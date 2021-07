Regolamento Europeo: il Vaccino Resta una Scelta. Nessuna Discriminazione.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra più che interessante condividere con voi questo articolo di Database Italia, un sito che si occupa di salute e politica, e che riporta una notizia importantissima. Forse avrete letto nei giorni scorsi della lacunosa – stranamente lacunosa – traduzione in italiano del regolamento europeo sulla “Green Pass”, da cui, per l?Italia era scomparsa una parola fondamentale. Buona lettura.

§§§

IL VACCINO RESTA UNA SCELTA. ARRIVA LA RETTIFICA DELLA VERSIONE “ALL’ITALIANA” DEL REGOLAMENTO EUROPEO SUL GREEN PASS

POLITICACORONAVIRUSSALUTE

By Davide Donateo

È di questi giorni la notizia della traduzione lacunosa del Regolamento europeo nr. 953 del 2021, istitutivo della cosiddetta Carta verde per viaggiare in Europa. la traduzione italiana dell’articolo 36 del testo comunitario quale risultante dal sito ufficiale dell’Unione europea.

Laddove si legge che va evitata ogni discriminazione diretta o indiretta delle persone che non sono vaccinate. Per esempio, non vaccinate “perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti Covid-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate.

Il documento ufficiale originario redatto in inglese che non lascia adito a dubbi.

Nel virgolettato manca all’appello – accanto alla categoria di quelli che il vaccino “non possono” farlo – un altro gruppo non piccolo di soggetti: e cioè quelli che il vaccino anti-Covid “non vogliono” farlo. Errore? Dimenticanza? Dolo? Non chiedetemi perchè ma tendo, visto il periodo, a propendere per la terza ipotesi.

Fortunatamente arriva la rettifica.

Dopo il polverone e dopo aver compreso che sul piano giuridico, una “edizione” dell’articolo 36 del Regolamento nr. 953 del 2021 equivarrebbe ad argomentare diversamente il che significherebbe violare, in un sol colpo, almeno tre punti della nostra Carta fondamentale: dall’articolo 3 sull’uguaglianza all’articolo 13 sulla libertà personale all’articolo 16 sulla libertà di circolazione.

Un altro colpaccio criminale è stato sventato!

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, database italia, regolamento europeo, vaccini



Categoria: Generale