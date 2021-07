2.000 muertos por “vacuna” en Estados Unidos en una semana. “Vacuna” o experimentación clínica?

Marco Tosatti

Estimados Stilumcuriales, el portal estadounidense Children Health Defense informa hoy de una noticia -oficial- escalofriante: en la última semana han muerto dos mil personas como consecuencia de la inoculación de suero anticovídico en Estados Unidos. Hay que decir que, a diferencia de nuestro pobre y desdichado país, Estados Unidos cuenta con mecanismos de control más eficaces. Les traducimos algunos extractos del artículo. Al final del mismo reiteramos lo que escribe Catania Creativa, el Comité de Ética Científica de Sicilia, sobre la realidad de la operación que se está llevando a cabo por nosotros, con la complicidad del Furiere Siringa y sus mandantes. Y es que probablemente estamos ante una verdadera experimentación masiva, sin que esto sea anunciado públicamente por los responsables. ¿Pero existen todavía políticos en este país? ¿O todos ellos están más o menos controlados por Poderes externos? Disfruten la lectura.

§§§

Los datos publicados hoy por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) incluyen 9.049 informes de muertes, en todos los grupos etarios, como consecuencia de las vacunas COVID, lo que supone un aumento de más de 2.000 respecto a la semana anterior. Los datos provienen directamente de los informes presentados al Sistema de Notificación de Efectos Adversos de las Vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés).

El VAERS es el principal sistema financiado por el gobierno para notificar las reacciones adversas a las vacunas en Estados Unidos. Los informes enviados al VAERS investigaciones más profundas antes de que se pueda confirmar una relación causal.

Cada viernes, el VAERS hace públicos todos los informes sobre las lesiones producidas por vacunas, recibidos a partir de una fecha concreta, habitualmente una semana antes de la fecha de publicación.

Los datos publicados hoy muestran que entre el 14 de diciembre de 2020 y el 2 de julio de 2021, se notificaron al VAERS un total de 438.441 eventos adversos, incluyendo 9.048 muertes, lo que constituye un aumento de 2.063 respecto a la semana anterior. En el mismo periodo de tiempo se informaron 41.015 lesiones graves, lo que supone un aumento de 6.950 respecto a la semana pasada.

***

El 22% de las muertes estaba relacionado con trastornos cardíacos.

El 50% de los fallecidos fueron hombres, el 45% fueron mujeres y el resto de los informes de defunción no incluían el sexo del fallecido.

La edad promedio de la muerte fue de 74,7 años.

Hasta el 2 de julio, 2.678 mujeres embarazadas habían notificado acontecimientos adversos relacionados con las vacunas COVID, incluidos 994 informes de abortos espontáneos o partos prematuros.

De los 4.456 casos notificados de parálisis de Bell, el 59% se atribuyó a las vacunas de Pfizer, el 39% a la vacuna de Moderna y el 7% a la de Johnson&Johnson.

398 informes sobre el síndrome de Guillain-Barré, con el 47% de los casos atribuidos a Pfizer, el 40% a Moderna y el 19% a J&J.

121.092 informes de anafilaxia con el 46% de los casos atribuidos a la vacuna de Pfizer, el 46% a la de Moderna y el 7% a la de J&J.

8.256 informes sobre trastornos de la coagulación de la sangre. De ellos, 3.959 informes se atribuyeron a Pfizer, 2.699 a Moderna y 1.552 a J&J.

1.796 casos de miocarditis y pericarditis con 1.177 casos atribuidos a Pfizer, 563 casos a Moderna y 52 casos a la vacuna COVID de J&J.

Pfizer dice que los reclamos son necesarios, las agencias federales sanitarias de Estados Unidos y los científicos no están de acuerdo.

***

Pfizer, es decir, los que producen y venden con ganancias de miles de millones el suero que se inocula. En el Consejo Asesor de Pfizer está también, según este currículo nunca desmentido, Matteo Bassetti, uno de los profesores más entrevistados por todos los medios de comunicación, y uno de los mayores patrocinadores de las “vacunas”. Tengan esto en cuenta, cuando lo vean en el próximo programa de televisión o lean la próxima entrevista en la que quiera encerrar indefinidamente en casa a los no vacunados. Me pregunto: ¿no sería honesto, si la vinculación es real, que personas como él declararan, antes de hablar, que trabajan con el posadero que vende el vino? ¿Y no hay más periodistas que le pregunten por estas vinculaciones? Pero aquí está el artículo de Catania Creativa.

¿Las vacunas están en fase de experimentación clínica?

Parece que sí. Pero no sólo eso…, parecería que AstraZeneca es doble ciego con placebo, y simple ciego Pfizer, Moderna y Janssen.

Todos los fabricantes deberían presentar el informe final entre finales de 2022, finales de 2023 y principios de 2024. Estas cosas están escritas en las determinaciones de aprobación de los ensayos clínicos, emitidas por Aifa. Se trata respectivamente de las determinaciones n.154 de 23 de diciembre de 2020 para Pfizer (C4591001), n.1 de 07 de enero de 2021 para Moderna (ARNm-1273-P301), n.18 de 31 de enero de 2021 para AstraZeneca y n.49 de 27 de abril de 2021 para Janssen (VAC31518COV3001).

El cronograma de la tabla de fecha límite de presentación de los pasos clínicos y el hecho de que serían experimentaciones clínicas aleatorias con uso de placebo cegados por observador, se transcriben sic et sempliciter, también en las fichas técnicas de los medicamentos autorizados.

La única excepción es la ficha técnica de AstraZeneca, que menciona solamente el número de la experimentación autorizada. Así pues, en el caso de AstraZeneca, se realizó una búsqueda sobre el código de autorización nº D8110C00001, de la que se desprende una providencia de adhesión del Sant’Orsola de Bolonia a ese estudio clínico. En la providencia del hospital de Bolonia se señaló que se trataría de una experimentación de fase III multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo en adultos.

¿Quiere decir entonces que las vacunas están en fase de experimentación clínica?

Por lo que leemos en las determinaciones de autorización y en las fichas técnicas correspondientes parecería entonces que estos medicamentos están realmente en fase de experimentación clínica aleatoria. Por lo tanto, se plantean algunos interrogantes a nuestra atención y reflexión.

(Fabio D’Angelo – Redazione “Il Re è nudo” – Com.Eti.S – Comitato Etico Scientifico Sicilia)

Publicado en italiano el 10 de julio de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/07/10/2000-morti-da- vaccino-in-usa-in-una- settimana-vaccino-o- sperimentazione-clinica/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino