Nota do Arcebispo Viganò a respeito das recentes declarações de Roberto de Mattei

Marco Tosatti

Caros Stilumcuriali, recebemos e publicamos esta nota do Arcebispo Carlo Maria Viganò em resposta a um artigo que apareceu ontem em Corrispondenza Romana. Agradecemos ao website Dies Irae pela tradução para português. Boa leitura.

§§§

22 de Junho de 2021

S. Paulini, Episcopi et Confessoris

Se falei mal, mostra onde está o mal;

mas, se falei bem, porque me bates?

Jo 18, 23

Foi-me assinalado o artigo Caso Viganò: l’arcivescovo e il suo doppio, que apareceu, ontem, em Corrispondenza Romana, também em inglês, assinado pelo Prof. Roberto de Mattei.

Não posso deixar de expressar o meu espanto pelas afirmações que um ilustre intelectual católico, saudado como paladino da Tradição e que não poupou à Hierarquia críticas mesmo severas, mas sempre ponderadas e justas, considerou dever fazer a meu respeito. Na realidade, teria sido suficiente consultar-me, verbalmente ou por carta, para dissipar as suas suspeitas e ter a certeza de que todos os meus escritos, declarações e entrevistas dadas são fruto de um amadurecimento de convicções, das quais orgulhosamente reivindico a plena autoria.

A ideia de um meu “duplo” deve ser fruto de algum conselheiro a quem improvidamente o Prof. de Mattei deu crédito, sem perceber que, ao fazê-lo, se expôs ao público desmentido de ilações totalmente infundadas e que, se me permitem, também elas soam pouco caridosas para comigo. Aproveito, portanto, a ocasião deste seu artigo para desmentir as suas ousadas e fantasiosas teses, reafirmando a quem tem a bondade de me ler e de me ouvir que não existe nenhum ghost writer, e que, pela graça de Deus, ainda tenho plena posse das minhas faculdades, não sou manipulado por ninguém e estou absolutamente decidido a continuar a minha missão apostólica pela salvação das almas.

Noutros tempos, de Mattei sentir-se-ia orgulhoso de estar ao meu lado na comum batalha pela Verdade Católica, pela defesa do Magistério imutável e da venerável Liturgia tradicional contra os assaltos dos Modernistas. Ele provavelmente também estaria ao meu lado na denúncia da fraude pandémica e da intrínseca imoralidade das vacinas experimentais produzidas com material fetal resultante de abortos.

As suas recentes intervenções – com o próprio nome ou sob pseudónimo – demonstraram, não sem grande dor, que se existe um “duplo”, deve ser procurado nos últimos escritos do Professor; escritos que parecem ter sido compostos por um pardo funcionário de regime obediente à narrativa mainstream e não pela mente perspicaz e pela fé genuína do de Mattei que conhecia. Quantum mutatus ab illo.

† Carlo Maria Viganò, Arcebispo

§§§

