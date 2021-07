Bischof Ics: Der Brief des Papstes an Martin eröffnet den großen Reset der Kirche. Weg mit der Sünde.

Marco Tosatti

Liebe Freunde und Feinde von Stilum Curiae, Msgr. Ics war zu Recht beeindruckt von dem Brief, den ein Jesuiten-Papst an einen anderen Jesuiten, einen LGBT-Aktivisten in der Kirche, geschrieben hat, in dem er ihm dafür dankt, dass er seinen Neffen auf den Namen Franziskus getauft hat, und für die pastorale Arbeit, die er leistet. Für wen? Raten Sie … und genießen Sie die Ironie von Msgr. Ics

§§§

Der heilige Paulus erklärt im Brief an die Thessalonicher, dass nur der Satan die Menschen dazu verführen kann, die Wahrheit zu interpretieren und sie dazu zu bringen, sich für ein Leben in Sünde zu entscheiden, in der Überzeugung, dass es gut ist.

Ich möchte kurz den jüngsten Brief von Papst Franziskus an Pater James Martin kommentieren, der selbst Jesuit, Unterstützer von Gay Pride und Förderer der LGBTQ-Seelsorge ist, in dem er mit rigorosem aristotelischem Syllogismus bekräftigt, dass es Gott ist, der Menschen mit Homo-Identitäten geschaffen hat, und dass Katholiken deshalb aufgerufen sind, pro-LGBTQ zu sein.

Bergoglios Unterstützung für Pater Martin scheint mir der Beginn einer wirklich großen Reform des Glaubensbekenntnisses und des Katechismus zu sein, ein wahrer Großer Moralischer Reset.

In der Tat ist dieser Brief nicht darauf beschränkt, seinen LGBTQ-Dienst überhaupt zu unterstützen. Das ist nur eine Ausrede. Sie tut weit mehr als das: Sie revolutioniert den Sinn der Sünde, der Sünde gegen die Natur. Sie revolutioniert den Sinn der Natur und des Naturrechts, den Sinn der Fortpflanzung, den Wert der Genesis, der Moses gegebenen Gebote, des Katechismus der Kirche.

Weil die wahre menschliche Natur nicht das ist, was man uns seit Jahrtausenden erzählt, um uns Angst zu machen, weil die Gebote, die Mose gegeben wurden, für die Juden vor drei Jahrtausenden gut genug waren. Denn der Katechismus ist heute nicht mehr lebbar, und der Versuch, dies zu tun, schwächt das menschliche Handeln und kastriert den Menschen.

Die Sünde muss also ausgelöscht werden. Aber es ist nicht einfach. Zuerst muss man eine Sünde mit “starken und mächtigen” Sündern wählen, die bereit sind, die Initiative zu unterstützen, die aber von den Verfolgern der Sünde unterdrückt scheinen.

Dann muss man sich notwendigerweise auf Christus berufen und den Sinn seiner Lehren revolutionieren, indem man einen Jesus annimmt, der nur barmherzig und annehmend ist und niemals urteilt.

Der niemals den Sünder korrigiert, indem er ihn ermahnt, nicht mehr zu sündigen.

Aber um Himmels willen, er korrigiert ihn nicht, denn in Wirklichkeit hat er gar nicht gesündigt. Und er hat nicht gesündigt, denn es gibt keine Sünde, es gibt menschliches Verhalten, das manche Menschen mögen und andere nicht.

Die Erbsünde ist eine Legende, die Erlösungsgeschichte wurde von den frühen Aposteln (vor allem vom heiligen Paulus) erfunden.

Die Wissenschaft erklärt heute alles, was einer Gottheit zugeschrieben wurde.

Das Konzept von Gott, dem Schöpfer, gerät ins Wanken. Teilhard de Chardin (ein Jesuit) erklärte in der Tat, dass sich der Geist entwickelt, die Dogmen entwickeln sich, die Doktrin entwickelt sich.

Nicht, dass die Päpste vor zweitausend Jahren, vor tausend Jahren, vor hundert Jahren deshalb in ihrem Lehramt falsch lagen, nein (wo bleibt sonst die Kontinuität des Lehramtes?).

Aber was damals richtig war, ist heute nicht mehr richtig, denn die menschliche Natur entwickelt sich weiter, der Geist entwickelt sich weiter, das Bewusstsein entwickelt sich weiter, der Glaube muss sich weiterentwickeln. (Aber ist LGBTQ dann auch ein Ergebnis der Evolution oder nicht?).

Eine neue Religion ist im Entstehen.

Wird es eine Religion ohne Sünde, ohne Sünder, ohne Religionen, ohne Kirchen, ohne Priester, ohne Stilum Curiae sein?

Und wie sollen wir das ohne Stilum Curiae machen? Wir müssen etwas tun. Sollen wir mit der Verteidigung von Summorum Pontificum beginnen?

Mons. ICS

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: briefe, ics, martin



Categoria: Generale