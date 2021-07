Finlandia, Spagna, e domani Italia. Le Persecuzioni Nate dalle “Leggi Zan”.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, quello che accade in Spagna o in Finlandia ora potrebbe accadere domani qui in Italia, se il Disegno di Legge liberticida Zan dovesse essere approvato. Quelli che state per leggere sono solo due esempi; ce ne sono molti altri in Paesi in cui sono state adottate legislazioni che si dicono a difesa di una minoranza – quella LGBT ecc. – bisognosa di protezione, ma che in realtà adempiono il disegno di promuovere l’Ideologia Gender in particolare nelle scuole, e mettere il bavaglio a qualsiasi tipo di critica e opposizione. Buona lettura

***

Questo è il collegamento per firmare la petizione di HazteOir.org per rendere il suo posto alla vittima di questa prevaricazione ideologica, di cui state per leggere nel comunicato.

L’insegnante di biologia Jesús Barrón López è stato sospeso dal lavoro e dallo stipendio per aver insegnato ai suoi studenti del primo anno dell’ESO che “nella specie umana ci sono due sessi: maschio e femmina”. La libertà accademica condannata a morte.

Jesus sta affrontando un procedimento disciplinare da parte del Ministero dell’Istruzione della Comunità di Madrid dopo che il direttore dell’IES Complutense de Alcala de Henares lo ha denunciato per aver spiegato agli studenti… quello che dice la scienza!

È pazzesco… Se le autorità del ministero controllato dal PP rimangono impassibili, Jesús e la sua famiglia subiranno conseguenze devastanti solo per aver contraddetto l’ideologia gender. Questo padre di famiglia ha bisogno di tutto il nostro aiuto:

L’incubo di Jesús iniziò il giorno in cui la preside del liceo lo convocò nel suo ufficio per interrogarlo….

Jesús ha ammesso di aver spiegato ai suoi studenti quindicenni che “nonostante le operazioni e i trattamenti per cambiare sesso, il nostro carico genetico maschile o femminile rimane” e la direttrice ha scatenato una caccia alle streghe in collusione con l’ispettore di zona nominato dal Dipartimento dell’Educazione.

La campagna di molestie e demolizioni ha raggiunto un tale livello che hanno minacciato di sostituire Jesús con il consulente di orientamento della scuola durante le lezioni di sessualità, nonostante l’articolo 20 della Costituzione spagnola protegga inequivocabilmente la libertà accademica di Jesús.

Ma questo calvario non riguarda più solo Jesus. La sua famiglia è colpita dalla sanzione economica impostagli e nessuno sa come finirà se non riceve il nostro aiuto.

Ingiustizie come quelle che sta subendo Jesus dimostrano che dobbiamo continuare a lottare perché il sistema educativo di Madrid smetta di essere contaminato dall’ideologia e dall’indottrinamento di genere.

Ayuso è stata pubblicamente contro l’indottrinamento socialcomunista nelle scuole ed è ora che passi dalle parole ai fatti: epurare un insegnante per aver spiegato ciò che dice la biologia, anche se contrasta con i dogmi della sinistra, dimostra quanto il sistema educativo e le leggi siano contaminate dall’ideologia.

Norme come l’attuale legge LGTBI della Comunità di Madrid o dichiarazioni negazioniste di indottrinamento in classe, come quelle di Isabel Díaz Ayuso, sono un terreno fertile per la sinistra per continuare a fare dell’educazione il proprio cortijo privato.

Se non facciamo pressione sui politici di centro-destra perché agiscano ora che sono al potere, insegnanti come Jesús continueranno ad essere martirizzati dalla sinistra radicale… e tra qualche anno le nuove generazioni saranno fedeli seguaci dell’ideologia gender. Non permetterlo

Qui di seguito trovate più informazioni, in spagnolo.

Díaz Ayuso: “En Madrid no hay adoctrinamiento en las aulas” (ABC).

https://www.abc.es/espana/ abci-diaz-ayuso-madrid-no- adoctrinamiento-aulas- 202001211818_video.html

El maestro echado por enseñar que hay 2 sexos: «Es como si me juzgan por decir que la Tierra es redonda» (Ok diario).

https://okdiario.com/espana/ maestro-echado-ensenar-que- hay-2-sexos-como-si-juzgan- decir-que-tierra-redonda- 7447369

La ley LGTBI aprobada por el PP en Madrid amordaza la educación: suspendido un profesor por decir que solo existen dos sexos. (La Gaceta).

https://gaceta.es/actualidad/ la-ley-lgtbi-aprobada-por-el- pp-en-madrid-amordaza-la- educacion-suspendido-un- profesor-por-decir-que-solo- existen-dos-sexos-20210630- 1140/

***

E invece questo è ciò che sta accadendo in Finlandia, dove l’ex Ministro degli Interni (dal 2011 al 2015) ha protestato contro la sua Chiesa perché esprimeva il suo appoggio al Gay Pride. Ci scrive CitizenGo:

Immagina di pubblicare un passo della Bibbia sul tuo profilo social e di essere accusato di “incitamento all’odio”. Immagina di essere indicato da tutto il meanstream nazionale come un “mostro sociale” solo per aver espresso i tuoi valori. Immagina di rischiare fino a due anni di carcere solo perché sei un cristiano che non scende a compromessi.

Potresti pensare che tutto ciò sia assurdo, vero?

Eppure è ciò che è successo a Päivi Räsänen, un deputato cristiano-democratico finlandese, accusata di “incitamento all’odio” per aver espresso critiche nei confronti della sua chiesa con un post su Twitter dopo che i suoi pastori avevano appoggiato le richieste ideologiche del movimento LGBT.

La reazione della società finlandese è stata decisamente dura e fortemente intollerante. Dopo una prima denuncia, il procuratore generale ha confermato l’accusa di incitamento all’odio. Questa accusa è in realtà assurda perché contrasta con il diritto alla libertà di parola e alla libertà di religione.

Dal 2019, Räsänen ha affrontato gli interrogatori della polizia in tre occasioni – l’ultimo scaturito dall’accusa di “agitazione contro un gruppo minoritario”.

Quello che Räsänen sta vivendo rappresenta un pericoloso precedente per la libertà di parola in tutto il mondo occidentale.

Come in Italia contro il DDL liberticida Zan, così anche in Europa dobbiamo alzare la voce insieme per fermare la potenza delle lobby LGBT che vorrebbe imbavagliare il dissenso e limitare la libertà di ognuno di noi, soprattutto la libertà religiosa.

Ecco la storia:

In Finlandia un ex ministro è stato indagato per aver condiviso un versetto di San Paolo apostolo sul suo account Twitter.

Päivi Räsänen rischia 2 anni di carcere con l’accusa di “incitamento all’odio” nei confronti della comunità LGBTQ, solo per aver professato la sua fede.

Quando è troppo è troppo. Firma subito la petizione per chiedere al Procuratore generale della Finlandia di far cadere tali accuse: la libertà di parola e la libertà di religione sono un diritto umano fondamentale!

Tutto è iniziato nel giugno 2019 quando il consiglio della Chiesa Evangelica Luterana di Finlandia ha annunciato la sua partnership ufficiale all’evento LGBT “Pride 2019”. Räsänen ha messo in discussione la leadership della sua chiesa su questa decisione sui social media, allegando un’immagine di un passo della Bibbia, nello specifico un passo di San Paolo.

Questa cosa non è andata proprio giù agli attivisti LGBTQ che l’hanno denunciata per “incitamento all’odio”!

La Procura ha aperto un’indagine investigando anche sulle pubblicazioni di Räsänen ed ha aggiunto al suo caso una seconda accusa di “incitamento all’odio” dopo aver preso atto di un opuscolo scritto e pubblicato dalla parlamentare nel 2004, che porta il titolo “Maschio e femmina li creò – Le relazioni omosessuali sfidano il concetto cristiano di umanità”.

Ma non è tutto, perché esisterebbe una terza accusa derivante dalle opinioni espresse da Räsänen su una stazione radio della Finnish Broadcasting Corporation sul tema “Cosa penserebbe Gesù degli omosessuali?”.

“Non posso accettare il fatto che dare voce alla mia fede e alle mie opinioni religiose possa comportare l’incarcerazione. Non mi considero colpevole di aver minacciato, calunniato o insultato nessuno. Le mie dichiarazioni erano tutte basate sugli insegnamenti della Bibbia sul matrimonio e la sessualità”, ha detto l’ex ministro.

“Difenderò il diritto di professare la mia fede, in modo che nessun altro sia privato della libertà di religione e di parola. Sono convinta che le mie dichiarazioni siano legittime e che non debbano essere censurate. Non negherò le mie opinioni. Non mi farò intimidire per nascondere la mia fede. Più i cristiani tacciono su temi controversi, più lo spazio per la libertà di parola si restringe”.

Ecco il tweet originario incriminato:

La chiesa di cui sono membro ha annunciato di essere un partner ufficiale del SETA Helsinki Pride 2019. Come si concilia il fondamento dottrinale della Chiesa, la Bibbia, con un’idea che fa della vergogna e del peccato una questione di orgoglio?

§§§

