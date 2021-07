Clandestini. Lamorgese Piange, ma in UK c’è una Donna Ministro. Sul Serio.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mentre la Ministra delle Invasioni, Luciana Lamorgese, apre le braccia sconsolata, lamenta l’impossibilità di fare di più, denuncia l’Europa cinica e bara che avrebbe dovuto con l’accordo di Malta (hahahaha…) risolvere il problema dei clandestini come neanche Salvini ci sarebbe riuscito (ridiamo di nuovo) in Gran Bretagna c’è un Ministro degli Interni che sa fare il suo mestiere. E – guarda caso – è di origine indiana. Abbiamo pensato allo scempio che Il Peggiore e i suoi cocchi – Speranza e Lamorgese – impongono al nostro stupido e sventurato Paese, e abbiamo provato un forte sentimento di invidia. Non solo la Gran Bretagna non ha subito catastrofi dalla Brexit come i giornalisti servi strombazzavano (chissà se riescono a vergognarsi…) ma affronta il problema dei clandestini in maniera seria. Ma già, loro non hanno mica le Coop, le Caritas e le ONG a cui il compiacente governo Draghi fornisce miliardi di soldi statali. Sarà un caso che la Cei ha deciso di istituire la giornata di preghiera per i migranti morti in mare? A nessuno è venuto in mente, prima di questa trovata, che il modo migliore di non far morire in mare la gente è non alimentare il traffico e perciò non incentivare le partenze e l’accoglienza?

Ma leggete questi due brevi servizi che abbiamo trovato in rete e che volentieri rilanciamo. Buona lettura.

***

Il Primo servizio è di Stop Censura.

***

La nuova «Lady di ferro» inglese, il ministro dell’Interno Priti Patel è pronta ad un giro di vite sull’immigrazione illegale, con inasprimenti di pena, senza precedenti. Oltre a voler spedire i richiedenti asilo in Ruanda per decidere se hanno diritto a venire accolti in Gran Bretagna. Figlia di una famiglia indiana dell’Uganda è nata a Londra e ha le idee molto chiare. Purtroppo applicare il suo pugno di ferro in Italia, con Luciana Lamorgese al Viminale, è una chimera e per certi versi una missione impossibile.

Patel propone per i migranti illegali che attraversano la Manica, un aumento della pena da sei mesi a 4 anni di galera. In un paese buonista come l’Italia sarebbe arduo fare passare l’idea e soprattutto i tribunali (e le carceri) da intasati verrebbero travolti da cause infinite con avvocati delle Ong sulle barricate. E pensare che l’Inghilterra registra da gennaio appena 6mila approdi attraverso la Manica. In Italia sono già sbarcati oltre 21mila senza parlare degli arrivi da terra. Un fermo deterrente per gli immigrati illegali come i tunisini o quelli del Bangladesh, che non hanno diritto all’asilo, ci vorrebbe, ma la missione rischia di essere impossibile. Così il Giornale.

Più comprensibile e realizzabile l’inasprimento delle pene per i trafficanti che Londra vuole portare fino all’ergastolo. I decreti di sicurezza Salvini avevano gettato le basi per innalzare gli anni di galera, ma il problema è pizzicare i veri trafficanti. I capi dell’ondata via mare sono tranquillamente annidati in Libia. Una buona idea è inasprire le pene per gli scafisti, anche se sono migranti improvvisati al timone e per i passeur della rotta terrestre. Il piano inglese di selezionare in Africa i richiedenti asilo, studiato anche dalla Danimarca, non è campato per aria, ma di nuovo il mondo buonista di casa nostra insorgerebbe strappandosi le vesti.

***

Il secondo servizio è di Euronews.

***

Centri per i migranti clandestini e i richiedenti asilo in pieno Oceano.

Il governo britannico comincia l’iter per una nuova legge sull’immigrazione, che fa già discutere, da presentare a Westminster per l’approvazione: l’idea della ministra degli Interni Priti Patel è di creare centri di accoglienza (ma qualcuno li definisce “di detenzione”) sull’isola di Ascensione (Ascension Island), territorio britannico d’oltremar, proprio nel mezzo dell’Oceano Atlantico, a quasi 7.000 chilometri di distanza dalla Gran Bretagna.

Sarebbe un deterrente notevole all’arrivo dei migranti clandestini e, soprattutto, all’attività degli “scafisti”.

“Sconfiggere i vili criminali che trafficano in esseri umani”

Priti Patel, 49 anni, ministra dell’Home Affairs, di origine indiana, ha dichiarato che, con la nuova legge, scatteranno denunce penali per i migranti che arrivano consapevolmente nel Regno Unito senza permesso.

L’obiettivo della nuova legge è sconfiggere i “vili criminali” – cosi li ha definiti la ministra – che gestiscono operazioni di traffico di essere umani attraverso la Manica.

Se la nuova legge sarà approvata, il traffico di essere umani sarà punito con la condanna all’ergastolo.

Denominata ”The Nationality and Borders Bill”, la nuova legge contiene – secondo Downing Street – “i cambiamenti più radicali al sistema di asilo da decenni a questa parte”, rendendo più difficile, per coloro che entrano illegalmente, rimanere nel Regno Unito.

Rischio emergenza umanitaria

L’opposizione (i Laburisti in particolare) in Parlamento è contraria: e i critici (tanti) di questa la nuova legge la definiscono “sciagurata”, perche rischierebbe di respingere migliaia di migranti e richiedenti asilo, creando una situazione di “emergenza umanitaria” proprio ai confini del Regno Unito.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: gran bretagna, immigrazione, patel, uk



Categoria: Generale