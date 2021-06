Denuncia di Jack Maxey: gli Apparati Coprono le Malefatte della Famiglia Biden

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, credo sia molto interessante offrire alla vostra attenzione questa intervista fatta da Visione Tv, e da Francesco Toscano, a John Maxey, il giornalista investigativo che ha portato alla luce e continua a rivelare i collegamenti della famiglia Biden con la Cina, e altri suoi affari poco chiari, in particolare relativi non solo alla Cina ma anche a una strana società con sede in Ucraina. Buon ascolto e buona visione. Per chi fosse interessato, può leggere quanto Stilum scriveva qualche tempo fa in questo collegamento, ed anche, soprattutto in questo collegamento. Buona lettura.

