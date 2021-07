OM: Due Marziani Pericolosi Scappati sulla Terra. Ferragni e Letta, attenti!

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, l’Osservatore Marziano ha una sua vena ironica, e gli piace divertirsi alle nostre spalle, come potete ben leggere da questo mini-post…Buon sorriso.

§§§

Caro Tosatti, i nostri servizi segreti ci informano che due marziani che erano tenuti sotto controllo nelle nostre strutture ospedaliere di sicurezza – per problemi mentali -sono riusciti a fuggire e si son rifugiati nei corpi di due terrestri. Si tratta di Chiara Ferragni (priva di un’occupazione comprensibile ) e di Enrico Letta (disoccupato). Son pericolosi, entrambi dichiarano di voler rifare l’Italia.

Ciò avverrà, ci viene detto, attraverso incarichi di grande potere affidati ad entrambi dal vostro Papa Bergoglio.

Allego due titoli su due quotidiani di oggi:

***

Il primo è del Corriere della Sera. E vabbè, fa già ridere così, senza neanche l’ironia di Osservatore Marziano.

Il secondo è di Repubblica, house organ del PD e di Big Pharma, e quando lo aprite subito sopra viene una grande pubblicità della Pfizer, sì, avete capito bene, quelli ch fanno i “vaccinI” che non prevengono l’infezione, non prevengono il contagio, forse diminuiscono i sintomi (Riduzione del Rischio Assoluto da 0.84 a 1,4 per cento…) in compenso hanno effetti sconosciuti a breve, medio e lungo termine). Giusto che la loro propaganda sia proprio sopra l’immagine del Segretario del PD che contende a Fassino l’Oscar per la Tristezza Planetaria…

§§§

