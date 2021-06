Isteria della Variante Delta, e la Sobria Verità dei “Vaccini”. Non Funzionano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione e riflessione questo articolo/commento di Mike Adams apparso su Natural News, nella mia traduzione. Mi pare che esemplifichi in maniera chiara il meccanismo perverso in cui ci hanno infilato case farmaceutiche, politici e mass media – giornali e soprattutto televisioni -; un meccanismo perverso, che viene reso possibile dal tradimento dei chierici in camice bianco, e dei politici, che hanno cercato e cercano in ogni modo di ostacolare le cure al Covid 19; che ci sono, e che garantiscono la guarigione, se applicate subito, nei primi cinque o sei giorni dall’apparizione dei sintomi. Questo ha come conseguenza che c’è molta gente che dovrà rendere giudizio un giorno – a Dio sicuramente, ma spero anche agli uomini – dei morti provocati dalla loro inettitudine o complicità. E del dolore causato. Ma leggiamo che cosa scrive Natural News.

§§§

Abbiamo ora raggiunto un punto di svolta sbalorditivo nella spinta globale per le vaccinazioni di massa che iniettano le persone con bio-armi proteiche spike. Una nuova ricerca scopre che gli individui “completamente vaccinati” stanno soffrendo un tasso di mortalità otto volte superiore a quello dei non vaccinati. E un rapporto sorprendente dal Regno Unito scopre che il 62% di coloro che muoiono di covid sono persone che sono state vaccinate.

Il vaccino contro il covid, si scopre, non funziona davvero.

Più specificamente, non fornisce un’immunità non specifica a variazioni anche lievi della morfologia del coronavirus. Mentre l’immunità naturale produce anticorpi più “generali” che funzionano contro tutti i tipi di varianti, il vaccino covid – che consiste in armi biologiche proteiche spike iniettate in cavie umane come parte di un esperimento medico globale – fornisce poca o nessuna immunità contro le varianti virali (anche assumendo che funzioni contro il ceppo originale, che è un bel salto).

Le implicazioni di questo sono profonde. Significa che le persone che hanno scelto la via del vaccino invece di quella dell’immunità naturale saranno per sempre dipendenti da iniezioni di “richiamo” per cercare di affrontare ogni nuova variante quando le mutazioni appaiono in natura. Questo significa iniezioni ripetute con più armi biologiche, e significa che i vaccini covid che sono stati originariamente promossi come un percorso verso la “libertà” e l’immunità non sono una cosa del genere. È più come una dipendenza dall’ago, perché hai bisogno di iniezioni infinite solo per rimanere aggiornato, dato che i virus mutano costantemente in natura.

Mentre una persona naturalmente immune ha raggiunto la vera libertà con un sistema immunitario completamente funzionante, una persona dipendente dai vaccini non ha protezioni generali e deve vivere nella costante paura che una nuova mutazione renda improvvisamente i suoi esistenti e limitati anticorpi completamente obsoleti.

Eppure i passaporti dei vaccini vengono dati ai vaccinati – i più vulnerabili – non a coloro che hanno raggiunto un’immunità naturale molto più potente. Questo è solo uno dei molti modi in cui l’intera risposta plandemica è in realtà progettata per continuare a diffondere le infezioni in modo che le chiusure, l’obbligo delle maschere e l’obbligo dei vaccini possano essere gioiosamente giustificati da burocrati e tiranni medici ubriachi di potere (come Fauci).

Il fallimento del vaccino della variante Delta viene ora usato per chiedere il ritorno a chiusure, maschere e distanziamento sociale

Come ho predetto pubblicamente mesi fa, queste nuove “varianti” sono avidamente invocate dai tiranni della salute per scatenare un ritorno alle chiusure autoritarie, all’obbligo delle maschere e ad altre richieste che schiacciano la libertà. Il fallimento del loro stesso vaccino crea le condizioni stesse che danno loro il potere di togliere ancora più libertà umane. E per aggiungere l’insulto al danno, chiedono il consenso ad ogni nuovo vaccino che inventano, sempre con la stessa calcolata bugia: “Se prendi solo questo vaccino, allora sarai sicuro e libero!

Ma è sempre una bugia. I vaccini non funzionano davvero come promesso, e non si è mai liberi finché non ci si oppone e si dice no ai tiranni medici.

È importante notare che, dato che i virus mutano costantemente in natura, non c’è un futuro in cui i tiranni medici dichiarino volontariamente che la pandemia è “finita” e smettano di chiedere chiusure, maschere e iniezioni di vaccino.

Hanno trovato l’ultima truffa di potere, e continueranno a spingerla finché potranno. E per coloro che sono disposti ad essere pecoroni obbedienti – per lo più democratici e di sinistra, naturalmente – questo significa schiavitù senza fine sotto il complesso industriale del virus pandemico.

Ricordate la promessa del 2020? “Dateci due settimane per appiattire la curva”. Presto saranno due anni e passa. Non c’è uno scenario in cui questi tiranni covid rilasciano la loro presa di ferro sull’umanità. Non c’è un punto in cui dicono: “Siete vaccinati abbastanza”. Non c’è nessuna circostanza in cui si tireranno indietro dalla loro presa di potere e avranno fiducia nella gente per prendere le proprie decisioni.

Come prova di ciò, la contea di Los Angeles ha appena emesso una nuova dichiarazione, chiedendo che tutti indossino maschere in casa – anche se si è vaccinati – a causa della variante Delta. Non è questa una palese ammissione che la promessa dei vaccini era una completa frode? Quindi ogni volta che arriva una nuova variante, tutti devono arrendersi ancora una volta ai tiranni della salute pubblica?

Il podcast Situation Update di oggi rivela ancora più dettagli sull’insidioso complotto del covid per schiavizzare l’umanità per sempre. Non sarai mai libero finché non smetterai di comportarti come uno schiavo. Ma molte persone, dopo aver preso il vaccino e molteplici richiami, saranno fortunate ad essere ancora vive. Le morti di massa da vaccino sono proprio dietro l’angolo, e circa la metà del paese è a rischio di essere uccisa dai vaccini che ha preso, ignara del fatto che i vaccini sono stati tutti progettati come armi biologiche di spopolamento fin dall’inizio.

§§§

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, delta, natural news, vaccini



Categoria: Generale