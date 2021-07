La Iglesia católica en crisis. Sin miedo, ¿recuerdan lo que dijo Lenin?

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, lean este comentario de Pezzo Grosso sobre un artículo aparecido ayer en el Corriere della Sera, protagonizado por Luigi Accattoli y Giuseppe De Rita, e intenten no llorar, no por la conmoción, sino por piedad, si pueden. Ya la idea de que alguien cite a Romano Prodi como posible futuro conductor para la salvación de la Iglesia católica (véase la operación Euro, qué sucesión…) me provoca convulsiones de hilaridad. Y por el resto… pero lean.

§§§

“Los idiotas útiles” de la época bergogliana

Leemos hoy en el Corriere della Sera (ayer para los que lo lean, nota del editor), en la página 27, un artículo de Luigi Accattoli, ex vaticanista de Repubblica, y luego del Corriere: “Los católicos en busca del rebaño perdido de la Iglesia”, inspirado en Giuseppe De Rita, de ochenta y ocho años, sociólogo, fundador de Censis y ex presidente del CNEL. Una persona buena y sabia, pero quizás en la vejez, un poco confundida.

Este artículo recuerda la expresión acuñada por Lenin para describir a los intelectuales occidentales que apoyaban a la Unión Soviética y sus políticas de demolición de Occidente: “idiotas útiles”.

En este caso parece que pretende anticipar laicamente la secularización definitiva iniciada por Bergoglio. Veamos el artículo.

El artículo de Accattoli comienza evocando la frase de Bergoglio que invitaba a iniciar una Iglesia en salida para ir a buscar a las noventa y nueve ovejas perdidas que han abandonado el redil.

La premisa del pensamiento de los “cazadores de ovejas que deben volver al redil” es correcta; la cultura católica tiene mucho que ofrecer. Siempre y cuando (dice) salgamos de la autorreferencialidad y nos decidamos a buscar la Iglesia fuera de la Iglesia.

Interesante, pero no tan fácil, veamos si nos explica quién debe hacerlo, dónde y cómo.

Se necesitarían “santos” para lograrlo.

Aquí es donde “cae el burro”, por primera vez. Los que tienen que hacerlo son personas, como dice Accattoli, bien alejadas de la “sacristía”. Por ejemplo: Liliana Cavani (famosa directora de Portiere di notte). O Ferruccio De Bortoli, Romano Prodi, Andrea Riccardi de la Comunidad de San Egidio, Gennaro Acquaviva, fundador socialista del MPL, y muchos otros “católicos adultos”.

¿Pero qué se proponen hacer estos ilustres católicos cuyo movimiento se llamará “Estar aquí”?

Accattoli (en mi opinión con un poco de ironía) nos lo explica sin medios términos.

En primer lugar, quiere alejarse de las tentaciones fundamentalistas (¿boh?).

Luego quiere evitar atrincherarse en la defensa de valores no negociables, para no quedar marginado y perder el diálogo constructivo con el resto de la sociedad (sic. ¿boh?).

Entonces propone dialogar, porque la vida de la Iglesia está en la relación y “poner un pie fuera de su vallado le ayudará a no caer y permitirá que la sociedad la reconozca” (¿pero qué querrá decir con eso? ¡boh!).

Pero lo bueno viene ahora: la Iglesia debe asumir “un rol profético en la sociedad” y por ello debe redescubrir la relación.

Me gustaría preguntarle al bueno de De Rita: ¿pero qué quiere que ofrezcan estos católicos adultos sobre la cultura católica, si tienen que ignorar los valores no negociables?

¿Las películas de Cavani?

¿Pero qué rol profético podría asumir la Iglesia en la sociedad? ¿La de profetizar el “cierre de la tienda”?

Pero para eso basta con Bergoglio, ¿qué necesidad hay de estos heroicos católicos adultos?

Publicado originalmente en italiano el 9 de julio de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/07/09/chiesa-cattolica- in-crisi-niente-paura- ricordate-cosa-diceva-lenin/

Traducido al español por: José Arturo Quarracino

§§§

