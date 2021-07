Cammilleri: il Cattolicesimo Spiegato a mio Nipote che fa il Liceo. 2° Round.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, credo che possa interessarvi questo libro di Rino Cammilleri, in uscita per la Edizioni Cantagalli: “Il cattolicesimo spiegato a mio nipote che fa il liceo. 2° Round”, che, che si capisce dal titolo, è il seguito di una fortunata opera prima. Così ce lo presenta la casa editrice:

In un’epoca ove i giovani sembrano non sapere più nulla della Chiesa cattolica e del suo Catechismo e seguono improbabili maestri che si occupano di altro, predicando da cattedre site in nuovi templi, ai quali si accede attraverso la tastiera di un computer o di uno smartphone, ecco una chiara spiegazione di cosa sia il cattolicesimo e del perché ancora oggi, al tempo della trap, esso abbia ancora un Suo perché.

Terminata la stagione di incontri tra Nicola e suo zio, che ha dato vita al libro Il cattolicesimo spiegato a mio nipote che fa il liceo, la curiosità di Nicola non è sazia e le visite a suo zio continuano con domande su temi nuovi che non erano stati affrontati nel primo ciclo di incontri.

L’appetito vien mangiando e Nicola ha preso gusto a interrogare suo zio con curiosità senza aver riguardo al politically correct con domande sempre più frequenti sulla storia del cristianesimo e sulla fede suscitando qualche dubbio anche nel suo interlocutore.

“Nicola sapeva ormai quanto bastava della dottrina cattolica e aveva avvertito l’esigenza di mettere in pratica quel che aveva da me appreso. Solo che, in questo secondo round, uscì fuori che c’erano cose che non sapevo neppure io, e questioni che davo per scontate e non lo erano e non mi sentii di arrampicarmi sugli specchi per mostrare il contrario. Il cattolicesimo è una via ardua, specialmente nel mondo di oggi. E dovendo trattare con un Dio che, essendo sempre lo stesso, ieri, oggi e presumibilmente domani, non ha perso l’abitudine di giocare a nascondino con le sue creature. Ecco allora Il cattolicesimo spiegato mio nipote che fa il liceo. Secondo round”. (Rino Cammilleri).

Buona lettura.

