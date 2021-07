Chiesa Cattolica in Crisi. Niente Paura, Ricordate Cosa Diceva Lenin?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, leggetevi questo commento di Pezzo Grosso a un articolo apparso ieri sul Corriere della Sera, protagonisti Luigi Accattoli e Giuseppe De Rita, e cercate di non piangere, non dalla commozione ma dalla pietà, se ci riuscite. Già l’idea di qualcuno che cita Romano Prodi come possibile futuro conducator per la salvezza della Chiesa cattolica (vedi operazione Euro, che successione…) mi provoca convulsioni di ilarità. E per il resto…ma leggete.

§§§

“Gli utili idioti” dell’epoca bergogliana.

Leggiamo oggi sul Corriere della Sera(ieri per chi legge, n.d.r.), a pag. 27 un articolo di Luigi Accattoli, ex vaticanista di Repubblica, e poi del Corriere: “Cattolici alla ricerca del gregge smarrito della Chiesa” ispirato dall’ottantottenne Giuseppe De Rita, sociologo, fondatore del Censis ed ex Presidente del CNEL. Persona buona e saggia, ma forse in tarda età, un pochettino confusa.

Questo articolo ricorda l’espressione coniata da Lenin per descrivere quegli intellettuali occidentali che sostenevano l’Unione Sovietica e le sue politiche di demolizione dell’ Occidente: “utili idioti”.

In questo caso sembra pretendano anticipare laicamente la laicizzazione definitiva avviata da Bergoglio. Vediamo l’articolo.

Il pezzo di Accattoli inizia evocando la frase di Bergoglio che invitava a avviare una chiesa in uscita al fine di andare a cercare e trovare le novantanove pecore perse, uscite dall’ovile.

La premessa del pensiero dei “cacciatori delle pecore da riportare all’ovile” è corretta, la cultura cattolica ha molto da offrire. Purché (dice) si esca dalla autoreferenzialità e si decida di cercare la Chiesa fuori dalla Chiesa.

Interessante, ma mica tanto facile, vediamo se ci viene spiegato chi deve farlo, dove e come.

Ci vorrebbero dei “santi” per riuscirci.

Ecco che qui “casca l’asino”, per la prima volta. Chi deve farlo sono persone, come dice Accattoli, ben lontano dalla “sacrestia”. Per esempio: Liliana Cavani (famosa regista di Portiere di notte). O Ferruccio De Bortoli, Romano Prodi, Andrea Riccardi di Sant’Egidio, Gennaro Acquaviva, socialista fondatore del MPL, e tanti altri “cattolici adulti”.

Ma che si propongono di fare questi illustri cattolici il cui movimento si chiamerà “Essere qui”?

Accattoli (secondo me con un po’ di ironia) ce lo spiega senza mezzi termini.

Anzitutto vuole rifuggire dalle tentazioni fondamentaliste (boh?).

Poi vuole rifuggire dal barricarsi a difesa dei valori non negoziabili, onde evitare di esser marginalizzati e perdere il dialogo costruttivo con il resto della società (sic. boh?).

Quindi propone di dialogare, perché la vita della chiesa è nella relazione e “metter un piede fuori dal suo recinto l’aiuterà a non cadere e permetterà alla società di riconoscerla” (ma che vorrà mai dire? boh! ).

Ma il bello viene ora, la Chiesa deve assumere “un ruolo profetico nella società” e deve pertanto riscoprire la relazione.

Mi piacerebbe chiedere al buon De Rita: ma cosa faresti offrire della cultura cattolica da questi cattolici adulti se devono ignorare i valori non negoziabili?

I film della Cavani?

Ma quale ruolo profetico potrebbe assumere la chiesa nella società? Quello di profetizzare la “chiusura della bottega”?

Ma per questo basta Bergoglio, che bisogno c’è di questi eroici cattolici adulti?

§§§

Tag: accattoni, de rita, prodi



Categoria: Pezzo Grosso