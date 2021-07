Pro Vita & Famiglia Ricorda Paolo Borsellino: No alle Droghe Leggere.

«Con questo manifesto, noi di Pro Vita & Famiglia abbiamo deciso di sottolineare un’importante verità con le parole di Paolo Borsellino», afferma Francesco Perboni, referente di Pro Vita & Famiglia onlus per la provincia di Bologna. «La droga, anche quella leggera, produce una dipendenza difficile da combattere e si traduce in una piaga sociale soprattutto per i giovani, che cadono in dipendenze terribili cercando una via di fuga dai loro problemi esistenziali. Legalizzare le droghe leggere può sembrare una soluzione per strappare questo mercato alle mafie, ma in realtà la legalizzazione di qualcosa di immorale o di dannoso nel lungo termine è sempre gravemente controproducente. Si produce uno shift culturale che porta le persone a pensare che sia normale entrare nei circuiti della droga. La sicurezza e il bene dei giovani devono tornare al primo posto».