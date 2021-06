L’Argentina Stuprata dalla IPPF e Tradita dal Progressismo Abortista

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro José Arturo Quarracino ci ha inviato questo articolo estremamente interessante sulla realtà del suo Paese, l’Argentina, vittima di una nuova colonizzazione, favorita da collaborazionisti locali. L’articolo originale è in spagnolo, e lo trovate a questo collegamento. Ve lo offriamo anche nella nostra traduzione. Buona lettura.

§§§

ARGENTINA VIOLATA DAL PROGRESSISMO ABORTIONISTA IPPF e TROGLODITA

Nel suo abominevole sforzo di legalizzare la pena di morte prenatale, l’aborto, il progressismo argentino non ha potuto evitare che dietro la sua militanza pro-aborto fosse presente l’appoggio di organizzazioni internazionali, private e para-governative, non solo a livello comunicativo, ma anche finanziario ed economico. Nello specifico, è stata la britannica International Planned Parenthood Federation (IPPF) che attraverso la sua politica demografica imperialista ha sostenuto la lunga campagna iniziata nel 2005 in Argentina affinché entro la fine del 2020 venisse imposta la nefasta legge penale, attraverso personaggi e istituzioni vernacolari.

Questo non solo è stato reso noto da coloro che militavano attivamente nel campo della difesa della vita umana nascente, ma la stessa organizzazione imperialista si è fatta carico di riconoscere esplicitamente questo sostegno, subito dopo l’approvazione della legge, il 30 dicembre 2020. Quel giorno, non solo ha espresso la sua soddisfazione e la sua gioia per l’approvazione della legge sull’aborto da parte del Parlamento argentino, ma ha anche riconosciuto di essere stata la principale forza trainante dell’offensiva sull’aborto per 15 anni: “IPPFWHR ha alimentato un ecosistema di organizzazioni femministe e attiviste per più di 15 anni che hanno contribuito a rendere possibile l’oggi. IPPFWHR sostiene direttamente sette partner in Argentina, che a loro volta finanziano altre 20 organizzazioni di base in tutto il paese. Si sono riuniti intorno ad attività condivise, come consigliare i politici e assicurare che una forte comunicazione a favore dei diritti all’aborto rimanga prominente nel discorso pubblico. Stanno anche pianificando attivamente il modo migliore per sostenere l’attuazione della nuova legge”[1].

Le “7 sorelle” che beneficiano di questo contributo diretto della multinazionale anti-nascita e aborto sono: -Casa FUSA, Católicas por el Derecho a Decidir, CEDES (Centro de Estudio de Estado y Sociedad), Asociación Civil Pro Amnistía (la ragione sociale di Amnesty International in Argentina), Fundación Huésped, CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) e FEIM (Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer, creata dalla dottoressa Mabel Bianco)[2].

In altre parole: la promozione e la legalizzazione dell’aborto in Argentina è stata una politica imperialista promossa e sovvenzionata in gran parte da un’organizzazione straniera, specificamente una multinazionale britannica, presente in 147 paesi. Eseguito con l’appoggio e la collaborazione di organizzazioni “nazionali”, in un chiaro atto di cipayismo.

Ma come dice la pagina web citata sopra, non si trattava solo di far approvare la legge, ma anche di migliorare la sua applicazione e di assicurare una solida comunicazione a favore dei diritti all’aborto in modo che rimanga nel discorso pubblico.

Questo spiega perché in questi giorni la genocida e falsa “organizzazione non governativa” è ricorsa alla collaborazione pagata di sepoys in vernacolo per elaborare un rapporto di intelligence volto a “smascherare” la “destra argentina” che realizzerebbe una “reazione conservatrice e antidemocratica” che si oppone all’aborto, come se uccidere un bambino prima che nasca fosse un diritto, quando in realtà è un “diritto” inesistente inventato da uno degli uomini più paradigmatici dell’oligarchia finanziaria globale, predatrice e genocida[3]. Pubblicazione che è stata rimossa da Internet poche ore dopo essere stata pubblicata, a causa delle reazioni avverse che ha generato.

La principale promotrice “argentina” del rapporto di intelligence è stata la giornalista Ingrid Beck, che ha riconosciuto spudoratamente che i fondi per realizzare il lavoro “investigativo” erano della stessa IPPF, sul suo account Twitter, il 13 giugno alle 15:13, confermando quanto era stato esplicitato nell’ormai “scomparso” rapporto di intelligence.

La giornalista investigativa dirige una società di consulenza in comunicazione, Magenta, con la quale ha realizzato campagne per Amnesty International Argentina e Fundación Huésped, entrambe legate all’IPPF, che sovvenziona anche il CELS (Centro di Studi Legali e Sociali), uno dei sette centri che hanno beneficiato di fondi per la promozione dell’aborto in Argentina. Come si può vedere, tutta questa offensiva abortista imperialista ha l’IPPF come asse integratore.

Ma la signora Ingrid Beck non solo vive di sussidi forniti da un’organizzazione straniera, ma anche le sue entrate nella sfera “privata” provengono dai media -Letra P, Radio con Vos, Radio AM870, che funzionano grazie ai contributi statali. Questo significa che, alla fine, il 100% del reddito di Ingrid Beck in Argentina proviene dallo Stato nazionale [4].

In altre parole: la “lunga marcia” del processo di legalizzazione dell’omicidio prenatale (aborto) in Argentina è stata sponsorizzata finanziariamente da un’istituzione para-governativa britannica, IPPF, che ha contato sul contributo di partner e complici “argentini”, in un vero atto di collaborazionismo epocale, al servizio delle potenze straniere che sostengono annualmente l’opera genocida della multinazionale abortista.

Diciamo che l’IPPF non è un’organizzazione non governativa, ma para-governativa, poiché più del 70% dei suoi bilanci annuali sono sovvenzionati con i contributi dei governi dei paesi altamente sviluppati, come si può vedere nei rispettivi rapporti: Germania, Australia, Belgio, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Olanda, Giappone, Malesia, Nuova Zelanda, Norvegia, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Thailandia e… Repubblica Popolare Cinese.

Negli ultimi l6 anni, la percentuale del contributo statale nel bilancio dell’IPPF è stata a) 74,58% nell’anno 2005, b) 71,87% nell’anno 2006, c) 71,93% nell’anno 2007, d) 76, 51% nel 2008, e) 69,46% nel 2009, f) 71,35% nel 2010, g) 69,24% nel 2011, h) 61,57% nel 2012, i) 74,04% nel 2013, h) 71,85% nel 2014, i) 67,66% nel 2015, j) 60,39% nel 2016, k) 86. 69% nel 2017, l) 84,17% nel 2018, m) 88,18% nel 2019.

E i contribuenti privati di IPPF – che a loro volta attingono a fondi governativi e statali – includono Melinda & Bill Gates Foundation, Open Society Foundation, Merck Sharp & Dohme Corp, The William And Flora Hewlett Foundation, David & Lucile Packard Foundation.

E come se non bastasse, anche organizzazioni internazionali come l’Unione Europea, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA), United Nations Women stanno dando il loro contributo.

In breve, per imporre la legalizzazione dell’omicidio prenatale nel paese, i progressisti come Ingrid Beck e i suoi compagni vigilanti hanno fatto ricorso alla sponsorizzazione di uno delle più nefaste organizzazioni internazionali genocide, di matrice britannica. Sono gli attuali collaboratori dell’imperialismo demografico predatorio britannico, come lo furono i passati unitari e liberali della storia argentina, che non esitarono a mettersi al servizio delle finanze britanniche nel Río de la Plata. Grazie a loro, l’IPPF e gli interessi geopolitici britannici che rappresenta possono mantenere l’Argentina sottomessa.

José Arturo Quarracino

19 giugno 2021

***

[1] En https://www.ippfwhr.org/resource/argentina-becomes-largest-latin-american-country-to- legalize-abortion/. IPPFWHR se refiere a una de las ramas de la organización, la Región del Hemisferio Oc cidental.

[2] Ver https://kontrainfo.com/planned-parenthood-festejo-la-legalizacion-del-aborto-en-la-argentina-y-revelo-como-financio-durante-15-anos-a-los-refere ntes-de- la-campana/

[3] En https://www.reac ciónconse rvadora.net

[4] Ver https://argentinatoday.com/2021/06/15/quien-es-ingrid-beck-la-periodista-feminista-que-uso-plata-de-planned-parenthood-para-hacer-una-lista-negra-de- la-derecha-argentina/

§§§

