Benedetto XVI, Scalfari e il Sogno di Pezzo Grosso: una Conversione Clamorosa.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Pezzo Grosso commenta l’ultimo articolo di Eugenio Scalfari, e ci confida un suo sogno…Vediamo quale:

§§§

Caro Tosatti, ho l’impressione che il suo amico Eugenio Scalfari sia piuttosto stanco, come il suo amico di Oltretevere attualmente in convalescenza (cui auguriamo ogni bene, ogni vero bene).

E me ne dispiace, speravo che, come fu per Voltaire, potesse cercare e riuscire a trovare Dio in questi suoi pen-ultimi tempi (Scalfari ha 97 anni, tre più di Benedetto XVI).

Ho letto il suo editoriale di oggi su Repubblica: “La morale e le crisi della religione”.

Dal titolo mi sarei aspettato che proponesse una riflessione utile sul fatto che la crisi della religione comporta crisi morale, la quale comporta crisi di costumi e crisi di civiltà.

Invece sembra voler affermare (fra le righe) che finalmente trionfa la morale illuministica che purifica i costumi “corrotti” dalla morale religiosa, indirizzandoli a tante morali quante sono le passioni, morali che devono coesistere e non contrapporsi (in nome di una supposta unità di vita).

Scalfari si è accorto (udite, udite ) che il mondo moderno, in continua trasformazione, sta deteriorando il senso religioso come rapporto con il divino, con conseguenze sulla morale che ispira regole di vita.

Ma nota che i meno preoccupati di questo cambiamento sono i cristiani -cattolici. E qui ci fornisce una spiegazione un po’ ambigua e complessa da intendere.

Lascia intendere che prima la religione cristiana si riferiva ad un Essere Superiore, mentre oggi è deviata su discussioni su scelte personali, orientamenti sessuali, alimentazione, ecc. facendo così scomparire il divino e crollare la religiosità, come 500 anni fa grazie agli scismi, conseguenza del mondo che cambiava economicamente e culturalmente.

In pratica lo scisma luterano per Scalfari è stato conseguenza della scoperta dell’America e del mercantilismo, che pretendeva nuovi costumi più moderni.

I cristiani-cattolici sono i meno preoccupati (dice Scalfari) grazie all’opera di Papa Francesco.

Volendo interpretare Scalfari, capiamo che, differentemente dalle altre religioni più conflittuali, grazie a Papa Francesco ci siamo un po’ “ sedati e addormentati” (volevo scrivere “rinc….” ma temo la censura di Tosatti) essendo riuscito Papa Francesco a mantenersi un punto di riferimento della fede (mah!).

Insomma Francesco ci salva perché ha capito la modernità (non lo dice espressamente, naturalmente, ma lo si intuisce).

Scalfari sembra non intendere però che questo non facilita la sua possibile conversione-illuminazione, dell’ultimo istante.

Volendo possiamo leggere persino un vago lamento: che nessuno lo cerchi per parlargli di Dio.

Ho sognato che Benedetto XVI lo chiamava in Vaticano per guardarlo negli occhi, facendolo cadere in ginocchio, e lasciandolo in ginocchio per tutto il tempo della successiva confessione. E’ stato un bellissimo sogno.

Pezzo Grosso.

§§§

