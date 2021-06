“Prigioniero o morto”. Le dimissioni frustrate del cardinale Marx.

Marco Tosatti

Miei carissimi Stilumcuriali, un amico del nostro blog, A.C. ha trovato questo articolo pubblicato da ElCaminante/The Wanderer, e l’ha tradotto per noi. Lo ringraziamo di cuore, e vi auguriamo buona lettura e buon divertimento…

§§§

“Prigioniero o morto”. Le dimissioni frustrate del cardinale Marx (da Ludovicus)

Si dice che quando l’esattore degli interessi del presidente Néstor Kirchner, prevedendo complicazioni future, presentò le sue dimissioni alla vedova Kirchner, ricevette in risposta la seguente ammonizione: “Da me non ci si dimette, da qui uno se ne va o morto o in prigione”. Molto tempo prima, quando un nervoso ministro di Perón fece la stessa cosa di fronte all’incendio delle chiese, il generale gli fece dire da un suo assistente: “Dal generale ci si dimette solo quando egli lo chiede”. I Cesari ordinavano a chi cadeva in disgrazia di suicidarsi, i peronisti vietano loro di dimettersi e li costringono a suicidarsi lentamente. La perversione del potere ha molteplici forme.

Bergoglio ha ancora una volta seguito la tradizione peronista rifiutando le dimissioni del cardinale Marx. La mossa è in realtà un controgioco machiavellico, molto più machiavellico dell’ingenuo tedesco. In effetti, Marx, con le sue dimissioni, cercava candidamente due cose: sfuggire al ruolo necessariamente disciplinante del Sinodo che il suo ufficio gli imponeva; ed essere libero come un altro civile di operare a favore della ribellione sinodale, e libero come cardinale (non si è dimesso da questa carica) di impostare il suo gioco di potere a Roma. Un principe del popolo a pieno titolo che gioca questa grande lotta di potere tra la Germania e Roma, tra la mafia teutonica e l’argentino e i suoi compari.

Con questo semplice colpo, Bergoglio disarma Marx, gli toglie la sua arma principale (già non può più minacciare con dimissioni) e lo costringe ad allinearsi con Roma davanti al Sinodo. Marx è stato neutralizzato, indebolito, svuotato; con quale faccia lui, che il Papa stesso ha ratificato, può rappresentare i rivoluzionari?

Con un solo colpo preciso, Bergoglio ha ucciso Marx e ha lasciato al suo posto uno zombie. E non vedo il tedesco insistere sulle sue dimissioni, non c’è più margine, anche se sarebbe interessante vedere come gli verrebbe risposto o come finirebbe. In prigione o morto. Perché, del resto, le denunce che sarebbero il presunto motivo delle sue dimissioni sono ancora in vigore e in corso.

Non lasciamoci ingannare dal tono apparentemente mellifluo e fiducioso della lettera. Tale è l’umiltà e la mansuetudine che il suo autore si paragona a Gesù Cristo mentre infila la spada della missione suicida al povero Marx: “E questa è la mia risposta, caro fratello. Continua come tu te lo proponi, ma come arcivescovo di Munchen e Freising. E se sei tentato di pensare che, confermando la tua missione e non accettando le tue dimissioni, questo Vescovo di Roma (tuo fratello che ti ama) non ti capisca, pensa a quello che Pietro ha provato davanti al Signore quando, a modo suo, rinunciò: ‘Allontanati da me, perché sono un peccatore’, e ascolta la risposta: ‘Pasci le mie pecore'”.

Bisogna riconoscere in Bergoglio, vuoto di pensiero com’è, un frivolo professionista, un maestro di questi “piccoli trucchi”, come diceva Kafka, molto ben meditato e preparato. Come un ragno premuroso, tesserà tutti gli intrighi possibili per confondere i figli di Arminio [condottiero della popolazione dei Germani] e impedire che il suo potere venga discusso. Possiamo prevedere una lotta veramente spettacolare, piena di inciuci, cavilli e giochi sporchi, e se la biologia lo accompagna, una vittoria di Francesco sull’ingenuo episcopato progressista germanico, che finirà per prosciugarsi in un delta di luoghi comuni e banalità che nasconderanno le questioni che non saranno in grado di imporre, modulato da Marx e altri zombie. Non riusciranno a vincerlo in politica, e lo scisma è figlio della malizia, non dell’eterodossia. Non sono nemici per il compadre di Flores, emulo di Juan Perón e Néstor Kirchner.

§§§

Tag: el caminante, marx, papa, the wanderer



Categoria: Generale