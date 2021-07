Raffaella Carrà, l’Italia “Cattolica” e Padre Pio. Pregi e Contraddizioni.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il M° Aurelio Porfiri ci offre questa riflessione sulla figura e l’immagine di Raffaella Carrà, del suo tempo e delle sue contraddizioni. Ci sembra che sia un articolo che possa suscitare molte riflessioni sulla nostra storia e il nostro – sventurato – Paese. Buona lettura.

§§§

Raffaella Carrà e l’Italia cattolica

La morte di Raffaella Carrà (1943-2021, nome d’arte di Raffaella Maria Roberta Pelloni) ha colpito un po’ tutti, visto che questa donna di spettacolo era certamente fra le più popolari nel nostro paese e non solo. Grande professionista dello spettacolo, è stata attiva per più di mezzo secolo sugli schermi cinematografici e poi televisivi. Anche io ho nella viva memoria programmi come Fantastico o Pronto Raffaella, con l’estenuante conta dei fagioli. Insomma, questi non sono semplici personaggi del mondo dell’intrattenimento, ma vanno visti come veri e propri fenomeni culturali, un po’ come Umberto Eco fece con Mike Bongiorno.

Mi hanno colpito alcuni commenti in cui Raffaella Carrà, per via delle canzoni con testi un po’ sbarazzini, del famoso ombelico o del Tuca Tuca, viene contrapposta alla soffocante “Italia cattolica”, da cui la Carrà avrebbe contribuito ad emanciparci.

Ora, chiunque osservi la storia dell’Italia del dopoguerra (e per i cattolici quella del dopo Concilio) può facilmente convenire che Raffaella Carrà non è affatto causa della decadenza del mondo cattolico, tutt’al più ne è forse un prodotto. L’Italia della Democrazia Cristiana (perché di questa stiamo parlando) aveva già abbondantemente virato verso un cattolicesimo progressista che ben si è sposato anche con le svolte post conciliari.

Giordano Bruno Guerri, nel suo Gli Italiani sotto la Chiesa ha detto: “Ma qual è il bilancio morale, etico, sociale che possiamo stilare oggi? Nei quaranta anni di potere della Democrazia Cristiana i difetti degli italiani – il peggiore, la tendenza al compromesso – sono diventati modello individuale, politico e sociale. I pregi erano forse più scomodi: la creatività e la capacità di immaginazione non rendono un popolo facilmente governabile. Però le colpe non possono essere solo di un partito, e un partito non può avere solo colpe”.

Certo, le colpe in questo caso le ha avute anche la Chiesa, colpe che hanno portato a sconfitte molto dure come quella sul divorzio o sull’aborto, proprio in tempi di governi democristiani. Ma questo era un centro che guardava a sinistra. Raffaella Carrà, da bravissima artista quale sicuramente era, ha strizzato l’occhio a questo cambiamento che alcuni vedono come positivo ma le cui macerie sociali, culturali e religiose sono sotto gli occhi di tutti.

Noto che anche nel momento della sua morte la Carrà viene appropriata da alcuni (non tutti) esponenti del mondo omosessuale per coinvolgerla in battaglie politiche come quella della legge Zan. Non è difficile vedere la poca eleganza di queste manovre, ma c’è di vero che la Carrà fu un icona del mondo gay, anzi di certo mondo gay. Lei non se ne spiegava il motivo ma certamente non gli dispiaceva. Forse era per una certa femminilità sgargiante, come molti dei suoi costumi. Questo permetteva ad alcuni esponenti di questo mondo una facile identificazione.

Camillo Langone nel 2018 si chiedeva: “Ma Raffaella Carrà, quando prega, a chi si rivolge? Intervistata da “Liberi tutti” si dichiara “persona molto spirituale che prega tanto” e al contempo si vanta di aver mostrato una coppia omosessuale nell’ultimo video. Dunque non prega il Signore che “fece piovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco”. Non Gesù che quella pioggia bruciante rievoca e approva”. Eppure, malgrado queste contraddizioni, sembra che fosse molto devota di padre Pio, era amica dei frati cappuccini e presentò lo spettacolo organizzato per la canonizzazione del frate di Pietrelcina.

Insieme con padre Pio, vorrei ricordare una coincidenza interessante. Nel giorno della morte di Raffaella Carrà, il 5 luglio, veniva martirizzata una adolescente, Maria Goretti (1902, morirà il giorno dopo 6 luglio, giorno della sua festa liturgica). Giordano Bruno Guerri, evocato prima, pubblicò un saggio molto controverso su questa santa, sostenendo che “Pio XII dopo il 1945 aveva bisogno di un esempio per la gioventù cattolica corrotta dalla guerra e dall’occupazione anglo-americana (protestante) dell’Europa. Così il papa decise una santificazione tesa a incoraggiare la purezza sessuale dei giovani”.

In realtà questa è una lettura miope della vicenda di santa Maria Goretti, ma ci mostra comunque la differenza fra quella società (in cui certamente si peccava come oggi, ma i peccati venivano identificati come tali) e quella di oggi (in cui i peccati vengono fatti passare come “modernizzazione” culturale). Come sa chi mi legge, sono lontano da ogni moralismo e consapevole che se c’è da convocare un peccatore, dovrei certamente essere fra i primi a presentarmi. Ma cerco di tenere sempre presente dove mi trovo, anche se fosse costantemente sperduto in mare aperto.

Vorrei raccomandare Raffaella Carrà a san Pio da Pietrelcina e a santa Maria Goretti. Loro sapranno raccomandare questa donna alla giusta misericordia di Dio, che vede più e meglio di noi. È stata una donna che molto ha avuto, molto ha dato e che per questo credo molto ha anche sofferto. Come tutti noi avrà molte cose da farsi perdonare ma avrà la fortuna che chi l’ascolterà sarà lì tutto per lei, e non cambierà canale.

§§§

