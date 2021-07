Doctor Peter Andrew Mc Cullough: Por qué las “vacunas” génicas no son seguras ni eficaces

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, me parece interesante ofrecer a su atención y reflexión este artículo aparecido en el portal Buongiorno Süd Tirol, el cual ofrece una entrevista exclusiva con una luminaria de la ciencia médica, el doctor Peter Andrew Mc Cullough, en el tema de Covid, curas tempranas, y por supuesto, las “vacunas”. Disfruten la lectura.

§§§

La pandemia del Covid-19 representa la mayor catástrofe de la era moderna: unos cuatro millones de muertes totales, para un número total de infectados cercano a los doscientos millones. A la terrible emergencia sanitaria se suma una crisis social y económica sin precedentes. En los últimos meses el profesor Peter Andrew McCullough ha utilizado expresiones muy críticas sobre la gestión sanitaria mundial, participando en una serie de audiencias en el Senado estadounidense. Internista, cardiólogo y epidemiólogo de renombre mundial (puede mostrar un índice h de 114), McCullough es profesor de medicina en el Texas A & M College of Medicine, de Dallas, Texas. Además, es presidente de la Cardiorenal Society of America, redactor jefe de Cardiorenal Medicine y Reviews in Cardiovascular Medicine, y redactor asociado principal del American Journal of Cardiology.

Desde el comienzo de la pandemia, el profesor McCullough ha sido un líder en la respuesta médica al desastre causado por el Covid-19, habiendo publicado, en el American Journal of Medicine, el estudio (posteriormente actualizado en Reviews in Cardiovascular of Medicine) “Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection” (el enlace oficial: https://www.amjmed.com/ article/S0002-9343(20)30673-2/ fulltext).

Esta investigación representa la primera síntesis sobre el tratamiento domiciliario multifármaco y dirigido contra el SARS-CoV-2. Esta lumbrera estadounidense, que ha comentado ampliamente la respuesta médica al Covid en TheHill y en el canal FOX NEWS, tiene 42 publicaciones revisadas por pares sobre la infección. El 19 de noviembre el profesor McCullough testificó y relató su experiencia sanitaria ante la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos y, desde principios de año, ante la Comisión de Salud y Servicios Humanos del Senado de Texas, en la Asamblea General de Colorado y del Senado de New Hampshire.

***

Profesor, usted ha arremetido contra la gestión de la pandemia, especialmente en los Estados Unidos. ¿Por qué?

“He recibido muchos elogios por mis discursos y me he sentido honrado de abordar el tema de la respuesta a la pandemia en el Senado de los Estados Unidos y en varios comités. Que yo sepa, no he recibido ninguna crítica directa o personal como resultado de mis presentaciones”.

¿Qué opina del escándalo de los correos electrónicos de Anthony Fauci?

“Que yo sepa, en ninguno de los correos electrónicos se contemplaba el tratamiento domiciliario multifármaco dirigido y precoz contra la infección por SARS-CoV-2, y esta flagrante omisión constituye un error colosal, tanto respecto a lo que deberían haber administrado las terapias como respecto a los pacientes, ya que el tratamiento domiciliario constituye el estándar para los pacientes de alto riesgo de Covid”.

Usted ha declarado que ha presiones para no tratar adecuadamente a los pacientes con Covid. ¿A qué problemas y a cuáles terapias se refiere?

“Ninguno de los principales centros médicos académicos o de los grandes centros de salud comunitarios ha probado o experimentado empíricamente la atención domiciliaria temprana y específica contra el Covid-19, por eso, o esta omisión fue causada por un gigantesco error o bien tenía como finalidad suprimir administrativamente a los médicos empeñados en tratar a los pacientes.”

Italia fue el primer país occidental que se enfrentó a la pandemia: ¿cuándo se enfrentó a sus colegas italianos y qué información compartió?

“Trabajé en estrecho contacto, durante toda la duración de la pandemia, con el profesor Alberto Palazzuoli [responsable de la UOS de Enfermedades Cardiovasculares en la Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, ndr], quien utilizó los datos de un registro observacional, llamado CORACLE, para relacionarse con otros médicos italianos”.

¿Cómo evalúa la gestión italiana de la pandemia?

“Italia pudo contar con el Comité de Atención Domiciliaria para el Covid-19, fundado y presidido por el abogado Erich Grimaldi: el grupo de atención domiciliaria temprana representa la excelencia en la atención temprana de los pacientes de Covid, en sus propios domicilios, para prevenir ingresos hospitalarios y muertes. Si al abogado Grimaldi se le hubiera concedido la conducción de la emergencia, Italia se habría ahorrado cientos de miles de muertes (recordemos que el profesor Peter Andrew McCullough, junto con el profesor Harvey Risch ha compartido durante mucho tiempo el esquema de tratamiento desarrollado por el Comité: https://www. buongiornosuedtirol.it/2021/ 01/nasce-lo-schema- terapeutico-terapie- domiciliari-covid-19/)”.

Usted es uno de los pioneros del tratamiento domiciliario temprano contra el Covid: ¿puede hablarnos de los resultados de sus estudios?

“Las terapias domiciliarias tempranas reducen la hospitalización y la muerte en un 85%, como muestran los estudios de Zelenko y otros autores: https://www.preprints.org/ manuscript/202007.0025/v1; https://ijirms.in/index.php/ ijirms/article/view/1100 “.

Algunos fármacos, como la hidroxicloroquina y la ivermectina, han sido considerados ineficaces (o incluso perjudiciales) por las agencias reguladoras y por algunos estudios: ¿pero qué revelan sus investigaciones y cuál ha sido su experiencia con estos fármacos?

“La hidroxicloroquina y la ivermectina se han revelado útiles en el tratamiento domiciliario temprano del Covid-19. Sin embargo, no las considero los únicos fármacos. Como alternativa, pueden administrarse anticuerpos monoclonales cuando estén disponibles. Otra alternativa es el favipiravir. Asimismo, en Sudáfrica, el doctor Shankara Chetty ha demostrado que el Covid-19 puede tratarse con éxito, en casa, mediante un enfoque temprano con medicamentos antiinflamatorios y antitrombóticos: https://covexit.com/the-8th- day-therapy-for-covid-19/”.

Usted ha asumido una postura crítica respecto a las vacunas anti-Covid: ¿por qué? ¿Se ha demostrado la inmunidad esterilizante de las vacunas?

“Las vacunas génicas actuales (Pfizer-BioNTech, Moderna, J&J, AstraZeneca/Vaxzevria) no son suficientemente seguras ni eficaces para el uso humano. La doctora Tess Lawrie y otros colegas han pedido que sean retiradas de los principales mercados y personalmente comparto su análisis: https://freedomalliance.co.uk/ tag/covid-vaccines-not-safe- for-humans/”.

Usted es un cardiólogo de fama mundial: ¿qué opina del informe israelí, según el cual existe una posible relación entre la vacuna de Pfizer-BioNTech y algunas miocarditis registradas en jóvenes inmunizados?

“Hasta donde yo sé, todas las vacunas génicas han sido vinculadas a una amplia gama de síndromes de daño orgánico, como lo ponen de manifiesto los informes sobre seguridad, hospitalización y muerte. Hasta el 19 de junio de 2021 el sistema europeo EudraVigilance notificó 1.509.266 reacciones adversas y 15.472 decesos después de la vacunación. Hasta el 11 de junio de 2021 el sistema estadounidense VAERS, de los Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos notificó 358.379 reacciones adversas y 5.993 muertes por vacunas. Ninguno de los programas de vacunación utiliza organizaciones externas imparciales para informar de los eventos críticos, ni de organizaciones que se ocupen del monitoreo de la seguridad de los datos o de ética. Estos informes indican que la seguridad de la vacuna no es clínicamente aceptable. Entre los efectos adversos notificados se encuentra la miocarditis, que se produce debido a la generación in situ de la proteína Spike, la cual causa daños en los órganos, incluido el corazón, y causa trombosis. El CDC VAERS de Estados Unidos ha programado reuniones de emergencia del 23 al 25 de junio para revisar algunos casos de miocarditis”.

Hablemos de la ADE (potenciación dependiente de anticuerpos): ¿qué es y cuáles son sus consecuencias? ¿Hay alguna relación con las vacunas anti-Covid?

“Se ha producido un aumento considerable de ADE, es decir, el fenómeno de la potenciación dependiente de anticuerpos, después de la primera inyección de ARNm, como se informa en el folleto informativo de la FDA (Food and Drug Administration, la agencia reguladora de los Estados Unidos, ed.) de Pfizer-BioNTech y en informes de Israel, Francia y los Estados Unidos. Además, los informes de nuevas infecciones a CDC VAERS, como la variante Delta encontrada en el Reino Unido, pueden causar ADE”.

¿Cuándo podrá el mundo salir de la emergencia sanitaria?

“Si las vacunas génicas fuesen sustituidas por vacunas basadas en antígenos (como las de Novavax), que parecen ser eficaces y mucho más seguras, entonces será posible planificar una vacunación global adecuada para las personas mayores, es decir, las que están en riesgo, y el mundo entero podrá salir de la emergencia sanitaria, que ha llegado a serlo tanto por el Covid-19 como por las posibles reacciones a las vacunas”.

Publicado el 2 de julio de 2021 en el sitio web en https://www.marcotosatti.com/ 2021/07/02/il-dott-mc- cullough-perche-i-vaccini- genetici-non-sono-sicuri-ne- efficaci/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

