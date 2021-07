Becciu, Marogna y la charada de Parolin. ¿Realmente no sabía nada de nada?

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, un amigo me ha señalado este interesante artículo de Vicenza Today, que ciertamente se me habría escapado, y que aporta elementos de cierto interés al juicio que tendrá lugar en el Vaticano. ¿Pero es posible que el secretario de Estado y el Pontífice reinante no supieran nada de los negocios que se estaban llevando a cabo en Londres? Feliz lectura.

El secretario de Estado vaticano, el vicentino de origen eslavo Pietro Parolin, se está convirtiendo en la figura clave para tratar de entender las futuras evoluciones del llamado escándalo de la Santa Sede, un asunto económico con fuertes implicaciones penales que lleva meses sacudiendo los palacios de dentro y fuera de los muros leoninos con la petición de citación a juicio en el tribunal vaticano. Entre las personas implicadas en la investigación, el delegado en la Secretaría de Estado, Angelo Becciu, y su asesora diplomática Cecilia Marogna son quizás los nombres más conocidos por la prensa. Uno de los enigmas que deberá aclarar la investigación (aspecto con el que Marogna no tiene nada que ver de verdad) se refiere a la compraventa de un inmueble en el centro de Londres que habría perjudicado a las arcas del Vaticano por decenas de millones de euros. Sin embargo, ayer, 7 de julio, una vitriólica declaración de Riccardo Sindoca. Experto en “relaciones internacionales y criminología”, fue lanzada como un canto rodado por Polifemo. Experto “en relaciones internacionales y criminología”, con un pasado en una red de información de la OTAN, el paduano Sindoca es el coordinador del pool de defensa de Marogna, pool en el que figuran también los abogados Fiorino Ruggio y Giuseppe Di Sera.

EL BLOQUE MACIZO DE SINDOCA

A más tardar anoche, poco después de las diez, en su muro de Facebook, Sindoca (también conocido por las crónicas de Berici por ser uno de los hombres clave en el caso Safond) soltó una bomba de gran potencia: “En relación con el asunto -leemos- me resulta difícil aceptar que el número uno de la Secretaría de Estado… el cardenal Parolin… se dé como totalmente ajeno a cualquier hecho, en orden a que se quiere imputar sólo a Angelo Becciu”.

EL ROL DE LA GENDARMERÍA

Luego, otra consideración: “Cuando hay una investigación que concierne a la Secretaría de Estado, la Gendarmería Vaticana debe informar al secretario de Estado. Y por eso me resulta difícil pensar que nada hayan podido saber quiénes, en cierto modo, pero sólo después del escándalo público” -la referencia es a la compra del inmueble de Londres- “habrían afirmado que se trataba de una negociación opaca. En forma diferente se explica” -ataca Sindoca- “lo que el cardenal Parolin hizo de motu proprio”, “de hecho para disentir en su momento y no hoy…”.

DOS BORDES

Sindoca, que había confiado hace unos días una reflexión sobre el mismo tema a la agencia AdnKronos, concluye su intervención con dos consideraciones. En la primera se pregunta por qué Parolin elogió en primera instancia la operación “londinense”, solicitando para la misma “una financiación millonaria”. En la segunda, el consultor Sindoca se pregunta por qué Parolin escribió un correo electrónico a Marogna en el que le invitaba a no acudir a la Secretaría de Estado como estaba previsto en el momento en que Marogna fue detenida en Milán por las autoridades italianas a petición del Vaticano. En cualquier caso, también hay que recordar que Sindoca dijo a AdnKronos que las transferencias anómalas de dinero, o mejor dicho, las transferencias realizadas a favor de Marogna, que los magistrados le acusan de haber utilizado de forma anómala, “habrían sido autorizadas por el Santo Padre” en persona y también por conversación “electrónica” “entre Becciu” y monseñor “Alberto Perlasca”, otro hombre clave en la Secretaría de Estado. Sindoca añade después que los gastos de Marogna no sólo habrían sido autorizados por el Papa, sino que incluso habría constancia escrita de ello en las actas recogidas por la judicatura vaticana.

CUESTIÓN ESPINOSA: INVOLUCRADA LA MAGISTRATURA ITALIANA

En esta coyuntura la cuestión se vuelve espinosa, porque desde hace semanas el entorno de Marogna, según informa el diario Korazym.org, cercano a algunos círculos vaticanos, considera ilegal la detención cautelar (en primer lugar por la falta de tratados internacionales que regulen la materia entre Italia y el Vaticano: Marogna, de hecho, es ciudadana italiana) del 13 de octubre entonces validada por la justicia de Milán. Una lectura de los hechos apoyada en un pronunciamiento del Tribunal Supremo, como recuerda Milanotoday.it. Tanto es así que por ese episodio los abogados de Marogna (indagada por las autoridades vaticanas sólo por malversación, porque se habría embolsado una suma de medio millón de euros para fines ajenos a los institucionales) han llegado a denunciar en Brescia a los magistrados milaneses por secuestro de persona.

EL CONO DE SOMBRA SOBRE POSIBLES CO-CONSPIRADORES Y SUS VERDADEROS MANDANTES…

De todos modos, en el fondo del asunto quedan algunas zonas grises muy densas. ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de la operación de Londres? ¿Quiénes son los verdaderos mandantes? Dado que la operación se llevó a cabo utilizando las arcas de la Secretaría de Estado, así como las del llamado banco del Vaticano, es decir, el IOR, ¿quién de estos dos organismos debería haber controlado las solicitudes de financiación, en vista del hecho que la operación habría comenzado ya en el lejano 2014?

Son preguntas que surgen espontáneamente, precisamente a la luz de lo escrito en las 478 páginas firmadas por el promotor de justicia del Vaticano (una especie de fiscal jefe si se compara esa función con la similar en la judicatura penal italiana) Gian Piero Milano y refrendadas por los dos adjuntos Alessandro Diddi y Gianluca Perone: páginas de las que se desprende además que los ofendidos son la Secretaría de Estado y el IOR. En muchas circunstancias en las que los magistrados formulan sus acusaciones contra los presuntos delincuentes aparece una expresión que despertará la curiosidad de los implicados: “con otras personas en curso de identificación”. Ergo, además de los indagados debe haber muchos presuntos co-conspiradores, de los cuales, según las conclusiones de la Oficina del promotor de justicia, aún no se sabe nada.

EL PAPA Y LAS DISPENSAS ESPECIALES

¿Pero quiénes son estas personas? ¿Podrá la justicia identificar alguna vez a estos sujetos? En este sentido, ¿han podido los magistrados disfrutar realmente de los amplísimos márgenes operativos que les ha proporcionado directamente el papa Francisco I? Jorge Bergoglio, de hecho, siempre según los papeles, autorizó, “con una disposición especial de fecha 5 de julio de 2020 … a la Oficina del Promotor de Justicia a adoptar, hasta la conclusión de la investigación, las formas de instrucción formal para tomar, cuando sea necesario, incluso derogando las disposiciones vigentes, cualquier medida de naturaleza cautelar en las actividades de verificación de los hechos relacionados con las denuncias del IOR y del Auditor General de la Santa Sede”, este último, dicho en términos crudos, es una especie de autoridad anticorrupción instituida dentro de los muros leoninos.

EL IOR EN EL FONDO

Y es en este contexto en el que la figura de Parolin podría realmente arrojar luz sobre los muchos recovecos “del affaire Londres”, de los que poco o nada se sabe aún. De hecho, Parolin, quien por otra parte nunca ha dejado de cultivar sus amistades entre las figuras más destacadas de la zona de Bassano, se convirtió en secretario de Estado en el verano de 2013: una especie de primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores en uno. Se trata precisamente de la figura con mayor poder en el Vaticano, sólo por debajo del Pontífice. Además, el 15 de enero de 2014 Parolin fue nombrado por Bergoglio para uno de los organismos más importantes del Estado Vaticano, concretamente la “Comisión Cardenalicia para la supervisión del Instituto para las Obras de Religión”, el IOR para ser más exactos, que tiene la más que delicada tarea de controlar uno de los centros financieros más importantes del mundo: una institución, el IOR, que durante años ha sido objeto de todo tipo de polémicas, incluidas las sospechas de blanqueo de dinero.

EL VENENO DE DAGOSPIA

Por último, pero no menos importante, en el fondo hay una cuestión totalmente política. Habitualmente, cuando un dicasterio se ve afectado por un escándalo de esta magnitud, el ministro, aunque no tenga ninguna responsabilidad penal, está llamado a responder igualmente en el plano político. Si, mutatis mutandis, hubiera estallado un caso similar en la Farnesina, el ministro de Asuntos Exteriores, Luigi Di Maio, se habría visto afectado por polémicas interminables. En cambio, con Parolin las cosas fueron diferentes. A partir de los medios de comunicación italianos se produjo “una especie de meseta invisible” que aún hoy es perceptible. Una pista en este sentido la deja la revista web Dagospia, que en uno de sus lanzamientos venenosos (“Lo más limpio que tiene Marogna”), dando voz a la misma Marogna, tituló a continuación: “¿Quizás… Becciu fue incómodo para algún personaje ilustre de la Secretaría, como Parolin?”.

Y el propio Riccardo Sindoca también escribe esto en su perfil de Facebook:

¡Bien! ¡Cuanto más leo las actas de la solicitud de prisión preventiva de mi representada, la Sra. Cecilia Marogna, más comprendo ‘por qué’ se ha utilizado ‘como cortina de humo’ a la misma que nunca jamás ha tenido participación alguna en estas mega-operaciones de inversión, para tratar de desviar la atención de la opinión pública y así ‘apantallar a los verdaderos y poderosos nombres’ que, en cambio, estarían involucrados en los hechos! Y esto aclara aún mejor lo que probablemente, ya no sólo en mi opinión, han ‘servido’ realmente en su objetivo final, las detenciones sufridas en Italia (ilegalmente como también se informó) por Cecilia Marogna … felicitaciones incluso si tal ‘forma’ deslumbra sólo a los pobres lectores despistados del domingo, los que están bajo los paraguas… los de los “chismes” y no los lectores atentos de la crónica judicial… Todos estos intercambios de millones que habrían intentado vaciar el tercer banco vaticano por excelencia, el instituido por Pablo VI, ¿habrían ocurrido “bajo los ojos de SER el cardenal Pietro Parolin, sin que éste se diera cuenta de nada? ¿El número uno en la oscuridad? Pero entonces, ¿de qué número uno estamos hablando? Porque no puede haber otra realidad… la primera más plausible, o él lo sabía y guardó silencio por varias razones, tal vez incluso motivadas y que no es para mí y aquí para sindicar, o él era más ingenuo que mi hijo Falco de seis años y medio.

Publicado originalmente en italiano el 9 de julio de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/07/09/becciu-marogna-e- la-sciarada-parolin-davvero- non-sapeva-nulla-di-nulla/

Traducido al español por: José Arturo Quarracino