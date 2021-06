El verdadero Arzobispo Carlo Maria Viganò. por Brian Mc Call y Maike Hickson

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, me parece importante e interesante ofrecer a su atención, en mi traducción, este artículo aparecido en el sitio web Life Site News en relación con los desconcertantes ataques ad personam lanzados por el profesor De Mattei contra el arzobispo Carlo Maria Viganò. La traducción es nuestra. Disfruten la lectura.

§§§

23 de junio de 2021 (LifeSiteNews) – El siguiente texto es una respuesta compuesta por el profesor Brian McCall y la doctora Maike Hickson, ambos comprometidos en proyectos de libros que recogen los escritos de Mons. Carlo Maria Viganò de los últimos años. Pensamos que, en virtud de nuestro trabajo y de la estrecha colaboración con Su Eminenc ia, podríamos ser competentes para hablar en su nombre y defenderlo. Lo hacemos en dos textos consecutivos, escritos individualmente. Ambos nos sentimos honrados de añadir nuestras Apologiae pro Viganò a las ya publicadas por el Dr. Taylor Marshall y por Robert Moynihan.

§§§

El verdadero arzobispo Viganò

Por Brian McCall

Lamentablemente, el profesor Roberto De Mattei ha decidido publicar un ataque calumnioso contra el arzobispo Carlo Maria Viganò[1]. Antes de abordar este sorprendente y decepcionante ataque, me gustaría declarar que sentía un gran respeto por el profesor De Mattei. Recomiendo encarecidamente su libro: Il Concilio Vaticano II: Una storia non scritta. Me sorprendió mucho cuando el año pasado se pronunció con tanta fuerza a favor de las medidas gubernamentales totalitarias y de las vacunas obligatorias. Sin embargo, le di el beneficio de la duda. Vivir en Europa, y especialmente en Italia, este último año debe haber sido devastador. Sin embargo, cuando vi este escandaloso ataque al arzobispo Viganò, me quedé sin palabras. Finalmente, un obispo de la Iglesia responde a la crisis de la Iglesia de la forma en que los tradicionalistas han estado instando a la jerarquía a responder. Finalmente, un obispo tiene los ojos abiertos a la revolución que De Mattei documenta meticulosamente en su libro. Sin embargo, el profesor De Mattei lanza insultos en lugar de abrir los brazos para recibir a alguien que está claramente en deuda con su mismo trabajo.

De Mattei lanza tres acusaciones principales contra el arzobispo: (1) las declaraciones públicas del arzobispo de 2020-2021 muestran “discrepancias” con respecto a sus declaraciones de 2018-2019 y no tienen esencialmente continuidad; (2) las declaraciones más recientes del arzobispo son “pomposas” y “sarcásticas”; y (3) el arzobispo no es el verdadero autor de las declaraciones que se le atribuyen recientemente y hay algún autor alter ego secreto que las publica bajo su firma.

En cuanto a la primera crítica, por parte de alguien que ha estudiado ampliamente los escritos del arzobispo -tanto para su publicación a través de Catholic Family News como para su edición y explicación en el libro A Voice in the Wilderness, no encuentro absolutamente ninguna discrepancia entre los períodos de tiempo identificados. Veo un desarrollo perfectamente lógico y coherente de la comprensión que atraviesa el período de cuatro años. Como explico ampliamente en A Voice in the Wilderness, esta progresión lógica va desde ver un grave problema de corrupción (y particularmente de sodomía y su encubrimiento) en los más altos niveles de la jerarquía hasta rastrear las causas fundamentales de esa corrupción moral en el Vaticano II y en la Misa Nueva. Este es francamente el curso coherente y lógico del desarrollo que los Tradicionalistas han solicitado y rezado por él, para que lo siguieran los sacerdotes y obispos del mundo. Monseñor Viganò evita caer en el pozo en el que hemos criticado a los “conservadores” durante años: ver la corrupción moral como un problema aislado sin relación con la liturgia o la doctrina. En lugar de denunciar al arzobispo por discrepancias o por ser incoherente, deberíamos felicitarle y animarle por haber seguido la evidencia allá donde le lleve, incluso cuando le lleve a denunciar la posición conservadora y la “hermenéutica de la continuidad” que había aceptado durante su carrera vaticana.

En cuanto a la segunda acusación sobre el tono y el modo de sus intervenciones más recientes, me sorprende ver que se los defina como “pomposos”. Como explico en A Voice en the Wilderness, su mensaje en los últimos años ha sido increíblemente humilde. Su Eminenc ia ha hecho lo que pocos clérigos están dispuestos a hacer y que requiere humildad: admitir que se equivocó. Incluso cuando sus críticos le han acusado de “criticar” al papa Benedicto XVI o de afirmar que Benedicto ha “engañado” a toda la Iglesia, el arzobispo se ha apresurado a responder y a aclarar que todos hemos sido engañados. Puso en duda la capacidad de la “hermenéutica de la continuidad” para salvarnos de la crisis, pero dejó en claro que cree que el papa Benedicto la ofreció con buenos motivos y con amor a la Iglesia. Admitió muchas veces su propia culpa por no haber visto antes los problemas del Consejo. En lugar de decir pomposamente a los demás “se los dije”, se limitó a lamentar nuestro sufrimiento recíproco a manos del gran engaño.

Sí, algunas de sus expresiones y críticas fueron formuladas enérgicamente. Sí, llamó al Vaticano del papa Francisco el Nuevo Sanedrín. Sí, dijo que hay quienes en el Vaticano, incluyendo a Francisco, que están promoviendo, voluntaria o involuntariamente, la agenda del “enemigo invisible”. Una crisis grave requiere palabras fuertes. El primer paso para curarse es admitir que se tiene un problema grave. Caminar en puntas de pie, con eufemismos, en torno a un problema cuando el afectado se niega a admitir que hay una crisis no es útil. Recuerdo a los lectores que el difunto arzobispo Marcel Lefebvre fue criticado a menudo por utilizar un lenguaje fuerte para denunciar la infiltración y la traición de la Iglesia. En su famosa declaración de noviembre se refirió al Vaticano de Pablo VI como “Roma neoprotestante y neomodernista”. En su famoso sermón en Lille, se refirió a los nuevos ritos como “sacramentos bastardos”. Cuando vivimos en la autonegación, a veces necesitamos que nos sacudan. Admito que algunas intervenciones del arzobispo Viganò incluyen el sarcasmo. Más que un defecto, considero que estos casos refuerzan sus textos. Algunas de las cosas que hemos presenciado, como la veneración de la Pachamama por ejemplo, son tan escandalosas que merecen el sarcasmo. Sí, su lenguaje fue a veces impactante, gráfico y sarcástico (aunque justificado), pero nunca fue pomposo.

También debo señalar que en mi habitual comunicación personal y directa con el arzobispo Viganò, lo he encontrado amable, gentil y muy comprensivo. Al igual que el arzobispo Lefebvre, he notado que sus enérgicas declaraciones públicas, cuando son necesarias, van acompañadas de una comunicación personal muy amable y solidaria. No veo que esta combinación sea desconcertante, sino santa. También También soy consciente de que el arzobispo Viganò ha proporcionado una guía espiritual cuidadosa y paternal y asistencia a muchas almas perdidas en este tiempo de crisis. Ha mostrado verdadera compasión para ayudar a los que buscan ayuda.

En cuanto a la última y, en mi opinión, más escandalosa acusación, me parece sumamente decepcionante que un historiador tan consagrado haga tal acusación sin ninguna prueba. Ya he señalado que creo que sus intervenciones públicas son perfectamente coherentes con una mente abierta a la verdad y a la realidad, tamizando las montañas de pruebas de las últimas cinco décadas que llevaron al Concilio y a su Misa Nueva. Ciertamente, muchos de las intervenciones del arzobispo han sido compuestos en italiano y traducidos por varios traductores en los últimos años. No pongo en dudo que se puedan señalar algunas diferencias semánticas menores en las traducciones al inglés, pero no hay nada sustancial que me parezca incoherente con el desarrollo de la comprensión de la realidad en las últimas cinco décadas. Me parece muy bizarro que el profesor De Mattei ataque específicamente en esta crítica a la “filosofía de la historia” en los escritos del arzobispo. En estos textos descubro una filosofía de la historia que es claramente deudora del profesor De Mattei. En lugar de ver el Concilio Vaticano II como un conjunto de textos abstractos, Su Eminencia ha llegado a ver el Concilio como todo un acontecimiento histórico que forma parte de una revolución más grande. Esta es la misma filosofía que leí en The Second Vatican Council: An Unwritten Story ¿Le molesta al profesor De Mattei que el arzobispo Viganò se haya convertido en su alumno de historia?

En cuanto a esta absurda e infundada acusación de que hay algún autor secreto entre bastidores, ¿cómo explica el profesor De Mattei el hecho de que muchos de las intervenciones del último año sean transcripciones de conferencias pronunciadas por el arzobispo Viganò personalmente y grabadas en vídeo o audio (hasta que YouTube las borre). Por ejemplo, su texto de la Conferencia sobre la Identidad Católica se pronunció a través de un vídeo. Su discurso en la Marcha de Jericó en Washington también se conservó en vídeo, al igual que su discurso en el Festival de Filosofía de Venecia. ¿El profesor De Mattei piensa que hay algún imitador del arzobispo Viganò que pronunció estas conferencias grabadas? El propio arzobispo ha negado públicamente esta escabrosa acusación (aunque supongo que De Mattei podría argumentar que se trata simplemente de un doble discurso propio).

Después de su primer artículo, el profesor De Mattei publicó una segunda misiva en la que pretendía presentar pruebas lingüísticas de que existe un doble que escribió los textos recientes. Él afirma que, dado que los textos del arzobispo utilizan las siguientes expresiones, que también emplea un bloguero que escribe para Opportune Importune bajo el seudónimo de Baronio, este Baronio debe ser el autor de los textos atribuidos a Viganò: “contraiglesia”, “secta conciliar”, “innovadores” e “ídolo” en referencia al Concilio. De Mattei argumenta que hay una prueba ulterior en el hecho de que tanto Baronio como Viganò afirman una equivalencia entre el Vaticano II y la Nueva Misa, y ambos afirman que la Nueva Misa fue compuesta por progresistas y presuntos masones.

Él agrega también que ambos se refieren a la Misa Nueva como “rito reformado” o “rito montiniano”. Esta prueba inconsistente no es digna de un historiador tan eminente. Las frases enumeradas se encuentran en toda la literatura y las conferencias tradicionalistas desde hace décadas. ¿De Mattei afirma que este Baronio es el autor secreto detrás de Michael, Davies, Chris Ferrara e incluso el arzobispo Lefebvre, todos los cuales han utilizado algunas o todas estas expresiones? He defendido reiteradamernte una profunda equivalencia entre el Concilio y la Misa Nueva, y he escrito y hablado sobre los masones y progresistas que forjaron la Misa Nueva. ¿Se me acusará entonces de ser una marioneta del tal Baronio?

Además, de Mattei afirma que este Baronio es un italiano llamado Pietro Siffi, alguien que no conozco pero que al parecer es una figura controvertida en los círculos tradicionales italianos. Su principal indicación de Siffi como Baronio/Viganò II es una defensa de Siffi en el blog de Baronio. Después, para añadir el insulto al daño, luego de utilizar afirmaciones inconsistentes del vocabulario para vincular a Viganò con Baronio y después afirmar solamente que Baronio es Siffi, él insinúa que Siffi es un homosexual practicante o al menos simpatiza con ese estilo de vida. Esta última insinuación desafía a la razón. Monseñor Viganò ha sido uno de los pocos prelados de nuestro tiempo que ha condenado sin ambigüedades la sodomía y el intento de atemperar la doctrina católica sobre el mal intrínseco. ¡Ahora debemos creer que el poder detrás de la mitra es un homosexual! Debemos creer todo esto en base a un bloguero anónimo que además utiliza términos como “secta conciliar”.

Desgraciadamente, este ataque al arzobispo Viganò es otro ejemplo de una crítica que a menudo se lanza con razón a los Tradicionalistas. Con demasiada frecuencia, algunos miembros del movimiento tradicionalista no acogen con los brazos abiertos a los que encuentran la verdad a una edad avanzada., quienes muchas veces son rechazados o ridiculizados. Debemos alegrarnos por cualquier católico, laico o clérigo, que esté dispuesto a seguir la evidencia hasta sus raíces. Debemos ser tolerantes con el lenguaje imprudente o excesivamente entusiasta que puedan emplear al hablar de sus nuevos conocimientos (No es que esté argumentando que el arzobispo haya sido demasiado imprudente o haya tenido un celo imprudente). Con demasiada frecuencia atacamos en lugar de acoger a almas valientes como Viganò.

Por mi parte, apoyo al arzobispo Viganò. Celebro sus aportaciones al debate sobre la crisis de la Iglesia. Leo en todos sus textos, incluso en los de palabras fuertes, un verdadero amor por la Iglesia y por las almas perdidas. Admiro su valor y su humildad. A todos los que se escandalizan por el reciente ataque, les invito a dejar de lado estas acusaciones y a leer los textos del arzobispo Viganò. Decidan ustedes mismos si está diciendo una verdad coherente o no. Les aseguro que no encuentro nada en sus discursos públicos ni en su correspondencia personal conmigo que sea incoherente o contradictorio. Por último, recen por el arzobispo Viganò. Su valiente postura contra la Misa Nueva y el Concilio le acarreará persecuciones, incluso desde ángulos inverosímiles. Recen para que él reciba la gracia de perseverar hasta el final.

§§§

Maike Hickson

Ha sido uno de los mayores honores y alegrías de mi trabajo como periodista y autor el haber conocido personalmente y a través de su obra al arzobispo Viganò. Actualmente estoy trabajando con él en un libro que trata de sus escritos sobre el Concilio Vaticano II y sobre el mensaje de Fátima. Es un trabajo muy gratificante colaborar con él en todos los aspectos. Sobre todo, es una empresa espiritual que toca el corazón de la propia Fe, porque se ve a un hombre de la Iglesia dando todo de sí mismo y lo mejor de sí a la Esposa de Cristo, dispuesto a morir por ella. Día y noche -a veces me pregunto cuándo duerme Su Eminencia- monseñor Viganò está al servicio de la humanidad. Personas de todas las clases sociales -desde las más sencillas hasta las más elevadas- cuentan con su atención y su pronta asistencia.

Puedo dar testimonio de ello, ya que tengo el honor de haber sido el canal de muchas comunicaciones de sacerdotes y laicos que llegan a mí, pidiéndome que transmita un mensaje al arzobispo Viganò. He visto de cerca la rapidez con la que responde, cuando puede. Promptus ad bonum, listo para el bien, en cada momento de su vida. Responde con paternal bondad y dulzura a las almas desesperadas, a los sacerdotes presionados por sus superiores y a los fieles que le piden consejo.

Recuerdo un caso en el que le había pedido al arzobispo Viganò que rezara por alguien que se encontraba en una situación difícil; durante semanas lo tuvo en sus oraciones. Cuando finalmente pudo llegar a esa persona, le escribió con tanta amabilidad que la persona se conmovió hasta las lágrimas.

¿Quién es este arzobispo que se comporta como un siervo, un verdadero pastor y padre? Es el arzobispo Viganò.

También en nuestra pequeña familia hemos sido tocados muchas veces su bondad. Cuando nuestra hija estuvo enferma durante mucho tiempo el verano pasado, Su Eminencia le envió dulces imágenes y fotos con ángeles y santos. A veces me responde, preguntando cómo le va a alguien de mi familia, y yo había olvidado que se lo había contado.

Pero también intelectualmente, el arzobispo Viganò es una bendición. Nombra las cosas como son. Parece que Dios se sirvió del caso McCarrick para apartar a Su Eminencia de la jerarquía y de la estructura de la Iglesia, de modo que tuviera plena libertad para hablar en lenguaje católico. Y parece que le bendice abundantemente por su disposición a sufrir por la Iglesia y bajo ella. Así que tiene sentido que Viganò profundice cada vez más en su comprensión de la crisis de la Iglesia y también del mundo.

Mi esposo, que ha seguido la crisis de la Iglesia durante 40 años y con mucha agonía, se alegra con frecuencia de los escritos de monseñor Viganò. “Este es seguramente su mejor texto hasta ahora”, es lo que ha dicho ya varias veces, ¡sin saber que algo aún mejor estaba por llegar! Es un gran consuelo para Robert ver que un arzobispo de la Iglesia se pronuncia finalmente sobre las críticas que lleva pronunciando desde hace muchos años y por las que él mismo ha tenido que sufrir mucho. La amabilidad de Viganò hacia él significa mucho.

En nuestras numerosas comunicaciones he visto cómo Su Eminencia asimila las nuevas informaciones, aprende de los demás, profundiza en su pensamiento y acepta consejos. Yo diría que es su profunda humildad la que hace posible esta honestidad intelectual.

Al mismo tiempo -y aquí respondo directamente a la afirmación del profesor de Mattei de que hay dos Viganò- puedo atestiguar que lo que Su Eminencia escribe proviene auténticamente de él. No hay escisión entre sus pensamientos tal como los expresa en privado y sus escritos para el público. Puede ser que se asesore con otros -como yo misma he visto-, pero eso es lo que debe hacer todo eclesiástico responsable.

En cuanto a lo que escribe Su Eminencia, puedo ver mucha previsión. Todavía me maravilla la claridad con la que vio la situación del Coronavirus, hace más de un año, en un momento en el que mi familia todavía estaba tratando de entender lo que estaba sucediendo. Muchas de sus afirmaciones han resultado ser correctas. Justamente el otro día, un familiar que trabaja en el campo de la medicina nos contó cuántos pacientes tiene ahora que padecen efectos secundarios graves a causa de las vacunas Covid. Tanto sufrimiento, y tenemos un pastor que ha tratado de advertirnos, en un momento en que el supremo pastor temporal parece habernos abandonado en gran medida.

Y realmente nos guía por el camino de la verdad, del arrepentimiento, de la reforma, de la confianza en Dios y del amor a María.

Es por eso que tantos sacerdotes y fieles aman al arzobispo Viganò. Tanto los que están de acuerdo con todo lo que dice o con la mayoría de ello, saben que les ama de verdad y que se preocupa verdaderamente por ellos. Se comporta como un padre para nosotros. Como me dijo un católico, “las ovejas siguen cuando oyen la voz de su pastor”. O como me dijo un sacerdote que presenció una conversación telefónica entre Su Eminencia y una monja, “ella se aferró a él como un pato al agua”, lo que significa que tuvieron una relación inmediata y de confianza.

Vi al arzobispo Viganò llamando para dar consejos, dedicando tiempo a escuchar y ayudar.

Este es el hombre de Iglesia que mi familia y yo llevamos en el corazón.

Publicado en italiano el 24 de junio de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/06/24/il-vero- arcivescovo-carlo-maria- vigano-di-brian-mc-call-e- maike-hickson/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§