Eucarestia e Aborto: i Vescovi USA Vanno Avanti, a Grande Maggioranza.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, la Conferenza Episcopale americana ha deciso, a stragrande maggioranza, di continuare nella redazione di un documento sull’eucarestia, che è stato oggetto di tentativi di blocco, da parte dei vescovi legati ai democratici statunitensi (quelli che abbiamo definito il “partito McCarrick) e anche da parte di qualche prelato molto pro-del a Roma. Un ultimo tentativo è stato compiuto durante l’assemblea, chiedendo di concedere spazio illimitato alla discussione, nell’evidente sforzo di rendere impossibile un voto. Ma non ha avuto successo. Come ricorderete, il problema è l’accesso all’eucarestia di personalità pubbliche – come la speaker della Camera, Nancy pelosi, e il presidente Joe Biden – che si proclamano cattolici, e poi agiscono attivamente, a livello nazionale e internazionale per promuovere e diffondere l’aborto, e togliere gli eventuali limiti a questa pratica. Come potete vedere QUI e QUI. Vi offriamo il resoconto di quanto accaduto nella nostra traduzione dell’articolo di The Catholic World Report. Buona lettura.

§§§

La Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti questa settimana ha votato per andare avanti su diversi punti di azione, tra cui una bozza di un documento di insegnamento sull’Eucaristia.

Riuniti virtualmente per la loro annuale assemblea generale di primavera, i vescovi statunitensi hanno votato giovedì per iniziare a redigere “una dichiarazione formale sul significato dell’Eucaristia nella vita della Chiesa”. Il voto ha avuto luogo dopo un ampio e, a volte, acceso dibattito mercoledì e giovedì, con alcuni vescovi che si opponevano alla mossa di iniziare a redigere il documento.

La misura è passata con un voto di 168 a 55, con sei astensioni. Una maggioranza semplice era richiesta per il passaggio del punto di azione. Il comitato dottrinale dei vescovi statunitensi condurrà ora il processo di redazione del documento, con l’input di altri comitati della conferenza. Una bozza del documento potrebbe essere pronta per essere discussa, emendata e votata dai vescovi alla loro riunione di novembre – che attualmente è programmata per essere tenuta di persona a Baltimora, Maryland.

I risultati delle votazioni per i vari punti di azione della riunione di primavera sono stati annunciati venerdì pomeriggio, nel terzo e ultimo giorno della riunione. I vescovi hanno anche autorizzato lo sviluppo di una dichiarazione sul ministero dei nativi americani, approvato diverse traduzioni liturgiche e approvato una dichiarazione pastorale sul ministero del matrimonio.

Hanno anche tenuto una consultazione canonica su due cause di canonizzazione, per il Servo di Dio P. Joseph Verbis LaFleur, e il Servo di Dio Marinus (Leonard) LaRue. I vescovi hanno votato a schiacciante maggioranza per “considerare opportuno avanzare a livello locale” le loro cause di canonizzazione.

Un punto di azione, che chiedeva ai vescovi di “autorizzare lo sviluppo di una nuova dichiarazione formale e di una visione globale per il ministero dei nativi americani / nativi dell’Alaska”, è passato con un voto schiacciante di 223 a 6.

Tre punti di azione riguardavano l’approvazione delle traduzioni ICEL di letture e preghiere per la festa della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, così come le traduzioni di preghiere e intercessioni per la Liturgia delle Ore e una traduzione dell’Ordine della Penitenza.

I punti di azione sono passati con un voto di 188 a 2, 186 a 3 (con un’astensione), e 182 a 6 (con due astensioni), rispettivamente. I punti richiedevano i due terzi di tutti i vescovi della Chiesa latina presenti per votare a favore dell’approvazione.

Un altro punto di azione, per autorizzare la redazione di un quadro pastorale nazionale sui giovani e i giovani adulti, è passato con un voto di 222 a 7. I vescovi hanno anche votato per approvare una bozza di un quadro pastorale sul matrimonio e il ministero della vita familiare “Chiamati alla gioia dell’amore”, che è passato con un voto di 212 a 13, con quattro astensioni.

I vescovi hanno avuto un ampio dibattito prima di votare per autorizzare la redazione di un documento di insegnamento sull’Eucaristia. Una proposta di schema del documento, fornita dalla commissione per la dottrina, includeva gli insegnamenti della Chiesa sulla “Presenza Reale” di Cristo nell’Eucaristia, la domenica come giorno santo, l’Eucaristia come sacrificio, e la dignità per ricevere la Comunione.

Una proposta nel primo giorno dell’assemblea di modificare l’ordine del giorno per consentire un dialogo illimitato sulla bozza della dichiarazione si è protratta in un’ora di dibattito. Anche se la proposta è fallita con il 59% dei vescovi che hanno votato contro, il dibattito di giovedì si è protratto a lungo dopo la fine prevista dei lavori.

Le votazioni sono state estese di un’ora in più giovedì sera a causa dell’ampio dibattito sulle questioni.

§§§

