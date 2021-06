L’Ombra Sinistra della Scuola. Di Rino Cammilleri. Edito da Chorabooks.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, la casa di edizioni Chorabooks ci ha inviato questo comunicato, e ci sembra interessante portarlo alla vostra attenzione, anche se si tratta di un libro uscito qualche tempo fa. Buona lettura.

Questa è la riedizione di un testo del noto scrittore Rino Cammilleri uscito decenni fa e poi non più ristampato. Un testo che usa anche l’ironia per dire cose importanti su un periodo della nostra storia di cui ancora paghiamo le conseguenze. Il Sessantotto, prima e dopo, rivissuto attraverso l’amarcord di un docente ex-contestatore entrato nelle aule a sei anni per non uscirne più.

Condito di considerazioni argute e siparietti umoristici, il diario oscilla fra la tormentata nostalgia dei bei tempi andati (si fa per dire) in cui il protagonista sedeva non dietro alla cattedra ma davanti e il disincanto di fronte a una scuola che aspira al cambiamento rimanendo sempre la stessa.

Interrogazioni, lezioni, compiti in classe, esami, promozioni e bocciature…sono i contorni sfocati di un mondo la cui “ombra sinistra” tutto copre e tutto uniforma.

Rino Cammilleri è scrittore e giornalista, laureato in scienze politiche. È autore di una vasta produzione pubblicistica e letteraria. Ha pubblicato oltre quaranta libri con Mondadori, Rizzoli, Piemme, Newton&Compton, Cantagalli, Ares eccetera, molti dei quali tradotti all’estero.

