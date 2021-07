Mons. Ics: Business as Usual, non Pulizia, nella Chiesa della Propaganda.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, i commenti di mons. Ics sono sempre molto illuminanti e interessanti, ma credo che quello che state per leggere lo sia in maniera particolare. Offre una chiave di lettura inedita e molto approfondita di quello che è successo e sta succedendo nella Chiesa, da un punto di vista delle finanze ma non solo, nei pontificati di Benedetto XVI e di papa Francesco. Povera Chiesa. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, certo anche lei ha letto su quotidiani italiani le vicende riferite all’inchiesta sulla truffa in Vaticano che coinvolge il controverso Cardinale Becciu e altri. Come lei ben sa seguo da sempre ciò che avviene in Vaticano, ma soprattutto con molta attenzione ciò che avviene dal 2005 con l’elezione di Benedetto XVI per più ragioni, ma in specifico per l’incomprensibile scelta fatta da Benedetto XVI di scegliere come Segretario di Stato un curioso personaggio “intoccabile” ancora oggi.

Tarcisio Bertone, dal 1995 al 2002 fu segretario di Ratzinger alla Dottrina della Fede, poi dal 2002 Arcivescovo di Genova fino al 2006 quando fu nominato Segretario di Stato. Questa scelta fu contrastata da quasi tutti i membri della Curia, dal card. Re ai card. Sodano, Ruini, Schönborn, ecc. perché esprimeva il rischio che si sarebbe arrivati a una gestione politico-affaristica delle attività della Santa Sede, spiegata dai rapporti esterni e interni del Segretario di Stato Bertone.

Forse lei ricorda che appena nominato Segretario di Stato rivendicò subito la gestione dei rapporti politici con il governo italiano, fino ad allora attribuiti al Presidente della CEI (card. Bagnasco). A Genova era stato coinvolto, chissà come mai, in uno scandalo affaristico legato ai due Ospedali della Curia: la famosa “mensopoli” (certamente assolto perché il fatto non sussiste, si vada a leggere che successe…).

In qualità di Segretario di Stato (2006 al 2013) ha poi dato altri esempi di comportamenti “curiosi”, riferiti alla famosa eredità Gerini-Salesiani, ai misteriosi rapporti con Banca Carige, alla modifica della Legge Antiriciclaggio, all’investimento disastroso (15 mil di perdite) nella casa di produzione cinematografica Lux, al famoso appartamento ristrutturato – secondo le accuse – con i soldi dell’ospedale Bambin Gesù, ecc.

Oggi dopo otto anni dalla rinuncia di Benedetto e dalla sostituzione del Segretario di Stato, nulla sembra esser cambiato nella vita degli affari dietro le mura: stesse persone chiave, stesso stile, stessi circoli d’affari esterni collegati alle stesse lobby al potere.

Ma per capire meglio, suggerisco di leggere l’articolo di Daniele Autieri su Repubblica di ieri, a pag. 10.

Differentemente da altri quotidiani, diciamo più “prudenti” o meno informati, questo articolo dà spiegazioni molto chiare e dettagliate.

Cosa esprime questa situazione? Di cosa è sintomo ciò che sta succedendo in Vaticano dal punto di vista del business?

Che la chiesa grazie alle sue ricchezze abbia sempre “tentato” affaristi esterni e funzionari interni è noto, ma non è spiegazione sufficiente.

Per questa ragione Benedetto XVI nel 2009 decise di fare trasparenza con una adeguata Legge e Procedure Antiriciclaggio. Che il Segretario di Stato di allora, “curiosamente” rifiutò, cambiò la legge senza informare il Papa, cacciò chi se ne era occupato.

Il Pontefice successore di Benedetto XVI ha fatto dichiarazioni innumerevoli di voler fare trasparenza, riforme, cambiamenti.

Solo parole e promesse. Eppure bastava riconfermare i cambiamenti decisi da Benedetto XVI di cui il successore fu informato con più documenti. Perché ciò non è avvenuto? Ha mai avviato una inchiesta?

Questa nostra Chiesa dal 2013 è solo una caricatura della Chiesa, essendo dal primo momento la contraddizione di ciò che dichiara di voler essere, volendo il contrario di ciò che afferma.

Questa Chiesa di oggi è una presa in giro della vera Chiesa di sempre, talmente evidente, che sembra un test di intelligenza per i cattolici. Così si capiscono anche taluni conflitti all’interno del mondo cattolico. Per taluni accettare il nuovo corso e la nuova dottrina significa essere complici.

Per altri rifiutarli significa essere disobbedienti, ottusi conservatori, antipapa, sedevacantisti, ecc.

Questa Chiesa sembra essere una commedia per chi la gestisce e una tragedia per chi la subisce.

L’attuale pontificato ci ricorda la Regina o Duchessa (non ricordo bene) nel romanzo Alice nel paese delle meraviglie. Quando Alice dice che – forse non c’è una morale – la Duchessa risponde che in tutto c’è una morale, basta trovarla. Cioè basta inventarla.

Ma sembrerebbe che per taluni in Vaticano questa morale creativa sia anche diventata, oltre che una piattaforma di affari, anche una esibizione di moralità nelle punizioni.

Questi problemi di “malaffare” non si risolvono punendo alcuni presunti responsabili (come Becciu) per fare “una bella figura di moralità e etica comportamentale”, si prevengono con leggi, procedure, controlli, scelta delle persone, ecc. altrimenti si ripeteranno all’infinito. Cioè come fece Benedetto XVI.

Come disfece il suo segretario di stato.

Come non fece invece il successore, che fece invece solo “propaganda”.

Qualcuno Bergoglio lo chiama infatti il “pontefice della propaganda” contrapposto al “pontefice del silenzio” (Benedetto XVI), secondo una curiosa profezia fatta nel 1970 da un sant’uomo argentino. (P.Meinvielle)

E’ il caso di riconoscere che gli atei sono misteriosamente ascoltati nelle loro preghiere, quando pregano Dio di rendere ridicola la Chiesa.

Che vergogna!.

E che tragedia riconoscere che chi lo ha capito è impotente!

Mons ICS.

§§§

