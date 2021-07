Omelie sul Natale e sull’Anticristo. Don Carlo Giuseppe Adesso. Ne scrive Nobile.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ci ha inviato questa breve recensione di un libro che si prospetta come molto interessante, e ben attuale, vista la temperie umana e religiosa che stiamo vivendo. L’ha scritto un sacerdote, Carlo Giuseppe Adesso: “Omelie sul Natale e sull’Anticristo”, per i tipi di Solfanelli, con la prefazione del card. Gerhard Ludwig Müller. Buona lettura.

OMELIE SUL NATALE E L’ANTICRISTO

Don Carlo Adesso l’ho conosciuto a Roma nel febbraio 2016, e la nostra amicizia posso definirla granitica. Mi aveva invitato a un programma che ha tenuto per tre anni su Radio Maria. Nessuno di noi pensava che, dopo oltre cinque anni, quell’intervista sarebbe stata riproposta in un suo libro. Cosa che ovviamente mi onora, poiché la raccolta delle sue Omelie sul Natale, soprattutto di questi tempi, le trovo spiritualmente e intellettualmente rinfrescanti. Il titolo OMELIE SUL NATALE E SULL’ANTICRISTO (Ed. Solfanelli) può lasciare perplessi, ma S. E. Cardinale Gerhard Ludwig Müller, che ha scritto la prefazione, commenta: «Per qualcuno il titolo potrebbe sembrare bizzarro. I due temi scelti dall’Autore si collocano, infatti, su poli opposti. Da un lato splende e irradia uno dei misteri centrali della predicazione cristiana, cioè l’Incarnazione; dall’altro il “mistero dell’iniquità”. […] In questo senso non mancarono i tentativi di attribuire questo “titolo” non solo a singoli personaggi della storia, ma anche a dottrine o sistemi socio-politici».

Proprio nella seconda parte del libro, dove don Carlo affronta il tema dell’Anticristo, emerge quello che il Card. Müller definisce “sistemi socio-politici”. Infatti l’Autore, proponendo le sue Omelie sulla nascita del Figlio di Dio e i piani dell’Ingannatore, ha fatto una scelta azzeccata.

La nostra vita terrena è costituita da questa tensione tra il bene e il male. È impossibile pensare a un mondo dove tutto è bene o tutto è male, solo una mentalità anticristica può promettere la realizzazione del paradiso in terra. Dopo i sogni delle ideologie e dei paesi democratici che praticavano l’eugenetica prima che salisse al potere di Hitler, sono arrivate le due guerre che hanno massacrato milioni di esseri umani. Coloro avevano promesso un mondo paradisiaco trascinò i popoli all’inferno. Nonostante questo incontestabile fallimento, gli anticristi attuali ci riprovano attraverso un relativismo totalitario che mira all’imbarbarimento sociale. Ed è proprio per questo motivo che il libro di Don Carlo Adesso lo considero un lavoro attualissimo che, sia i credenti che i non credenti, dovrebbero leggere. Gli aspetti spirituali qui trattati e gli spunti che fanno riflettere sulla società attuale dovremmo considerarli nutrimenti del buon senso.

I proventi di questo libro andranno a favore dei Cristiani della Terra Santa, dove don Carlo, proprio in questi giorni, si sta trasferendo per trascorre un tempo indefinito di preghiera, penitenza e radicalità evangelica.

Agostino Nobile

Ed ecco la scheda di presentazione dell’opera, e il collegamento a cui è possibile acquistare il libro:

«La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno vinta» (Gv 1,5): quest’affermazione del Vangelo – che si legge ogni anno il 25 dicembre – ha guidato l’Autore nella selezione di 10 omelie sul Natale e 3 sull’Anticristo. Luce e Tenebre a confronto, pertanto. Ma con la netta prevalenza della Luce sulle Tenebre, del Cristo sull’Anticristo, perché, come ricorda San Paolo: «dove ha abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia» (Rm 5,20). «Il titolo del libro – precisa il Card. Gerard Müller, nella sua mirabile prefazione – potrebbe sembrare bizzarro. I due temi scelti si collocano, infatti, su poli opposti … Tuttavia, quando parliamo di Cristo e dell’anti-Cristo non dobbiamo dimenticare che si tratta di temi strettamente collegati». Le omelie che giungono tra le mani del Lettore – sottolinea l’eremita P. Nicola Lomurno, nella sua breve e incisiva postfazione: «sono ricche di citazioni … risultano vibranti, coraggiose e convincenti, ben aderenti al tempo presente … Sono abbellite da espressioni poetiche e calde di entusiasmo». Ne emerge un incitamento a combattere la battaglia contro l’Anticristo, fortemente radicati in Cristo. «E il desiderio del radicamento che accompagna l’Autore, ora lo porta a una nuova esperienza di vita … Gli auguriamo che il tempo che avrà il privilegio di trascorrere in Terra Santa – conclude il Card. Müller – rafforzi il suo spirito di fedeltà al Cristo Vincitore del mondo».

