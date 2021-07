Covid e Ivermectina Negata: Scienziata OMS Rischia la Pena di Morte in india.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra più che interessante portare alla vostra attenzione questo articolo, pubblicato da l’Observateur, e che parla della causa intentata contro una scienziata indiana dell’OMS – la più che discutibile organizzazione che dovrebbe gestire la salute a livello internazionale, e che è accusata di essere pesantemente influenzata dalla Cina comunista e da Big Pharma. L’articolo, come vedrete, dovrebbe far suonare un campanello d’allarme in quanti, anche in Italia, a livello politico, di ordini professionali, e giornalistico hanno contribuito e ancora contribuiscono a ostacolare, in nome dei “vaccini” la cura precoce e tempestiva delle persone che eventualmente contraggano il virus. (Pensiamo non solo all’ivermectina, ma anche alla idrossiclorochina, medicine che hanno un peccato originale: costano poco, e funzionano…). Come abbiamo già detto, e ripetiamo, dovranno un giorno rispondere davanti a Dio di molte morti, ma speriamo – e questo articolo lo dimostra – forse potrebbero dover rispondere anche davanti agli uomini. Sempre tardi, comunque. Buona lettura.

§§§

Il 25 maggio, l’Indian Bar Association (IBA) ha intentato una causa contro la dottoressa Soumya Swaminathan, capo scienziato dell’OMS, accusandola di aver causato la morte di cittadini indiani ingannandoli sull’ivermectina.

Lo scienziato dell’OMS è accusato di aver commesso un tweet fuorviante il 10 maggio 2021 contro l’uso dell’ivermectina che ha portato lo stato del Tamil Nadu a ritirare l’ivermectina dal protocollo l’11 successivo. Aveva appena dichiarato questo trattamento efficace contro il Covid-19.

Se la dottoressa Soumya Swaminathan viene giudicata colpevole, allora potrebbe affrontare la morte o l’ergastolo.

L’avvocato Dipali Ojha, consulente principale per l’Indian Bar Association, ha minacciato la dottoressa Swaminathan di essere perseguita penalmente “per ogni morte” causata dai suoi atti di commissione e omissione. Il documento accusava il dottor Swaminathan di cattiva condotta nell’usare la sua posizione di autorità sanitaria per servire gli interessi speciali della lucrativa industria dei vaccini.

L’ivermectina è un farmaco poco costoso che viene prescritto come antiparassitario. Ha guadagnato popolarità per la prevenzione del covid-19. L’OMS e la FDA non approvano l’ivermectina, ma molti medici e scienziati credono che sia efficace. Alcuni dicono che gli stati indiani che hanno usato l’ivermectina hanno avuto risultati molto migliori e molte meno morti da covid rispetto agli stati indiani che non hanno usato l’ivermectina.

A Delhi, Uttar Pradesh, Uttarakhand e Goa i casi sono diminuiti rispettivamente del 98%, 97%, 94% e 86%. Al contrario, nel Tamil Nadu, che ha scelto di non usare l’ivermectina, il numero di casi si è impennato ed è diventato il più alto in India. Le morti in Tamil Nadu sono decuplicate.

In un test di oltre 4.000 persone in India (oltre 3.000 hanno preso l’ivermectina) e oltre 1.000 no. I risultati hanno mostrato che il 2% delle persone che hanno preso l’ivermectina aveva il covid confermato dalla PCR e l’11,7% delle persone che non hanno preso l’ivermectina aveva il covid confermato dalla PCR.

§§§

