” esprime tale auto-identificazione subordinando l’essere al pensare: ed in effetti ci si sente vivi in quanto si pensa (e si parla o si scrive). Non dovrebbe essere difficile (ma lo è a causa dell’inconsapevolezza) sperimentare il prorompere irresistibile del pensiero e delle parole che facilmente prendono a bollire come latte che tracima dal pentolino. E non sarà un caso che il SILENZIO costituisca la più importante pratica ascetica, senza la quale il connubio virtuale (poiché smarrito) fra l’IO SONO Creatore e l’IO SONO Creaturale non può farsi reale.

Perché è indispensabile il Silenzio? Cosa c’è OLTRE il pensiero e le parole? È questa la domanda scomoda e accantonata, poiché la risposta comporterebbe il TACERE per lasciar brillare IO SONO; ascesi, quella del tacere, che non gode troppo favore, data la necessità e quindi la dipendenza dal dover parlare. È infatti da notare che altro è il dover parlare quale fenomeno incoercibile e altro è il potere di parlare, appannaggio del pieno autocontrollo di sé quale libertà di parlare o non parlare. Se sono davvero libero posso parlare o posso non parlare (o scrivere o non scrivere) non restando minimamente condizionato in entrambi i casi. IO SONO non ha necessità alcuna, in questo caso né di parlare o scrivere né di tacere. È il dominio della facoltà di parlare che rende le parole creative e non un confusionario flatus vocis. E tale dominio è realizzabile soltanto con il Silenzio. Scrive Nietzsche in Al di là del bene e del male:

«Se si tace per un anno, si disimpara a chiacchierare e si impara a parlare».

Pertanto, la consapevolezza, cioè la presenza, lo stato di veglia, di vigilanza, l’essere al centro adesso (naka ima) e prima del pensiero (hishiryō) con mente imperturbabile (fudo shin) permette di scoprire (ma è impresa che richiede una ferrea e lunga disciplina) che: “SONO, dunque penso”, e perciò la subordinazione del pensiero all’essere, come afferma anche Parmenide:

«Infatti senza l’essere […] non troverai il pensare» (fr. 8, 35-36).

E con lo Zen ancor più verso il centro: “non penso, dunque SONO”. Insomma l’essere può (dopo lungo esercizio) liberamente pensare o non pensare, poiché è PRIMA del pensiero, come lo specchio è necessariamente PRIMA dell’immagine che vi sorge. Ognuno, lo sappia o meno, e lo ammetta o meno, è infinitamente prima di pensare, ed il non pensare non diminuisce affatto il suo essere (anzi!), mentre il pensare, come avviene (in)naturalmente, lo occulta usurpandone il trono. Ecco allora che l’essere si palesa se decanta il pensare; il re sale se il suddito scende:

«Occorre che Egli cresca e io diminuisca» (Giovanni 3, 30).

L’io empirico, cioè il glomerulo posticcio quale intreccio fra pensieri e passioni, ossia quale tessuto instabile di immagini e tendenze, deve diminuire, lasciare il passo e Egli, a IO SONO.

E allora, per quanto razionale e logico, anzi proprio per questo, il pensiero non cessa di essere una descrizione, un’interpretazione, una spiegazione, perciò uno SBARRAMENTO (un fiume spesso impetuoso!) che si pone tra l’osservatore e l’osservato, un sogno che fagocita l’osservatore INCONSAPEVOLE, cioè addormentato. D’oro o di ferro, un cancello non cessa di frapporsi tra il “fuori” e il “dentro”, o addirittura, direbbe qualcuno, di creare in modo fittizio il “fuori” e il “dentro”, con tutte le conseguenze che ne derivano, prima fra tutte il “me” e “non me” su cui si instaura il dispotismo dell’auto-referenzialità che detta legge sulle relazioni facendo insorgere la conflittualità che in nessun modo può riguardare IO SONO. Così è per il pensiero. Per questo, chi si affida incondizionatamente al pensiero è destinato a dormire e sognare, a restare separato da IO SONO, ad accontentarsi di intravederlo molto approssimativamente attraverso la nebbia del sonno e del sogno, o, se si vuole, dai gorghi del fiume dai quali è risucchiato e sommerso.

«Come in cielo, così in terra»: senza tuffarsi nel cielo è impossibile (ri)portare IO SONO sulla terra.

«Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stato dato dal cielo» (Giovanni 3, 27).

E intanto, IO SONO attende … Granello di Brace nascosto fra le ceneri!

§§§

