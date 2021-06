Laporta Incontra un Tecnocrate. Che gli Rivela il Futuro del Pianeta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, inutile dire che gli articoli del generale Piero Laporta sono interessanti; lo sapete bene, non ho bisogno di ripetervelo. Ma quello che state per leggere supera di gran lunga in interesse tutti quelli pubblicati finora. Buona lettura, e che Dio ci protegga.

§§§

ncontro un vero tecnocrate. Ha fra 45 e 50 anni, ben portati. I suoi affari spaziano senza confini, dall’Atlantico oltre gli Urali, senza escludere il Pacifico e l’Oceania; insomma ovunque. Il suo cuore batte tuttavia a Mosca, non lo nasconde. Ho avuto una lunga conversazione con lui. Ne do conto al lettore. Egli vuole comprensibilmente rimanere anonimo. Era a Davos. Ne è tornato con le idee più chiare di quanto è dato a noi di avere.

Che cosa sta accadendo?

«Il sistema che vediamo ora – gli Stati, le banche, la moneta – è destinato a scomparire, secondo le cerchie dominanti statunitensi, inglesi e talune ebraiche. Biden è venuto in Europa per mettere a punto la fine delle monete. Anche i bitcoin privati devono essere spazzati via per istituire un “govcoin” (government coin, NdR)), una moneta digitale, distribuita o sottratta a ciascuno, secondo un codice etico soggettivo, analogo a quello col quale Zuckerberg fa il bello e il cattivo tempo su Facebook».

Sì, va bene, è il Nuovo Ordine Mondiale, con la moneta unica, evocato dai complottisti e dai sovranisti. Io sono scettico perché col govcoin non puoi pagare la droga, la prostituzione e le mazzette. Che gusto c’è ad avere il potere se non puoi pagarti i piaceri e la corruzione impunemente?

«Il problema è stato affrontato. La prostituzione sarà una professione regolamentata, controllata e tassata. Nei paesi dell’Europa settentrionale è già così. Quello è il modello. La legge Merlin ha fatto il suo tempo; la prostituzione senza regole non è più sostenibile; presto i media suoneranno la grancassa, il resto seguirà. La droga cosiddetta leggera è oramai in libero commercio. Quanto a quelle pesanti, se non sbaglio tu stesso hai pubblicato un pezzo nel quale dimostri che di fatto è un mercato libero. In Italia vi sono 180mila in attesa di giudizio per droga. Se li imprigionassero tutti occorrerebbe quadruplicare le carceri. Basterà allargare le maglie legislative più di quanto già siano e il gioco è fatto».

E le mazzette?

Occorre comprendere che il sistema govcoin non è neutro come dovrebbe essere quello monetario, solo apparentemente neutro, come ben sappiamo. Quanti progettano il govcoin hanno diviso l’umanità in tre cerchie: quelle dominanti, quelle degli utili, quelle dei superflui. Le “tre cerchie” sono l’immagine del sistema verso cui ci si vuole condurre. Ai “superflui” – quanti non lavorano e non hanno reddito – sarà assicurato un reddito di sopravvivenza; il modello è il “reddito di cittadinanza”, ben noto. Non per caso papa Francesco ha più volte lanciato il “reddito universale”. Sarà una elemosina di Stato, per consentire la sopravvivenza alle cerchie “inutili”, portandoli dolcemente verso l’autodistruzione. L’eutanasia di Stato sarà come il servizio di nettezza urbana nella fase finale della vita degli “inutili”, naturalmente per non farli soffrire. Il reddito universale sarà incrementabile mediante taluni incentivi; per esempio, quanti accetteranno un chip sottopelle avranno diritto a un incremento iniziale. Lo stesso meccanismo premiante varrà per le tasse delle cerchie degli “utili”. Il chip nel cervello darà ulteriori incentivi. Il rifiuto del vaccino o di altre misure sociali, dell’eutanasia per esempio, darà luogo a ritorsioni. Lo scopo finale, avere il controllo delle masse, è evidente».

Ho capito, ma le mazzette?

«Se intendi i cento euro all’impiegato del catasto perché ti agevoli la pratica, quel tipo di mazzette scomparirà. E diranno che siamo in una società più pulita e meno corrotta. Le mazzette vere, quelle milionarie, saranno e già sono un affare delle cerchie alte, le padrone del sistema. Vi saranno delle linee di pagamento incontrollabili, anzi vi sono già, i cui costi ricadono sulle cerchie in basso e saranno come già sono, non computabili né tracciabili. Quanto non potrai più fare col contante sarà, per esempio, surrogato con raffinatissimo hackeraggio, già operante d’altronde, per rubare 1 euro da milioni di conti correnti senza che nessuna se be accorga».

È l’eterna legge del potere: la ricchezza verso l’alto, i problemi verso il basso.

«Esatto. Vi sono tuttavia due ostacoli. La Cina e la Russia non è affatto detto vogliano adeguarsi. Anzi, Vladimir Putin ha già detto “no” forte e chiaro. A Davos in pubblico ha detto “se scoppia una guerra, non vince nessuno”. In privato è stato più diretto: ha spiegato che cosa realmente accadrebbe all’Occidente in caso di guerra».

Che cosa accadrebbe?

«Il caos più incontrollabile».

E la Cina?

«Xi Jin Ping è meno decifrabile ma non sembra intenzionato a rinunciare al vantaggio di posizione sugli Usa e sulla UE. Il Covid ha dimostrato che Bruxelles e Washington non hanno capacità di risposta alle strategie cinesi. Per questo motivo Joe Biden sembra aver mutato la politica statunitense, da quella entusiasticamente filocinese di Obama a una persino più severa, per certi aspetti, di quella di Donald Trump».

In che senso?

«La santa alleanza, nel nome della NATO, contro gli Stati che “non rispettano i diritti dei loro cittadini”, è certamente un accento nuovo da parte dei dem e dei radical statunitensi. Non è tuttavia una politica di grande momento, è patetica».»

Perché?

«La differenza ancora una volta la fanno le forze terrestri realmente impiegabili e le tecnologie militari. Gli USA hanno investito in massima parte sull’Information Technology, sulle tecnologie di controllo e sulle cosiddette unmanned: aerei, navi e sommergibili senza equipaggi, droni, artiglierie, intere unità militari di grande livello senza uomini sul terreno, grazie alla robotica al più raffinato e sofisticato livello. Con le tecnologie di controllo, sono in grado di registrare, letteralmente, ogni telefonata e ogni sospiro, ovunque nel mondo. Ci leggono mentre scriviamo una cartolina a Tolosa e odono il bisbiglio di due fidanzatini a Taiwan. La Cina è indietro, a seconda dei settori – dai cinque ai venti anni. Ha tuttavia fatto progressi enormi negli ultimi dieci, mantenendo costante la progressione anche durante il Covid, anzi accelerandola, grazie allo smisurato potere corruttivo della sua inesauribile liquidità in tutte le maggiori valute occidentali, Dollaro ed Euro in testa. Un cinese è facile riconoscerlo, è quindi difficile la penetrazione diretta di agenti cinesi, dormienti o attivi. Essi possono però comperare ogni informazione, letteralmente a peso d’oro; possono rubare ogni brevetto; formare, comperare e corrompere ogni compagine politica. Difficile quindi che si pieghino alla smonetizzazione del sistema sebbene anch’essi han pronta la moneta digitale governativa, come quasi tutte le banche centrali. Non esistono sistemi complessi senza contraddizioni intrinseche».

E la Russia?

«Putin ha vissuto tutta la parabola discendente dell’Unione sovietica. Nel 1981 era a Berlino Est da giovane ufficiale di collegamento del Kgb. Ha imparato la lezione: la politica esige il consenso e non può prescindere da una capacità militare credibile e sostenibile. Nel 2000 il PIL reale della Russia era non superiore a quelli cumulati da Lombardia e Veneto. Putin ha dato impulso e aggiornato le tecnologie avanzate e segrete sviluppate dall’Unione sovietica. Oggi la tecnologia e l’informatica della Russia sono pari e, in numerosi campi, superiori a quelle statunitensi. Ha ricostruito le forze armate russe dallo sfacelo ereditato da Mikhail Gorbachev e Boris Yeltsin. La crisi Ucraina ha dimostrato che la Russia può fare davvero la guerra terrestre. Putin ha spostato un’Armata, avanzando e ritirandosi, con impressionante disinvoltura manovriera, in una sola settimana. Non è stata un’esercitazione ma una vera manovra di guerra, dietro la quale ci sono equipaggiamenti ultra moderni, addestramento realistico ed efficace, sofisticati sistemi di comunicazione, truppe disciplinate e prontamente impiegabili. La Nato ha portato i missili a ridosso dei confini con la Russia, per ridurne i tempi di intercettazione. I fatti dicono che se scoppiasse una guerra, la Russia sarebbe duramente colpita dal 10-30 forse 40 per cento dei missili lanciati dalla Nato. La reazione missilistica russa devasterebbe le città europee e statunitensi; poi le armate russe penetrerebbero fino all’Atlantico come un ferro rovente nel burro. La Nato e gli USA non hanno infatti forze terrestri in grado di contrastare alcunché, fatta eccezione per l’esercito turco, il cui impiego, niente affatto scontato, non sarebbe tuttavia strategicamente determinante».

La Russia non ha che poco più d’un milione di soldati.

«Lasciami completare il ragionamento. L’11 Settembre, chiunque sia stato il responsabile, ha dimostrato che la popolazione statunitense, le grandi città degli Usa non reggerebbero a un attacco su vasta scala, cadrebbero nel caos più incontrollabile. I cinesi glielo hanno rinfacciato con estrema durezza: “Se per 3mila morti alle Twin Towers avete sofferto così, che cosa fareste con milioni di morti in ogni città?”. Le riserve addestrate della Russia sono davvero addestrate e prontamente impiegabili. Quelle statunitensi ed europee sono grottesche. Putin ha inoltre saputo costruire e mantenere la coesione interna. Da venti anni la Russia è sotto attacco e da venti anni la sua posizione si rafforza».

Questa è davvero una novità, la Russia sopravanza gli Stati Uniti?

«Certamente in alcuni settori strategici, sopravanzano USA, NATO e UE. Nei laboratori HiTech di Mosca e in Siberia si sfornano nuove leghe, nuovi materiali, nuovi esplosivi, nuove tecnologie. Il sistema informatico russo è largamente penetrato in quello europeo e statunitense. I lamenti dem per le interferenze di Putin nelle elezioni statunitensi, conseguono alla neutralizzazione della penetrazione statunitense in Russia, acuta fino a quindici anni fa, oggi neutralizzata e contrattaccata con successo. L’intelligence russa è largamente penetrata in Occidente ma Putin non si pone obiettivi aggressivi e quindi dispendiosi; mantiene invece una capacità di risposta convenzionale e nucleare che ha annullato l’usuale strategia statunitense del “Brinksmanship”».

Puoi spiegare in due parole che cos’è?

«E’ il bullismo applicato alle relazioni internazionali. Gli USA alzano la tensione fino a portare l’avversario, il nemico, a un passo dal conflitto armato, finché egli, sfiancato e sfiduciato, desiste e si ritira. Gli USA e la Nato hanno approfittato della debolezza della Russia per incendiare il mondo dai Balcani al Nord Africa, dall’Iraq all’Afghanistan. La Russia sarebbe collassata, secondo i loro progetti. Alla fine dei giochi c’è un serio pericolo di implosione statunitense. La strategia di Kissinger, mettere la Russia contro la Cina, per poi raccoglierne i cocci, tentata e ritentata da Bush padre in poi, è palesemente fallita. La Cina semmai avrebbe un teorico interesse a un conflitto fra USA e Russia, ma poi con chi commercerebbe?».

Mentre a Davos si parlava di economia, di govcoin e guerra, è accaduto un fatto singolare. Da alcuni mesi, fonti di primo livello statunitense, come Trump e Obama, ma anche il mainstream vanno dicendo che gli UFO devono essere presi sul serio. Che ne pensi?

«Penso che nei prossimi mesi intensificheranno questi messaggi».

Che cosa te lo fa supporre?

«Non è da oggi che i servizi russi puntano sul paranormale. Il dissidente Viktor Korchnoi perse nel 1978 il campionato mondiale di scacchi contro Anatolij Karpov, beniamino del PCUS, grazie a interventi non convenzionali del Kgb, fra i quali spiccava Vladimir Zujar, ipnotista del Kgb, collocato in sala per intercettare lo sguardo di Korchnoi durante tutti gli incontri, trasmetteva impulsi ipnotici per indurlo a dormire. Korchnoi denunciò l’operazione ma non fu preso sul serio. Perse il mondiale solo per una partita ma perse. L’operazione fu ripetuta con successo nel 1981, per la rivincita a Merano.

Più recentemente, Dmitri Medvedev, primo ministro nel 2013, rispose affermativamente alla domanda della corrispondente della REN TV, la quale chiese conferma se, coi codici di lancio dei missili nucleari, gli avessero consegnato un fascicolo top secret sugli Ufo. Qualche mese fa, da Mosca è trapelato che i servizi russi sono entrati in contatto con extraterrestri. A Washington s’è scatenato il panico: “Siamo rimasti indietro anche in questo settore?”»

E quindi?

«Per fare ricerche adeguate occorrono fondi cospicui. È necessario quindi convincere la pubblica opinione e i contribuenti, prima che la questione arrivi al Congresso».

Per me rimane un fatto bizzarro.

«Meno di quanto tu creda. In realtà il laicismo sta accecando l’Occidente, privandolo di capacità analitiche adeguate ai tempi. I fenomeni paranormali, come la telepatia, interessarono la CIA negli anni ’80 e ’90. Insigni cattedratici conferirono dignità scientifica agli esperimenti effettuati a Langley. L’interesse poi si smorzò, penso proprio a causa del laicismo, spintosi ben oltre l’originale assunto ottocentesco di autonomia dalla religione, per intenderci il “libera Chiesa in libero Stato” di Cavour. Il laicismo è oramai inteso come una fede assoluta, una religione a sua volta, apparentemente impegnata a propalare le libertà individuali; nei fatti funzionale a sottomettere le masse al potere, come mai è accaduto nella storia. Cammin facendo si sono avveduti della ingestibilità da parte di tutte le istituzioni ora in campo del caos conseguente al laicismo. Per questo pensano a un governo mondiale ma non vedo presupposti per controllare il caos.

Ti faccio un altro esempio; sono certo ti sorprenderà. I servizi russi, cioè del paese un tempo fra i più atei e materialisti, hanno esteso alle categorie metafisiche la nozione di sicurezza. I servizi russi hanno indagato accuratamente sull’Anticristo, sì sull’Anticristo. Credo l’abbiano pure identificato perché prevedono si manifesti entro il 2022. Tranquillizzati, mi assicurano non sia fra i Ceo delle banche di proprietà ebraica e neppure nei vertici del Vaticano, associatisi nella finanza inclusiva. Secondo numerose fonti – bada bene, non solo russe- costoro e i loro accoliti non sarebbero che colonnelli dell’Anticristo. È una notizia dalle molte possibili letture».

Mi pare davvero arduo prestarvi fede acriticamente.

«Occorre solo un po’ di pazienza. Questa novità è stata appaiata a un’altra: dopo l’estate potrebbe arrivare un nuovo cataclisma, differente, del tutto differente dal Covid, un nuovo virus oppure una carestia. Entro il 2022 si manifesterà l’Anticristo».

Lo dicono i servizi russi?

«Sì, non solo i russi, anche altri servizi hanno questa consapevolezza, tenuta ben celata tuttavia».

Quelli statunitensi, occidentali?

«Molti mostrano acuto scetticismo, sovente sfugge loro un sorrisino di compatimento; direi persino comprensibile nei tempi correnti. A ben vedere c’è un solco profondo fra Stati Uniti e Russia, nel quale rischiano e rischiamo di precipitare anche noi europei, coi nemici della Russia. Dov’è lo spartiacque, il precipizio sul quale siamo in bilico, può individuarsi attraverso due fatti. Il ministro russo della Difesa, il generale Sergej Kužugetovič Šojgu, aprì la parata del 1° Maggio 2015. Entrando nella piazza Rossa, passò sotto la torre del Cremlino, quella detta del Salvatore, per l’icona che la sovrasta. Il generale e ministro fece arrestare la sua auto sotto l’icona, si tolse il cappello dell’uniforme, si segnò con la Santa Croce alla maniera Ortodossa, prima di ordinare lo sfilamento alle truppe della Santa Madre Russia. Da allora, ogni parata militare sulla piazza Rossa inizia così, con un segno di Croce, a Mosca, in Russia, madre del Comunismo ateo.

Sull’altro fronte, nel cuore della civiltà un tempo cristiana, la vice di Joe Biden, Kamala Harris, come Hillary Clinton e Hussein Barak Obama, è seguace di Saul Alinsky, guru dei radical, morto agli inizi degli anni ‘70, il cui libro “Rules for Radicals” è dedicato a Lucifero. Aspettiamo dunque il 2022».

Gen. D.G.(ris) Piero Laporta

www.pierolaporta.it

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: anticristo, biden, cina, laporta, putin



Categoria: Generale