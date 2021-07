The Remnant. Il Ruolo di mons. Viganò nella Crisi della Chiesa (e del Mondo).

Marco Tosa tti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il giornale The Remnant , negli Stati Uniti, ha dedicato nella sua rubrica The Last Word, firmata da un sacerdote, Father Celatus, una riflessione al ruolo che l’arcivescovo Carlo Maria Viganò sta svolgendo nella vita della Chiesa. Ve la offriamo nella nostra traduzione. Buona lettura.

§§§

Una delle figure veramente grandiose del periodo dell’Antico Testamento fu il profeta Elia; così grande, infatti, che fu preservato dalla morte e riapparirà alla fine dei tempi per preparare i fedeli al giorno del Signore. Tra le altre cose, questo profeta denunciò il malvagio capo d’Israele, il re Achab, per cui dovette fuggire nella clandestinità per la sua vita e per poter continuare il suo ministero divino. Prima della sua partenza dalla terra su un carro celeste, ha lasciato una doppia porzione del suo spirito al suo successore, Eliseo.

Lo spirito di Elia è riapparso ancora una volta sulla faccia della terra, nella persona dell’Arcivescovo Carlo Maria Viganò, ora quasi tre millenni dopo che il Profeta originale fu portato via nei cieli. Tre anni fa, l’Arcivescovo ha reso pubblica la corruzione morale ed ecclesiastica senza precedenti all’interno della Chiesa cattolica istituzionale ai più alti livelli della gerarchia, incluso Jorge Bergoglio.

Tra le altre rivelazioni, l’arcivescovo ha raccontato nei minimi dettagli una conversazione che ebbe con Francesco di Roma all’inizio del suo regno, riguardo all’ormai famigerato signor Theodore McCarrick. L’Arcivescovo Viganò informò Francesco che McCarrick era stato messo da parte da Papa Benedetto XVI, sulla base di prove credibili che era un predatore omosessuale seriale di seminaristi e giovani preti. Poco dopo aver sentito questo dal Nunzio, Bergoglio ha reintegrato McCarrick e lo ha restaurato al ministero pubblico e all’amministrazione. Ora sappiamo che McCarrick ha abusato anche di giovani ragazzi, nei suoi quarant’anni di abusi sessuali perversi.

I media secolari hanno sensazionalizzato la storia, la Chiesa profonda è andata all’attacco contro l’arcivescovo, il Vaticano sicofante è entrato nella sua tipica modalità di rotazione e deviazione, mentre Francesco ha mantenuto il suo solito silenzio.

Per quanto riguarda The Last Word, ci siamo inginocchiati e abbiamo ringraziato Dio che finalmente qualcuno della statura dell’Arcivescovo Viganò avesse reso pubblico ciò che sappiamo da decenni: la Chiesa istituzionale è stata infiltrata e corrotta da predatori omosessuali e dai loro protettori perversi. E ora questi predatori e protettori hanno ottenuto il controllo delle posizioni ecclesiastiche più potenti della Chiesa.

È stato cinquant’anni fa, come seminarista minore, che mi sono reso conto personalmente di questa infiltrazione. Quanto era grave? Un compagno di classe fu drogato e sodomizzato come seminarista adolescente; altri compagni di classe subirono abusi simili. Più tardi, quando ero nel seminario maggiore, tutti i miei compagni di classe, tranne uno, erano omosessuali: l’80%. La realtà era che molti – forse la maggioranza – dei preti e dei prelati erano omosessuali, e si promuovevano e proteggevano a vicenda. Ma pochissimi hanno creduto a questo scandalo, fino a quando l’arcivescovo Viganò non ha reso pubblico.

Noi cattolici abbiamo un grande debito di gratitudine verso l’arcivescovo, come chiunque abbia a cuore la verità e il benessere della Chiesa. E se l’Arcivescovo Viganò non avesse mai più parlato o scritto, sarebbe stato giustificato, per rispetto della sua stessa vita e per aver compiuto il suo dovere. Ma come Elia tornò come un leone ruggente dal deserto, così anche l’Arcivescovo continua a ruggire, dal deserto del suo esilio.

Ma non è solo la Chiesa per la quale l’Arcivescovo ha mostrato grande sollecitudine. Quasi un anno fa, l’Arcivescovo Viganò ha dimostrato di essere un amico duraturo della nazione che prima serviva come nunzio papale, gli Stati Uniti. Riconoscendo la posta in gioco per la nazione e per il mondo intero nelle elezioni presidenziali del 2020, l’Arcivescovo si è espresso sulla questione, esortando i cattolici americani a mettersi in ginocchio in preghiera e i cittadini americani a recarsi alle urne in buona coscienza. L’arcivescovo ha persino scritto una nota personale al presidente Trump, riconoscendo in lui una forza di contenimento contro il male globalista.

Senza dubbio l’intervento dell’Arcivescovo ha compiuto un grande bene, nonostante la realtà che l’elezione è stata rubata ai Figli della Luce dai Figli delle Tenebre – vivide immagini bibliche che l’Arcivescovo impiega spesso. Noi che abbiamo pregato seriamente per un risultato positivo siamo spiritualmente migliori per i nostri sforzi e sia lo stato profondo della nazione che la chiesa profonda sono stati esposti più chiaramente.

Oltre a mostrarsi un fedele figlio della Chiesa e un amico della nostra nazione, l’Arcivescovo Viganò ha esteso la sua sollecitudine al mondo caduto, nei suoi avvertimenti profetici che gli eventi manifestamente malvagi e senza precedenti del presente stanno contribuendo all’ascesa dell’Anti-Cristo nel prossimo futuro.

Certamente, in cima alla lista dei mali perpetrati dai Figli delle Tenebre Globalisti è stata la massiccia frode legata ad un virus. Questo virus – probabilmente creato dall’uomo come strumento per i Globalisti – è stato usato come base per un male senza precedenti in tutto il mondo. La litania dei mali globalisti include: rubare un’elezione nazionale, imprigionare le persone sane nelle loro case; chiudere le chiese e negare i sacramenti ai fedeli; soffocare tutti con maschere malsane; far crollare gli affari e i servizi; paralizzare le economie, chiudere le scuole e traumatizzare i bambini; e ora il più sinistro di tutti: forzare la Covid Death Vax.

Ancora una volta, il leone dal deserto ha ruggito un avvertimento al mondo, questa volta contro il moralmente e fisicamente letale death vax, derivato dagli organi raccolti da bambini non nati o appena nati. Questi non-vaccini mRNA si sono dimostrati statisticamente più mortali di qualsiasi vaccino nella storia umana. Per mettere le cose in prospettiva, come ha notato un medico, i bambini hanno solo una possibilità su un milione di morire per un virus Covid, mentre i bambini hanno una possibilità su tremila di morire per i vaccini della morte Covid.

Recentemente, alcuni cattolici tradizionali hanno criticato pubblicamente l’arcivescovo Viganò, senza sostanza né motivo. Che tristezza, considerando che l’arcivescovo è diventato un campione del cattolicesimo tradizionale. Forse queste critiche nascono dalla sua incrollabile condanna della death vax, da coloro che si sono compromessi o non sono d’accordo con lui su questa questione morale. O può essere che i suoi detrattori non possano sopportare gli allarmi apocalittici che l’arcivescovo continua a suonare, mentre l’inferno si scatena sul mondo.

Se il giorno finale del Signore si sta avvicinando, lo sapremo con certezza con il ritorno del grande Profeta. Nel frattempo, è chiaro che lo spirito di Elia è già ora all’opera, nella persona dell’Arcivescovo Viganò.

§§§

