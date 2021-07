Anthony Fauci e l’Ombra di una Guerra Civile fra Vaccinati e non Vaccinati in USA.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante rilanciare questo articolo di Renovatio 21, che riporta alcune dichiarazioni minacciose di Anthony Fauci, il discusso e discutibile virologo americano le cui mail – svelate – hanno provocato molta polemica. Appare evidente che le case produttrici dei farmaci che vengono iniettati da noi e negli USA vogliono reagire ai dubbi crescenti sull’efficacia dei cosiddetti “vaccini”, dubbi bene espressi dal prof. McCullough in questo articolo. E che ha portato centinaia di medici a ricorrere al TAR contro l’obbligo vaccinale, giudicato totalmente contrario alla Costituzione (oltreché probabilmente inutile – il “vaccino” non esclude l’infezione – e pericoloso, visto che si tratta di una terapia sperimentale). Buona lettura.

Anthony Fauci, il virologo idolo del progressismo mondialista, è apparso sul canale TV CNN per esortare ancora una volta le persone a vaccinarsi per contrastare la cosiddetta variante Delta, e ha oscuramente predetto che presto vi saranno «due Americhe», dove i vaccinati si contrapporranno a coloro che preferirebbero non fare i vaccini sperimentali.

«Quando si ha un livello così basso di vaccinazione sovrapposto a una variante che ha un alto grado di efficienza di diffusione, quello che si vedrà tra le regioni sotto vaccinate, siano esse stati, città o contee, vedrai questi singoli tipi di blip» ha detto Fauci, prefigurando una netta divisione tra le aree del Paese in base alle vaccinazioni..

Una società divisa in due fazioni, ciascuna in lotta con l’altra ritenuta biologicamente pericolosa, è la formula decisiva per lo scoppio di una guerra civile. Gli USA, nella loro storia, lo hanno già vissuto… tuttavia, questa volta, non saranno Stati confederati a combattersi: l’istituzione appoggerà una parte della popolazione che produrrà pogrom e persecuzioni sull’altra

«Certamente, non siamo ancora fuori pericolo perché non abbiamo avuto un tasso di vaccinazione in cui otteniamo quegli effetti di immunità di gregge» ha dichiarato il dottore americano.

Fauci ha anche recentemente affermato che non ha intenzione di «perdere tempo» con preoccupazioni sui test anticorpali che potrebbero dimostrare che ampi segmenti della popolazione sono già immuni al COVID-19 a causa dell’immunità naturale che si ottiene dopo aver contratto e combattere con successo.

Alcuni sottolineano quindi che così non c’è modo di sapere se gli Stati Uniti hanno raggiunto l’immunità di gregge – o quando lo farà – senza tenere conto dell’immunità naturale.

Quando la caccia al non vaccinato si aprirà, sapremo che la società USA, e pure quella europea, andranno ad assomigliare più al Ruanda del 1994 che all’America della guerra civile dell’Ottocento o alla resistenza partigiana degli ultimi anni della II guerra mondiale.

Le predizioni di Fauci (che, come per i virologi nostrani, non è detto che sappia davvero cosa stia dicendo) sono tragiche, tetre come poco altro.

Lo abbiamo detto, lo ripetiamo: la guerra biotica si sta avvicinando.

Immagine di Becker1999 via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

