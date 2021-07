53 Soldati Morti e 753 Feriti non Meritano Neanche un Sottosegretario. È l’Italia di Mattarella e Draghi.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, l’amico Paolo Deotto ci ha inviato questo commento a due fatti apparentemente lontani, eppure rivelatori, nelle diverse reazioni, di uno stato di degrado che sembra inarrestabile: il rientro del nostro contingentante dall’Afghanistan, dove ha lasciato un tributo di sangue per la pacificazione del Paese, e la morte di Raffaella Carrà. Buona lettura.

§§§

La morte di Raffaella Carrà e il rientro dei nostri soldati dall’Afghanistan. E il funerale, senza lacrime, dell’Italia

Nemmeno un sottosegretario si è scomodato per ricevere i nostri soldati, al rientro da una missione ventennale, costata 53 Caduti e 753 feriti.

Se vogliamo essere buoni cristiani, dobbiamo pregare sempre per l’anima di chi muore. Naturalmente pregheremo anche per l’anima della signora Raffaella Carrà. Però, per favore, ricordiamoci che è morta una brava cantante e soubrette. Anzi, forse era bravissima; non lo so, da decenni ho la felicità di non possedere il televisore e quindi non sono aggiornatissimo sul cosiddetto intrattenimento.

Leggo che la Carrà era molto popolare, e che aveva portato grandi innovazioni nello spettacolo. Avrà fatto divertire tanta gente, e questo di sicuro può essere una cosa buona. Se poi lo avrà fatto sempre con buon gusto, non lo so, anche se obiettivamente l’aver mostrato per la prima volta l’ombelico in televisione o avere lanciato il “tuca tuca” non mi sembrano meriti eccezionali.

Comunque, per la morte della signora Carrà abbiamo sentito dichiarazioni di quei due signori che, a punizione dei nostri peccati, sono pro-tempore Presidente della Repubblica e Presidente del consiglio. E scusate se è poco. Per quanto siano due calamità, per ora rappresentano lo Stato. E poi via via le dichiarazioni di altri politici, membri del governo, ministri, sottosegretari, eccetera.

Funerali da apoteosi. Glissons

Le dichiarazioni di cordoglio delle persone dello spettacolo, ovvero dei colleghi della defunta sono più che comprensibili. Ma chi rappresenta le “istituzioni”, il che un tempo comportava anche una solennità e sobrietà negli atti e nelle parole, cosa c’entra con la morte di una cantante, seppur fosse stata la più brava del mondo? Anche perché, signori miei, non parliamo della grande cantante lirica, che ha portato il nome e la cultura d’Italia agli onori del mondo. Parliamo del tuca-tuca e di “Come è bello far l’amore da Trieste in giù”, et similia…

È morta la signora Raffaella Carrà. Pace all’anima sua.

Nei giorni scorsi forse qualcuno si è accorto che all’Aeroporto militare di Pisa è atterrato un aereo, a bordo del quale c’era l’ultimo gruppo di soldati italiani provenienti dall’Afghanistan, con il generale comandante della Brigata Folgore e con il Tricolore, che per 53 volte fu alzato a mezz’asta nei vent’anni in cui i nostri soldati sono stati presenti in quel teatro di guerra.

Vent’anni di presenza militare italiana. 53 Caduti e 753 feriti. E una bandiera che ricordava la Patria lontana; quella bandiera per cui si sceglie una vita non facile, si sa che si rischia la pelle. Si obbedisce, si mostra valore, dignità, onore, dove necessario anche fino all’estremo sacrificio.

Ora la missione italiana in Afghanistan è ufficialmente terminata. Gli ultimi soldati sono tornati in Italia.

Ma i nostri politici erano troppo occupati per andare all’aeroporto di Pisa. Perbacco, ci sono in ballo i sacri diritti dei trisessuali, dei “fluidi” di genere, degli invertiti e dei pervertiti, notoriamente massacrati ogni giorno sulle pubbliche piazze.

53 Caduti e 753 feriti? Quisquilie. Ci sono due Titani del pensiero come Fedez e Zan che ci spiegano che bisogna aiutare i bambini a cambiare sesso (vedi su https://www.ilnuovoarengario.it/delirio-di-zan-e-fedez-aiutiamo-i-bimbi-a-cambiare-sesso/).

Cosa vogliono questi militari? Ormai sappiamo bene che i militari sono pericolosi, ce lo ha spiegato quella signora tanto bella quanto intelligente, la signora Michela Murgia.

Siamo alla frutta. Ma è frutta marcia.

I veri funerali che si stanno celebrando, giorno per giorno, sono i funerali dell’Italia. Sono funerali senza lacrime, con pochi dolenti che ormai non riescono più nemmeno a piangere.

Sono i funerali di un Paese che fu meraviglioso e che sta morendo, accoltellato alle spalle da vergognosi politici felloni, che non sprecano una delle mille parole che dicono per ringraziare i figli migliori.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: afghanistan, carrà, deotto



Categoria: Generale